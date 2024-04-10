https://ukraina.ru/20240410/1054423577.html

Евгений Федоров: США делают все, чтобы Россия втянулась в ядерную войну с Францией или с Украиной

Евгений Федоров: США делают все, чтобы Россия втянулась в ядерную войну с Францией или с Украиной - 10.04.2024 Украина.ру

Евгений Федоров: США делают все, чтобы Россия втянулась в ядерную войну с Францией или с Украиной

Россия должна как можно быстрее сменить принять советскую концепцию ядерного сдерживания США и запустить реформы по внутреннему суверенитету

2024-04-10T15:47

2024-04-10T15:47

2024-04-10T15:47

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ядерная война

ядерное оружие

экономика

ссср

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Если этого не сделать, Америка продолжит вести свою островную политику, ведя боевые действия из-за океана и не подвергая себя прямой опасности, считает депутат Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Евгений Алексеевич, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине без поддержки конгресса США в вопросе выделения нового пакета помощи будет очень тяжело, Киев проиграет в конфликте. Как вы считаете, "кофе в Ялте" окончательно отменяется? Или Украина еще может рассчитывать на какую-то победу?- А что принципиально поменялось?США и НАТО одержали победу в борьбе с Советским Союзом, а теперь они настаивают на поражении России. Мы для них – серьезный конкурент, потому что у нас есть ядерное оружие такого же уровня, как у Штатов. Потому они и пытаются нанести нам стратегическое поражение.Допустим, на Украине действительно закончились снаряды. Ну и что? Вы думаете, теперь американцы скажут: "Ой, ну раз закончились снаряды, то теперь мы откажемся от 30-летнего курса на ликвидацию российского государства"? Нет, конечно.Просто у США есть подстратегия Трампа и подстратегия Байдена. Подстратегия Байдена носит более жесткий характер. Он исходит из того, что Россию можно ликвидировать военным путем. Для этого он поддерживает Украину таким образом, чтобы ни мы могли наступать на нее, ни она не могла на нас наступать. Если мы сейчас начнем наступление на Харьков, США увеличат поставки. Причем необязательно снарядов. У них есть авиация. Поставка 100 тех же F-16 поменяет расстановку сил на поле боя.Да, сейчас мы начали наносить противнику поражение за счет планирующих бомб. Так они есть и у американцев. К тому же, на Украине пока нет ни одного "Томагавка", а это – основная ракета Пентагона.Я еще не рассказал о подстратегии Трампа. Трамп опасается, что Россия может нацелить свое стратегическое ядерное оружие на США, поэтому он предлагает Вашингтону выходить из НАТО. Он хочет, чтобы с Россией воевало НАТО, а Америка была не при чем.Еще раз. Задача США – сдерживать российское наступление на Украину и сдерживать украинское наступление на Россию. Потому что резкие успехи киевского режима на поле боя могут привести к резким реформам в Москве, которые позволят нам включить механизм ядерного сдерживания, прекрасно работавшего на протяжении всей холодной войны.Суть этого механизма – нацеливание нашего стратегического ядерного оружия на территорию США. Это единственный способ сделать так, чтобы в Вашингтоне почувствовали опасность и стали с нами договариваться.Владимир Путин правильно сказал, что у Америки военный бюджет в десять раз больше, чем у нас. Следовательно, на каждый наш беспилотник они сделают десять беспилотников. У Штатов больше ресурсов. В долгосрочной перспективе они у нас выиграют.Поэтому я не разделяю идеи российских ура-патриотов, что у нас все отлично. Разговоры о том, что у нас все отлично в экономике и на поле боя – это американская повестка. Если все отлично, то ничего реформировать не надо.Я бы хотел обратить внимание на еще один аспект.В мире уже была тактическая ядерная война. Я имею в виду бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. На Западе это считается нормальным. США готовят мир к тактической ядерной войне. Макрон уже говорит об интервенции на Украину, а Франция – ядерная держава. А тактическая ядерная война в Европе снимет вопрос с нацеливания России на США своими стратегическими боеголовками.Так что мы должны как можно быстрее сменить стратегию на советскую концепцию ядерного сдерживания и запустить реформы по внутреннему суверенитету. Если этого не сделать, Америка продолжит вести свою островную политику, ведя боевые действия из-за океана и не подвергая себя прямой опасности.- Все четверо исполнителей теракта в "Крокусе" подтвердили, что планировали скрыться в Киеве. Поясните, пожалуйста, как юрист, нужно ли нам признавать Украину террористическим государством?- Как юрист я утверждаю, что нам это вообще ничего не даст.Международное право – это конкретные документы, а не идеологические клише. Понятие "государство-террорист" в основополагающих документах отсутствует вообще. Это просто обзываловка.Юридически мы можем сделать только одно.По итогам Второй мировой войны существует международный принцип верховенства территориальной целостности и нерушимости границ. В Хельсинском акте прописано, что каким-то территориям можно выходить из состава государств только с согласия центральных властей. Например, ООН не признает то же Косово именно потому, что нет согласия Белграда. Этот принцип никто никогда не нарушал.Что такое Украина с точки зрения международного права? Это незаконная сепаратистская территория. Потому что в Хельсинском акте нет никакого упоминания об Украине, а вышла она из состава Советского Союза незаконно. Вы не найдете никаких решений о ее выходе. В то время просто газеты рассказали, что Советского Союза нет, а руководство РСФСР и других республик так и сказали в Беловежских соглашениях и Алма-атинской декларации 1991 года: "Союза больше нет, мы тут сами будем как-то жить". Ну это же глупость очевидная.Все эти юридические нюансы начинают сейчас всплывать не только в отношении Украины. Один из крупных европейских политиков недавно сказал, что обострение между Израилем и Палестиной – это прямое следствие нарушения закона на территории СССР, потому что произошло обесценивание международного права. К нему перестали относиться всерьез. А нам важно вернуть серьезность этого восприятия.Для этого мы должны по суду отменить независимость Украины и ее якобы выход из состава СССР, объявить эту территорию своей и распоряжаться ей по своему усмотрению. Я не говорю, что мы ее всю должны присоединять. Но на ней должен быть статус ограниченного суверенитета. А потом, по итогам договоренностей с Америкой, подписать соглашение о приверженности международному праву.- Вы сказали об угрозе ядерной войны в Европе. И тут инспекторы МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировали три попадания в защитные оболочки реакторов Запорожской АЭС из беспилотников. Это Украина хочет устроить еще один Чернобыль? Или это инициатива США?- Представьте, что вы работаете экспертом Госдепа США. Вы отстаиваете интересы своей страны. Единственное государство, которое может нести вашей стране прямую угрозу – Россия с ее ядерной триадой (РВСН, подводные лодки и стратегическая авиация). Ни одна другая страна этой угрозы не несет.Для Америки это действительно серьезная проблема. Во время холодной войны один из министров обороны США даже выбросился из окна из-за советской ядерной угрозы. Они построили 600 тысяч бомбоубежищ. Это единственная проблема, которая беспокоит американский правящий класс.Как вам избавиться от этой проблемы? Очень просто – развязать в Европе тактическую ядерную войну. Если это удастся, Россия точно не будет искать новых проблем во взаимоотношениях с США. А европейцы – не суверенны. Они выполнят любой приказ. Тот же Макрон развяжет ядерную войну и убежит в Америку.Сейчас в Хиросиме и Нагасаки даже радиации нет. Там люди гуляют по центру города. Поэтому американские эксперты считают, что тактическая ядерная война не приведет к катастрофе для человечества. Это просто способ решить проблему с Россией.Я не знаю, как они это сделают технически.Они могут дать тактическое ядерное оружие киевскому режиму. А могут ввести на Украину французские войска. Мы по ним отработаем "Калибрами", а Франция ударит по нам тактически ядерным оружием. Это уже детали. Но США в таком сценарии заинтересованы.А удары по Запорожской АЭС – это подготовка общественного мнения к такому сценарию. Эта подготовка успешно реализуется. Если года два назад мы на это очень остро реагировали, то теперь мы к этому относимся спокойно. Мы в этой тактической ядерной войне не победим. У США таких боеприпасов больше, чем у нас.Потому я и говорю, что наше затягивание с возвращением полетных заданий на территорию США – ошибка, которая может спровоцировать американцев на тактическую ядерную войну в Европе руками европейцев или украинцев.- Мы с вами часто обсуждаем экономику России. Сейчас мы наблюдаем рост отдельных отраслей, которые не касается рука Центробанка. К чему может привести жесткая кредитно-денежная политика и политика плавающего рубля регулятора к лету и к концу года, если высокая ключевая ставка так и сохранится?- О том, что российская экономика растет, говорит Всемирный банк. Когда это Всемирный банк, который финансирует военные действия на Украине против нас, был к нам лоялен? Очевидно, что это часть информационной войны.Наша неплохая ситуация в экономике складывается по одной простой причине. В условиях хаоса, санкций и указа Путина об обязательной продаже валютной выручки (Центробанк выступал против этого) мы снизили эффект выплаты дани. У нас произошел не рост экономики, а уменьшение отчислений российской экономики в мировую экономику (по сути, мы стали меньше платить Штатам). Телеги с данью не попали по назначению, а остались в нашем распоряжении. Но не все, а только часть из них.Эти меры дали временный эффект. В будущем нам надо проводить реформы в экономике, когда Центробанк будет национализирован. В противном случае он будет продолжит гадить стране. В этом его конституционная функция. Он обслуживает оборот американского доллара на российской территории.Например, Москва не сделала никаких выводов из конфискации ее золотовалютных резервов. Их доходы сейчас идут на военные действия против России. Это уже о многом говорит.Повторюсь, нам необходимо менять всю структуру экономики. Национализировать Центробанк, обнулять процентную ставку. Это изменит принципы эмиссии. Эмиссия будет не через валютные резервы и биржу, а через кредитование экономики и инвестиции. Инвестиции – это строительство заводов. А заводы – это активы. А активы – это национальный капитал.Когда у вас иностранные инвестиции, у вас офшорный капитал. Путин уже 15 лет уговаривает наш крупный бизнес выйти из офшоров ("пыль замучаетесь глотать"). Бесполезно.Так что национальный капитал – это опора для национальной политической системы. А под нее надо проводить в том числе судебную систему (пока у нас по-прежнему верховенство международного права) и индустриализацию.Сегодня эти реформы надо проводить даже не для того, чтобы стать богаче. Надо обеспечить национализацию власти во главе с Путиным. Чтобы власть не дурака валяла и не занималась саботажем, а использовала все свои ресурсы на благо страны.

https://ukraina.ru/20220302/1033421595.html

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Александр Порунов

интервью, россия, украина, франция, сша, харьков, ядерная война, ядерное оружие, экономика, ссср, центробанк рф, ракеты, снаряды