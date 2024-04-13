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"НАТО готовит войну": сербский аналитик рассказала о целях Североатлантического альянса

"НАТО готовит войну": сербский аналитик рассказала о целях Североатлантического альянса - 13.04.2024 Украина.ру

"НАТО готовит войну": сербский аналитик рассказала о целях Североатлантического альянса

Истинная цель НАТО заключается в том, чтобы разделить Россию и Европу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович

2024-04-13T08:15

2024-04-13T08:15

2024-04-13T08:15

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Несмотря на то, что Румыния не хочет ввязываться в украинский конфликт, НАТО строит базы на её территории. Аналитик рассказала, что военные базы НАТО строят также и в Сербии. Например, в Косово и Метохии сооружают новые базы и военные объекты. "Очевидно, что НАТО готовит войну", - заявила Трифкович. Аналитик напомнил о строительстве в Румынии антиракетного щита, якобы, с целью защиты европейских государств от России. Однако это было придумано как прикрытие, подчеркнула она.Безопасность Евросоюза, отметила Трифкович, основана на НАТО. Политолог привела слова первого генсека Альянса, что целью организации является - удержание Германии под контролем, России - вне Евросоюза, а США должны присутствовать в Европе. Однако истинные цели НАТО - это против Москвы и разделить Европу и Россию."Потому что западная глобальная структура, которая много столетий управляет глобальными процессами — это основные рычаги их контроля. А если объединить Европу и Россию, либо евразийский континент, глобалисты потеряют свою роль", - объяснила Трифкович.Полный текст интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте

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