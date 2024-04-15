https://ukraina.ru/20240415/1054477369.html

На складах их очень много: военкор рассказал про уникальное советское оружие, созданное в конце ВОВ

На складах их очень много: военкор рассказал про уникальное советское оружие, созданное в конце ВОВ - 15.04.2024 Украина.ру

На складах их очень много: военкор рассказал про уникальное советское оружие, созданное в конце ВОВ

В Угледаре есть много шахтных стволов, которые служат в качестве пунктов временной дислокации и складов для ВСУ. Мощная российская ФАБ-3000 могла бы легко решить такую проблему. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-04-15T03:30

2024-04-15T03:30

2024-04-15T03:30

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ФАБ-3000 – это уникальное оружие, которое появилось еще в конце Великой Отечественной войны. На военных складах их накоплено очень много. Эти авиабомбы российские военные уже применяли в Сирии, рассказал журналист. Если к таким авиабомбам добавить еще и планирующий модуль (УМПК), они станут непревзойденным боеприпасом по воздействию на укрепления противника. ФАБ с УМПК - это очень мощная и эффективная штука. Ни Украина, ни Запад сейчас не могут ей ничего противопоставить, уточнил военкор.Российская армия пока не применяет ФАБ-3000 для уничтожения противника в зоне СВО. Политическое руководство РФ без крайней необходимости старается не использовать такие тяжелые виды вооружений, чтобы избежать провокаций со стороны Киева. Но они бы там очень пригодились, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240412/1054447816.html

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новости, угледар, россия, вс рф, авиация, донбасс, вооружение, сво, оружие, украина