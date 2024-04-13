"НАТО готовит войну": сербский аналитик рассказала о целях Североатлантического альянса - 13.04.2024 Украина.ру
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"НАТО готовит войну": сербский аналитик рассказала о целях Североатлантического альянса
"НАТО готовит войну": сербский аналитик рассказала о целях Североатлантического альянса - 13.04.2024 Украина.ру
"НАТО готовит войну": сербский аналитик рассказала о целях Североатлантического альянса
Истинная цель НАТО заключается в том, чтобы разделить Россию и Европу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович
2024-04-13T08:15
2024-04-13T08:15
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Несмотря на то, что Румыния не хочет ввязываться в украинский конфликт, НАТО строит базы на её территории. Аналитик рассказала, что военные базы НАТО строят также и в Сербии. Например, в Косово и Метохии сооружают новые базы и военные объекты. "Очевидно, что НАТО готовит войну", - заявила Трифкович. Аналитик напомнил о строительстве в Румынии антиракетного щита, якобы, с целью защиты европейских государств от России. Однако это было придумано как прикрытие, подчеркнула она.Безопасность Евросоюза, отметила Трифкович, основана на НАТО. Политолог привела слова первого генсека Альянса, что целью организации является - удержание Германии под контролем, России - вне Евросоюза, а США должны присутствовать в Европе. Однако истинные цели НАТО - это против Москвы и разделить Европу и Россию."Потому что западная глобальная структура, которая много столетий управляет глобальными процессами — это основные рычаги их контроля. А если объединить Европу и Россию, либо евразийский континент, глобалисты потеряют свою роль", - объяснила Трифкович.Полный текст интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте
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новости, россия, европа, сербия, драгана трифкович , нато, ес, евросоюз
Новости, Россия, Европа, Сербия, Драгана Трифкович , НАТО, ЕС, Евросоюз

"НАТО готовит войну": сербский аналитик рассказала о целях Североатлантического альянса

08:15 13.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Истинная цель НАТО заключается в том, чтобы разделить Россию и Европу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович
Несмотря на то, что Румыния не хочет ввязываться в украинский конфликт, НАТО строит базы на её территории.
Аналитик рассказала, что военные базы НАТО строят также и в Сербии. Например, в Косово и Метохии сооружают новые базы и военные объекты.
"Очевидно, что НАТО готовит войну", - заявила Трифкович.
Аналитик напомнил о строительстве в Румынии антиракетного щита, якобы, с целью защиты европейских государств от России. Однако это было придумано как прикрытие, подчеркнула она.
Безопасность Евросоюза, отметила Трифкович, основана на НАТО. Политолог привела слова первого генсека Альянса, что целью организации является - удержание Германии под контролем, России - вне Евросоюза, а США должны присутствовать в Европе. Однако истинные цели НАТО - это против Москвы и разделить Европу и Россию.
"Потому что западная глобальная структура, которая много столетий управляет глобальными процессами — это основные рычаги их контроля. А если объединить Европу и Россию, либо евразийский континент, глобалисты потеряют свою роль", - объяснила Трифкович.
Полный текст интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте
Драгана Трифкович
8 апреля, 16:54
Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине Война на Украине обнажила лицемерие Запада, и в Сербии это тоже видят. Что может измениться после выборов в Европарламент и нужны ли Западу переговоры с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.
 
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