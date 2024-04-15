Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины - 15.04.2024 Украина.ру
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Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины
Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины - 15.04.2024 Украина.ру
Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины
ВСУ занимаются массовым минированием. Но у этих боеприпасов истекает срок годности и на 100% они не срабатывают. Минные поля осложняют продвижение войск, но у ВС РФ есть средства для их преодоления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-04-15T03:20
2024-04-15T03:20
новости
россия
авдеевка
харьков
мины
минирование
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саперы
дроны
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Операция в Авдеевка показала, что если наладить координацию между различными родами войск и подразделениями, то любая задача по взятию укрепленных населенных пунктов становится выполнимой, рассказал журналист.Минные поля осложняют продвижение войск, но у ВС РФ есть средства для их преодоления. Есть специальные машины, которые выбрасывают шнуры и осуществляют подрыв мин. Работают саперные подразделения и тралы, за которыми идут танки, добавил военкор.FPV-дроны также представляют серьезную проблему на фронте. Они летают довольно далеко и несут тяжелые боеприпасы (3,5 килограмма на 20 километров). Это большой вызов для российских комплексов РЭБ. Но через какое-то время эта проблема также будет обязательно решена, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
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авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, авдеевка, харьков, мины, минирование, вс рф, саперы, дроны, рэб
Новости, Россия, Авдеевка, Харьков, мины, минирование, ВС РФ, саперы, дроны, РЭБ

Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины

03:20 15.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Оставленные позиции ВСУ
 Оставленные позиции ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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ВСУ занимаются массовым минированием. Но у этих боеприпасов истекает срок годности и на 100% они не срабатывают. Минные поля осложняют продвижение войск, но у ВС РФ есть средства для их преодоления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Операция в Авдеевка показала, что если наладить координацию между различными родами войск и подразделениями, то любая задача по взятию укрепленных населенных пунктов становится выполнимой, рассказал журналист.
Минные поля осложняют продвижение войск, но у ВС РФ есть средства для их преодоления. Есть специальные машины, которые выбрасывают шнуры и осуществляют подрыв мин. Работают саперные подразделения и тралы, за которыми идут танки, добавил военкор.
"Конечно, ВСУ занимаются массовым минированием. Но у этих мин истекает срок годности. На 100% они не срабатывают. Рано или поздно мы эту проблему решим. ВС РФ — армия 21-го века", - отметил Линин.
FPV-дроны также представляют серьезную проблему на фронте. Они летают довольно далеко и несут тяжелые боеприпасы (3,5 килограмма на 20 километров). Это большой вызов для российских комплексов РЭБ. Но через какое-то время эта проблема также будет обязательно решена, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
Алексей Зубец для интервью
12 апреля, 08:31
Алексей Зубец о том, почему у Украины нет экономического будущегоВ первом квартале 2024 года на Украине выросло производство чугуна на 32,1%, стали на 36,6%, а проката на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
 
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Заголовок открываемого материала
03:20Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины
03:10Высыпаем на ВСУ целый пакет "Града": военкор рассказал, какую артиллерию применяет армия РФ в зоне СВО
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