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"Не способны бороться за интересы граждан": политолог из Белграда рассказала о проблемах Евросоюза

"Не способны бороться за интересы граждан": политолог из Белграда рассказала о проблемах Евросоюза - 13.04.2024 Украина.ру

"Не способны бороться за интересы граждан": политолог из Белграда рассказала о проблемах Евросоюза

Нынешние власти Евросоюза не занимаются проблемами собственных граждан, если политические силы сменятся, ситуация может улучшится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович

2024-04-13T08:40

2024-04-13T08:40

2024-04-13T08:40

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У Евросоюза нет собственного суверенитета, а его государства не решают проблемы своих граждан, считает аналитик. Внутренняя структура в ЕС требует изменений, они возможны, если к власти придут новые политические силы."Поэтому у власти нужны политики и общественные деятели, которые будут представлять интересы народов и заниматься реальными проблемами ЕС", - заявила Трифкович.Она рассказала, что общается, в частности, с представителями партии "Альтернатива для Германии". "Среди них действительно есть хорошие люди — врачи, инженеры, которые участвуют в работе этой партии. Они понимают геополитические процессы, учитывают интересы собственного народа", - отметила геополитик.Трифкович рассказала, что многие из них приезжают в Москву на конференции по развитию парламентаризма и иные мероприятия. Однако в некоторых странах подобные структуры разрушены.По словам Директор Центра геостратегических исследований в Белграде, в Сербии уже не существует оппозиции, которая занимается проблемами собственных граждан. Так же во Франции."Существуют лишь небольшие маргинальные партии, которые не способны бороться за интересы граждан. Остальные были разрушены через коррупцию и иные механизмы, которые обычно используют для уничтожения внутренней структуры политических партий", - заявила Трифкович.Она отметила, что более 20 лет вращалась в политических структурах и участвовала в работе парламента Сербии, поэтому не понаслышке предположила, как это происходит. Полностью интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте

https://ukraina.ru/20240408/1054378710.html

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новости, драгана трифкович , белград, сербия, москва, ес, евросоюз