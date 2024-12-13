Почему трещит фронт: Пинчук о правилах наступления и стремлении Украины и России к боям в городах
Командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук в студии Украина.ру поделился своим мнением о ситуации в зоне СВО, о геостратегических последствиях от свержения Асада и от происходящего в Сирии, а также о переговорах по Украине, о потенциальных аргументах США и о заморозке конфликта.
00:36 – О ситуации в зоне СВО;
10:30 – О последствиях сирийской катастрофы;
17:02 – О переговорах по Украине;
27:21 – Об аргументах для России;
30:14 – О прогреве к переговорам.
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00:36 – О ситуации в зоне СВО;
10:30 – О последствиях сирийской катастрофы;
17:02 – О переговорах по Украине;
27:21 – Об аргументах для России;
30:14 – О прогреве к переговорам.
#Пинчук #ДНР #Донбасс #Донецк #СВО #спецоперация #конфликт #война #Курск #фронт #Сумы #логистика #Бахмут #Покровск #Красноармейск #ЧасовЯр #высота #ТВД #котёл #охват #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #разведка #СВР #Нарышкин #укреп #опорник #Авдеевка #ОперативныйПростор #Днепропетровск #Путин #Россия #РФ #Украина #Зеленский #РЭБ #Асад #Сирия #Дамаск #Тартус #Латакия #Алеппо #геостратегия #логистика #ресурсы #Палестина #Израиль #Иран #Молдова #Приднестровье #Молдавия #Грузия #Китай #КНР #Тайвань #Индия #Пакистан #Идлиб #Эрдоган #Турция #США #Залужный #Сырский #Трамп #Каддафи #Хусейн #АрабскаяВесна #РусскийМир #заморозка #Нефть #санкции #ДжексонВэник #президент
ТГ-канал Андрея Пинчука: t.me/..._i_Pustota
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru