"Это неудобное положение для них": сербский аналитик рассказала, почему страны объединяются против Запада - 14.04.2024 Украина.ру
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"Это неудобное положение для них": сербский аналитик рассказала, почему страны объединяются против Запада
"Это неудобное положение для них": сербский аналитик рассказала, почему страны объединяются против Запада - 14.04.2024 Украина.ру
"Это неудобное положение для них": сербский аналитик рассказала, почему страны объединяются против Запада
Расширение НАТО вынудило Россию начать спецоперацию, а теперь весь мир объединяется против коллективного Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович
2024-04-14T11:47
2024-04-14T11:47
новости
россия
запад
украина
драгана трифкович
эммануэль макрон
нато
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке сухопутных войск западных стран 27 февраля. Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.По мнению Трифкович, у Франции есть профессиональные солдаты, которые будут готовы исполнить приказы. Однако обычные европейцы привыкли к комфортной жизни и не готовы воевать с Россией. В НАТО это чувствуют, поэтому накаляют атмосферу и запугивают европейцев, якобы, Россия собирается напасть. Аналитик считает, что в НАТО понимают, что у них нет другой альтернативы, нежели бороться с Россией. Похожая ситуация наблюдается и у Москвы. "Запад ее поставил в безвыходное положение", пояснила она. "В этом и кроется основная угроза. Ядерное оружие существует и, если его применит та или иная страна, в войне победителя не будет. Макрон с легкой руки грозится ввести войска на Украину, видимо, не учитывая опасности большой войны", - заявила Трифкович. При этом, отметила политолог, Россия имеет право защищать свои национальные интересы и безопасность, которые НАТО постоянно ставит под угрозу. Трифкович напомнила, что ещё в 90-е годы прошлого века с падением Берлинской стены, НАТО обещала не расширяться к границам России. "Но, как оказалось, их обещание — одно, а действие — другое", - подчеркнула она. Именно расширение НАТО к российским границам поставило Россию под угрозу, вынудив ее начать спецоперацию для защиты своих интересов. Полный текст интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте
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новости, россия, запад, украина, драгана трифкович , эммануэль макрон, нато
Новости, Россия, Запад, Украина, Драгана Трифкович , Эммануэль Макрон, НАТО

"Это неудобное положение для них": сербский аналитик рассказала, почему страны объединяются против Запада

11:47 14.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите лидеров БРИКС. День второй
Президент РФ В. Путин на саммите лидеров БРИКС. День второй - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Михаил Метцель/POOL
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Расширение НАТО вынудило Россию начать спецоперацию, а теперь весь мир объединяется против коллективного Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке сухопутных войск западных стран 27 февраля. Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.
По мнению Трифкович, у Франции есть профессиональные солдаты, которые будут готовы исполнить приказы. Однако обычные европейцы привыкли к комфортной жизни и не готовы воевать с Россией. В НАТО это чувствуют, поэтому накаляют атмосферу и запугивают европейцев, якобы, Россия собирается напасть.
Аналитик считает, что в НАТО понимают, что у них нет другой альтернативы, нежели бороться с Россией. Похожая ситуация наблюдается и у Москвы. "Запад ее поставил в безвыходное положение", пояснила она.
"В этом и кроется основная угроза. Ядерное оружие существует и, если его применит та или иная страна, в войне победителя не будет. Макрон с легкой руки грозится ввести войска на Украину, видимо, не учитывая опасности большой войны", - заявила Трифкович.
При этом, отметила политолог, Россия имеет право защищать свои национальные интересы и безопасность, которые НАТО постоянно ставит под угрозу.
Трифкович напомнила, что ещё в 90-е годы прошлого века с падением Берлинской стены, НАТО обещала не расширяться к границам России. "Но, как оказалось, их обещание — одно, а действие — другое", - подчеркнула она. Именно расширение НАТО к российским границам поставило Россию под угрозу, вынудив ее начать спецоперацию для защиты своих интересов.
"Мне импонирует то, что на международном уровне Россия развивает сотрудничество с незападными странами — с Китаем, Индией, Африкой. Объединяется весь мир против коллективного Запада. Это неудобное положение для них", - резюмировала она.
Полный текст интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте
Драгана Трифкович
8 апреля, 16:54
Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине Война на Украине обнажила лицемерие Запада, и в Сербии это тоже видят. Что может измениться после выборов в Европарламент и нужны ли Западу переговоры с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.
 
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