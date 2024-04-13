"Это незаконная сепаратистская территория": почему Украину не стоит признавать террористической - 13.04.2024 Украина.ру
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"Это незаконная сепаратистская территория": почему Украину не стоит признавать террористической
"Это незаконная сепаратистская территория": почему Украину не стоит признавать террористической - 13.04.2024 Украина.ру
"Это незаконная сепаратистская территория": почему Украину не стоит признавать террористической
В условиях общей политической напряженности, если РФ попытается признать Украину государством-террористом, то подобный шаг не принесет никаких результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров
2024-04-13T08:50
2024-04-13T08:50
украина
россия
ссср
евгений федоров
украина.ру
государство
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Такое понятие, как "государство-террорист", поясняет эксперт, не закреплено в конкретных документах, так как это всего лишь так называемая “обзываловка”. Однако мы можем подойти к этому с юридической стороны.“Что такое Украина с точки зрения международного права? Это незаконная сепаратистская территория. Потому что в Хельсинском акте нет никакого упоминания об Украине, а вышла она из состава Советского Союза незаконно. Вы не найдете никаких решений о ее выходе. В то время просто газеты рассказали, что Советского Союза нет, а руководство РСФСР и других республик так и сказали в Беловежских соглашениях и Алма-атинской декларации 1991 года: "Союза больше нет, мы тут сами будем как-то жить". Ну это же глупость очевидная” – отметил Федоров.Поэтому, отмечает эксперт, мы должны по суду отменить независимость Украины и ее якобы выход из состава СССР, объявить эту территорию своей и распоряжаться ей по своему усмотрению.Полную версию интервью читайте на сайте Украина.ру
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украина, россия, ссср, евгений федоров, украина.ру, государство
Украина, Россия, СССР, Евгений Федоров, Украина.ру, государство

"Это незаконная сепаратистская территория": почему Украину не стоит признавать террористической

08:50 13.04.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В условиях общей политической напряженности, если РФ попытается признать Украину государством-террористом, то подобный шаг не принесет никаких результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров
Такое понятие, как "государство-террорист", поясняет эксперт, не закреплено в конкретных документах, так как это всего лишь так называемая “обзываловка”. Однако мы можем подойти к этому с юридической стороны.
Что такое Украина с точки зрения международного права? Это незаконная сепаратистская территория. Потому что в Хельсинском акте нет никакого упоминания об Украине, а вышла она из состава Советского Союза незаконно. Вы не найдете никаких решений о ее выходе. В то время просто газеты рассказали, что Советского Союза нет, а руководство РСФСР и других республик так и сказали в Беловежских соглашениях и Алма-атинской декларации 1991 года: "Союза больше нет, мы тут сами будем как-то жить". Ну это же глупость очевидная” – отметил Федоров.
Поэтому, отмечает эксперт, мы должны по суду отменить независимость Украины и ее якобы выход из состава СССР, объявить эту территорию своей и распоряжаться ей по своему усмотрению.
Полную версию интервью читайте на сайте Украина.ру
 
УкраинаРоссияСССРЕвгений ФедоровУкраина.ругосударство
 
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Заголовок открываемого материала
08:50"Это незаконная сепаратистская территория": почему Украину не стоит признавать террористической
08:45"Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут Харьков
08:40"Не способны бороться за интересы граждан": политолог из Белграда рассказала о проблемах Евросоюза
08:30Зубец объяснил, зачем ВСУ ударили по Запорожской АЭС
08:28АТО: десять лет спустя
08:25"Неубиваемой техники нет": командир российского батальона о военной помощи Запада
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