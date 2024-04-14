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Американский сенатор подсчитал: Украина требует у США в три раза больше оружия, чем они производят

Американский сенатор подсчитал: Украина требует у США в три раза больше оружия, чем они производят - 14.04.2024 Украина.ру

Американский сенатор подсчитал: Украина требует у США в три раза больше оружия, чем они производят

Украина требует у США больше оружия, чем они в состоянии произвести. Об этом говорится в статье сенатора Джей Ди Вэнса, опубликованной на страницах The New York Times 12 апреля

2024-04-14T10:13

2024-04-14T10:13

2024-04-14T10:13

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По словам сенатора, администрация Байдена оказывает все больше давления на республиканцев, чтобы они приняли дополнительный пакет помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. При этом вопрос не в том, сколько США могут выделить денег, а сколько реально оружия они могут реально предоставить Украине, отметил он."По сути, нам не хватает мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине, чтобы выиграть войну", - заявил Вэнс.Сенатор подсчитал возможности по производству155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В 2023 году Украина подсчитала, что базовая потребность страны в этих снарядах превышает четыре миллионов в год."С начала конфликта США пошли на многое, чтобы нарастить производство 155-миллиметровых снарядов. Мы примерно удвоили наши мощности и теперь можем производить 360 000 тонн в год — менее десятой части того, что, по словам Украины, ей нужно", - отметил сенатор.По его словам, теперь цель американской администрации состоит в том, чтобы к концу 2025 года довести это число до 1,2 миллиона, а это одна треть того количества, в котором нуждается Украина.Тоже самое касается боеприпасов для главного американского оружия ПВО — ракетного комплекса Patriot, продолжил Вэнс."Чтобы отразить российские атаки, президент Украины Владимир Зеленский и другие указали, что им нужны тысячи перехватчиков Patriot в год. Проблема заключается в следующем: Соединенные Штаты производят только 550 штук в год. Если мы примем пакет дополнительной помощи, который сейчас рассматривается в Конгрессе, мы потенциально могли бы увеличить годовое производство до 650, но это все равно меньше трети от того, что требуется Украине", - подсчитал сенатор.При этом он подчеркнул, что ситуация с человеческими ресурсами на Украине еще хуже — ВСУ нужно более полумиллиона новобранцев, но сотни тысяч мужчин призывного возраста уже покинули страну из-за страха перед мобилизацией.Взяв на себя обязательства по оборонительной стратегии, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и предоставить время для начала переговоров, полагает сенатор. Но это потребует от американского и украинского руководства признать, что заявленная Зеленским цель войны — возвращение к границам 1991 года — фантастическая, констатировал Вэнс.

https://ukraina.ru/20240412/1054471047.html

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новости, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины, владимир зеленский, снаряды, зрк patriot, мобилизация