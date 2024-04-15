https://ukraina.ru/20240415/1054484381.html

Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины

Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины - 15.04.2024 Украина.ру

Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины

ВСУ занимаются массовым минированием. Но у этих боеприпасов истекает срок годности и на 100% они не срабатывают. Минные поля осложняют продвижение войск, но у ВС РФ есть средства для их преодоления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-04-15T03:20

2024-04-15T03:20

2024-04-15T03:20

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авдеевка

харьков

мины

минирование

вс рф

саперы

дроны

рэб

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Операция в Авдеевка показала, что если наладить координацию между различными родами войск и подразделениями, то любая задача по взятию укрепленных населенных пунктов становится выполнимой, рассказал журналист.Минные поля осложняют продвижение войск, но у ВС РФ есть средства для их преодоления. Есть специальные машины, которые выбрасывают шнуры и осуществляют подрыв мин. Работают саперные подразделения и тралы, за которыми идут танки, добавил военкор.FPV-дроны также представляют серьезную проблему на фронте. Они летают довольно далеко и несут тяжелые боеприпасы (3,5 килограмма на 20 километров). Это большой вызов для российских комплексов РЭБ. Но через какое-то время эта проблема также будет обязательно решена, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240412/1054459341.html

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авдеевка

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новости, россия, авдеевка, харьков, мины, минирование, вс рф, саперы, дроны, рэб