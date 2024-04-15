https://ukraina.ru/20240415/1054523406.html

ВСУ будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России, признали в ГУР Украины

ВСУ будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России, признали в ГУР Украины - 15.04.2024 Украина.ру

ВСУ будет катастрофически тяжело сдерживать наступление ВС России, признали в ГУР Украины

Украинские подразделения знают о готовящемся российском наступлении, но остановить или отразить его будет катастрофически тяжело, если союзники Киева не предоставят военную помощь. Об этом 15 апреля заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*

2024-04-15T17:36

2024-04-15T17:36

2024-04-15T17:36

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По его словам, российские войска пойдут в широкое наступление этим летом, к чему украинские подразделения готовятся ,но этого может оказаться недостаточно. Глава ГУР также подчеркнул, что для успеха ВСУ нужно получить достаточно оружия, а его поток должен стать непрерывным. Прежде Буданов* уже заявлял, что российское наступление начнется к концу весны – началу лета в Донбассе. Прогнозировалось продвижение ВС РФ в сторону Часов Яра, Покровска. Накануне американский сенатор сообщал, что Украина требует у США в три раза больше оружия, чем производят в Штатах. *Признан в России экстремистом и террористом.

https://ukraina.ru/20240415/1054521724.html

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новости, кирилл буданов, украина, вооруженные силы украины, россия, киев, сво, всу, наступление, вс рф, спецоперация