ВСУ будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России, признали в ГУР Украины - 15.04.2024 Украина.ру
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ВСУ будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России, признали в ГУР Украины
ВСУ будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России, признали в ГУР Украины - 15.04.2024 Украина.ру
ВСУ будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России, признали в ГУР Украины
Украинские подразделения знают о готовящемся российском наступлении, но остановить или отразить его будет катастрофически тяжело, если союзники Киева не предоставят военную помощь. Об этом 15 апреля заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*
2024-04-15T17:36
2024-04-15T17:36
новости
кирилл буданов
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По его словам, российские войска пойдут в широкое наступление этим летом, к чему украинские подразделения готовятся ,но этого может оказаться недостаточно. Глава ГУР также подчеркнул, что для успеха ВСУ нужно получить достаточно оружия, а его поток должен стать непрерывным. Прежде Буданов* уже заявлял, что российское наступление начнется к концу весны – началу лета в Донбассе. Прогнозировалось продвижение ВС РФ в сторону Часов Яра, Покровска. Накануне американский сенатор сообщал, что Украина требует у США в три раза больше оружия, чем производят в Штатах. *Признан в России экстремистом и террористом.
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новости, кирилл буданов, украина, вооруженные силы украины, россия, киев, сво, всу, наступление, вс рф, спецоперация
Новости, Кирилл Буданов, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, СВО, ВСУ, наступление, ВС РФ, Спецоперация

ВСУ будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России, признали в ГУР Украины

17:36 15.04.2024
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
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Украинские подразделения знают о готовящемся российском наступлении, но остановить или отразить его будет катастрофически тяжело, если союзники Киева не предоставят военную помощь. Об этом 15 апреля заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*
По его словам, российские войска пойдут в широкое наступление этим летом, к чему украинские подразделения готовятся ,но этого может оказаться недостаточно.
"Российские войска начнут наступление в конце мая - начале июня. Я думаю, к этому моменту мы хорошо подготовимся. И посмотрим, как пойдет дальше. Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело", - заявил Буданов*.
Глава ГУР также подчеркнул, что для успеха ВСУ нужно получить достаточно оружия, а его поток должен стать непрерывным.
Прежде Буданов* уже заявлял, что российское наступление начнется к концу весны – началу лета в Донбассе. Прогнозировалось продвижение ВС РФ в сторону Часов Яра, Покровска.
Накануне американский сенатор сообщал, что Украина требует у США в три раза больше оружия, чем производят в Штатах.
*Признан в России экстремистом и террористом.
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