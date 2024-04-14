https://ukraina.ru/20240414/1054501587.html
Американский сенатор подсчитал: Украина требует у США в три раза больше оружия, чем они производят
Американский сенатор подсчитал: Украина требует у США в три раза больше оружия, чем они производят - 14.04.2024 Украина.ру
Американский сенатор подсчитал: Украина требует у США в три раза больше оружия, чем они производят
Украина требует у США больше оружия, чем они в состоянии произвести. Об этом говорится в статье сенатора Джей Ди Вэнса, опубликованной на страницах The New York Times 12 апреля
2024-04-14T10:13
2024-04-14T10:13
2024-04-14T10:13
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джо байден
вооруженные силы украины
владимир зеленский
снаряды
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По словам сенатора, администрация Байдена оказывает все больше давления на республиканцев, чтобы они приняли дополнительный пакет помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. При этом вопрос не в том, сколько США могут выделить денег, а сколько реально оружия они могут реально предоставить Украине, отметил он."По сути, нам не хватает мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине, чтобы выиграть войну", - заявил Вэнс.Сенатор подсчитал возможности по производству155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В 2023 году Украина подсчитала, что базовая потребность страны в этих снарядах превышает четыре миллионов в год."С начала конфликта США пошли на многое, чтобы нарастить производство 155-миллиметровых снарядов. Мы примерно удвоили наши мощности и теперь можем производить 360 000 тонн в год — менее десятой части того, что, по словам Украины, ей нужно", - отметил сенатор.По его словам, теперь цель американской администрации состоит в том, чтобы к концу 2025 года довести это число до 1,2 миллиона, а это одна треть того количества, в котором нуждается Украина.Тоже самое касается боеприпасов для главного американского оружия ПВО — ракетного комплекса Patriot, продолжил Вэнс."Чтобы отразить российские атаки, президент Украины Владимир Зеленский и другие указали, что им нужны тысячи перехватчиков Patriot в год. Проблема заключается в следующем: Соединенные Штаты производят только 550 штук в год. Если мы примем пакет дополнительной помощи, который сейчас рассматривается в Конгрессе, мы потенциально могли бы увеличить годовое производство до 650, но это все равно меньше трети от того, что требуется Украине", - подсчитал сенатор.При этом он подчеркнул, что ситуация с человеческими ресурсами на Украине еще хуже — ВСУ нужно более полумиллиона новобранцев, но сотни тысяч мужчин призывного возраста уже покинули страну из-за страха перед мобилизацией.Взяв на себя обязательства по оборонительной стратегии, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и предоставить время для начала переговоров, полагает сенатор. Но это потребует от американского и украинского руководства признать, что заявленная Зеленским цель войны — возвращение к границам 1991 года — фантастическая, констатировал Вэнс.
https://ukraina.ru/20240412/1054471047.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины, владимир зеленский, снаряды, зрк patriot, мобилизация
Американский сенатор подсчитал: Украина требует у США в три раза больше оружия, чем они производят
Украина требует у США больше оружия, чем они в состоянии произвести. Об этом говорится в статье сенатора Джей Ди Вэнса, опубликованной на страницах The New York Times 12 апреля
По словам сенатора, администрация Байдена оказывает все больше давления на республиканцев, чтобы они приняли дополнительный пакет помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. При этом вопрос не в том, сколько США могут выделить денег, а сколько реально оружия они могут реально предоставить Украине, отметил он.
"По сути, нам не хватает мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине, чтобы выиграть войну", - заявил Вэнс.
Сенатор подсчитал возможности по производству155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В 2023 году Украина подсчитала, что базовая потребность страны в этих снарядах превышает четыре миллионов в год.
"С начала конфликта США пошли на многое, чтобы нарастить производство 155-миллиметровых снарядов. Мы примерно удвоили наши мощности и теперь можем производить 360 000 тонн в год — менее десятой части того, что, по словам Украины, ей нужно", - отметил сенатор.
По его словам, теперь цель американской администрации состоит в том, чтобы к концу 2025 года довести это число до 1,2 миллиона, а это одна треть того количества, в котором нуждается Украина.
Тоже самое касается боеприпасов для главного американского оружия ПВО — ракетного комплекса Patriot, продолжил Вэнс.
"Чтобы отразить российские атаки, президент Украины Владимир Зеленский и другие указали, что им нужны тысячи перехватчиков Patriot в год. Проблема заключается в следующем: Соединенные Штаты производят только 550 штук в год. Если мы примем пакет дополнительной помощи, который сейчас рассматривается в Конгрессе, мы потенциально могли бы увеличить годовое производство до 650, но это все равно меньше трети от того, что требуется Украине", - подсчитал сенатор.
При этом он подчеркнул, что ситуация с человеческими ресурсами на Украине еще хуже — ВСУ нужно более полумиллиона новобранцев, но сотни тысяч мужчин призывного возраста уже покинули страну из-за страха перед мобилизацией.
Взяв на себя обязательства по оборонительной стратегии, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и предоставить время для начала переговоров, полагает сенатор. Но это потребует от американского и украинского руководства признать, что заявленная Зеленским цель войны — возвращение к границам 1991 года — фантастическая, констатировал Вэнс.