https://ukraina.ru/20241213/1059634599.html

Почему трещит фронт: Пинчук о правилах наступления и стремлении Украины и России к боям в городах

Почему трещит фронт: Пинчук о правилах наступления и стремлении Украины и России к боям в городах - 13.12.2024 Украина.ру

Почему трещит фронт: Пинчук о правилах наступления и стремлении Украины и России к боям в городах

Командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук в студии Украина.ру поделился своим... Украина.ру, 13.12.2024

2024-12-13T12:39

2024-12-13T12:39

2024-12-13T12:39

видео

андрей пинчук

украина

россия

донецкая народная республика

башар асад

украина.ру

служба внешней разведки

фронт

город

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059634468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7146012344094674855302ab15923ac3.jpg

Командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук в студии Украина.ру поделился своим мнением о ситуации в зоне СВО, о геостратегических последствиях от свержения Асада и от происходящего в Сирии, а также о переговорах по Украине, о потенциальных аргументах США и о заморозке конфликта.00:36 – О ситуации в зоне СВО;10:30 – О последствиях сирийской катастрофы;17:02 – О переговорах по Украине;27:21 – Об аргументах для России;30:14 – О прогреве к переговорам. #Пинчук #ДНР #Донбасс #Донецк #СВО #спецоперация #конфликт #война #Курск #фронт #Сумы #логистика #Бахмут #Покровск #Красноармейск #ЧасовЯр #высота #ТВД #котёл #охват #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #разведка #СВР #Нарышкин #укреп #опорник #Авдеевка #ОперативныйПростор #Днепропетровск #Путин #Россия #РФ #Украина #Зеленский #РЭБ #Асад #Сирия #Дамаск #Тартус #Латакия #Алеппо #геостратегия #логистика #ресурсы #Палестина #Израиль #Иран #Молдова #Приднестровье #Молдавия #Грузия #Китай #КНР #Тайвань #Индия #Пакистан #Идлиб #Эрдоган #Турция #США #Залужный #Сырский #Трамп #Каддафи #Хусейн #АрабскаяВесна #РусскийМир #заморозка #Нефть #санкции #ДжексонВэник #президент ТГ-канал Андрея Пинчука: t.me/..._i_Pustota Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru

украина

россия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, андрей пинчук, украина, россия, донецкая народная республика, башар асад, украина.ру, служба внешней разведки , фронт, город, бой