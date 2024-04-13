https://ukraina.ru/20240413/1054426526.html

"Это незаконная сепаратистская территория": почему Украину не стоит признавать террористической

"Это незаконная сепаратистская территория": почему Украину не стоит признавать террористической - 13.04.2024 Украина.ру

"Это незаконная сепаратистская территория": почему Украину не стоит признавать террористической

В условиях общей политической напряженности, если РФ попытается признать Украину государством-террористом, то подобный шаг не принесет никаких результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров

2024-04-13T08:50

2024-04-13T08:50

2024-04-13T08:50

украина

россия

ссср

евгений федоров

украина.ру

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Такое понятие, как "государство-террорист", поясняет эксперт, не закреплено в конкретных документах, так как это всего лишь так называемая “обзываловка”. Однако мы можем подойти к этому с юридической стороны.“Что такое Украина с точки зрения международного права? Это незаконная сепаратистская территория. Потому что в Хельсинском акте нет никакого упоминания об Украине, а вышла она из состава Советского Союза незаконно. Вы не найдете никаких решений о ее выходе. В то время просто газеты рассказали, что Советского Союза нет, а руководство РСФСР и других республик так и сказали в Беловежских соглашениях и Алма-атинской декларации 1991 года: "Союза больше нет, мы тут сами будем как-то жить". Ну это же глупость очевидная” – отметил Федоров.Поэтому, отмечает эксперт, мы должны по суду отменить независимость Украины и ее якобы выход из состава СССР, объявить эту территорию своей и распоряжаться ей по своему усмотрению.Полную версию интервью читайте на сайте Украина.ру

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украина, россия, ссср, евгений федоров, украина.ру, государство