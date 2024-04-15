https://ukraina.ru/20240415/1054514722.html

Телемарафон вместо ВСУ, Макроново перемирие, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 апреля

Телемарафон вместо ВСУ, Макроново перемирие, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 апреля - 15.04.2024 Украина.ру

Телемарафон вместо ВСУ, Макроново перемирие, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 апреля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал идею передать деньги от финансирования телемарафона на ВСУ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что предложит перемирие на время проведения Олимпийских игр. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-15T13:00

2024-04-15T13:00

2024-04-15T13:34

хроники

эксклюзив

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Шмыгаль ответил на петицию о перенаправлении средств, предназначенных для телемарафонов "Единые новости" и телеканала "FreeДом", на финансирование закупки беспилотников и пикапов для нужд Вооружённых сил Украины."Поскольку обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики — приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мероприятий является весомой составляющей противодействия военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности в информационном пространстве. Соответственно, перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны нецелесообразно", — указывалось в ответе украинского премьер-министра.Шмыгаль указал, что в то же время Кабинетом министров Украины "на системной основе" проводится постоянная работа по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов, в том числе международной помощи, на удовлетворение потребностей и повышение возможностей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны.Ранее и западные, и украинские СМИ указывали на падение популярности телемарафона. Так, в феврале 2024 года организация "Репортёры без границ" указала, что телемарафону на Украине практически никто не доверяет. Его рейтинг упал до 10%, и там царит цензура. Организация призвала украинские власти остановить марафон.За месяц до этого американское издание The New York Times также сообщило о падении доверия украинцев к телемарафону."После почти двух лет войны украинцы устали от телемарафона. То, что когда-то считалось важнейшим инструментом объединения страны, теперь все чаще высмеивается как не более чем рупор правительства. Зрители жалуются, что программа часто рисует слишком радужную картину войны, скрывая тревожные события на фронте и снижение западной поддержки Украины и в конечном итоге не готовя граждан к длительной войне", — указывалось в публикации.В марте 2024 года сами украинские власти оценили рейтинг телемарафона максимум в 15%."Марафон держится где-то на 13–15% постоянных просмотров, это его доля. Но это только в телевидении. Кроме того, вдобавок еще есть ОТТ-платформа, есть охват, который дает единый марафон в диджитале, когда идет цитирование. Мы не можем говорить о том, что его перестают смотреть, но в целом просмотр телевидения падает. И безусловно, по сравнению с первыми 2–3 месяцами войны, когда все смотрели марафон, люди начинают искать другие возможности – посмотреть или кино, или еще что-то, чтобы отвлечься от войны. Несмотря на это, цифры по охвату стабильны", — признал глава украинского Минкульта Александр Ткаченко.В то же время он заявил, что якобы 75% украинцев доверяют телемарафону.Макроново перемириеПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей инициативе о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, в том числе в боевых действиях на Украине, на время проведения Олимпийских игр. Об этом он заявил в интервью французским СМИ."Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай... Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира", — отметил Макрон.Президент Франции заявил, что попытается приложить максимум усилий для "олимпийского перемирия", уточнив, что имеет в виду и конфликт между Израилем и "ХАМАСом", и боевые действия на Украине, и войну в Судане.Он сказал, что хочет с этой целью задействовать многих партнёров.При этом Макрон заявил, что Франция уверена в успешной церемонии открытия Олимпиады на реке Сена в июле, однако у французов есть запасные варианты на случай, если этого потребует ситуация с безопасностью.Ранее, 16 марта, объявить перемирие на время Олимпиады у Макрона потребовала украинская журналистка Наталья Мосейчук, когда брала интервью у президента Франции."Требуйте от них прекратить огонь во время Олимпийских игр. Они должны это сделать! Так было всегда!" — заявила Мосейчук.В ответ Макрон отметил, что так и поступит. При этом Макрон отметил, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде лишь в нейтральном статусе.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 17 ударов.На Донецком направлении ВСУ совершили 7 обстрелов, на Горловском направлении — 10 обстрелов, выпустив в общей сложности 50 единиц различных боеприпасов.Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 1 маршрутный автобус.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 4 снаряда калибром 155 мм и один сброс ВОП с БПЛА, по Новотроицкому — 3 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 14 апреля по состоянию на 08:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Петровский район) — по ул. Лутугина ранены женщина 1984 года рождения и мужчина 1986 года рождения, Никольское — в результате сброса ВОП с БПЛА по ул. 40-лет Победы ранен мужчина 1950 года рождения", — отмечалось в сообщении представительства ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 22 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Новая Каховка — 5; Каховка — 6; Великая Лепетиха — 3; Царское — 2", — указывалось в публикации в 09:24.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Каховка, Новая Маячка, Пролетарка, Днепряны.Спустя минуту канал сообщил о новом обстреле."В результате обстрела ВСУ города Каховка Херсонской области погиб один мирный житель, также в населённом пункте Царское один местный житель погиб, ещё один получил ранения, сообщили в экстренных службах", — отмечалось в сообщении.Утром 15 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе над сёлами Ближнее, Никольское, Беломестное и Стрелецкое системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших нет. После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в посёлке Разумное — повреждены одно частное домовладение и один автомобиль. В Тавровском сельском поселении пострадали одно частное жилое домовладение и надворная постройка, в Никольском сельском поселении — одно частное домовладение, в Майском сельском поселении — один автомобиль", — отмечалось в сводке.В Валуйском городском округе в Новопетровском сельском поселении украинские военные атаковали с помощью БПЛА.В Грайворонском городском округе в селе Дроновка в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера повреждена крыша частного жилого домовладения. В селе Пороз с БПЛА сброшено два взрывных устройства.Во всех вышеуказанных случаях никто не пострадал.Также в Краснояружском районе под миномётный обстрел попала окраина села Староселье – было зафиксировано 4 прилёта. Пострадавших и разрушений не было. Также Староселье подверглось атаке ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе. Обошлось без последствий.Кроме того, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и посёлку Красное выпущено по 2 миномётных снаряда. Никто не пострадал, разрушений не было. В городе Шебекино противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Обошлось без пострадавших и разрушений.Позднее Гладков сообщил о новых атаках на регион. Так, в 10:59 он указал, что село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства загорелось здание ФАПа. Очаг возгорания оперативно потушили пожарные расчеты. Никто из мирных жителей не пострадал.В 12:04 Гладков сообщил, что атаке украинского дрона-камикадзе подверглось село Графовка Краснояружского района. В результате взрыва пострадавших нет, повреждён инфраструктурный объект связи."Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", — указал губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240415/1054509414.html

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https://ukraina.ru/20240414/1054501307.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив