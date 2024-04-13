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"Не способны бороться за интересы граждан": политолог из Белграда рассказала о проблемах Евросоюза
"Не способны бороться за интересы граждан": политолог из Белграда рассказала о проблемах Евросоюза - 13.04.2024 Украина.ру
"Не способны бороться за интересы граждан": политолог из Белграда рассказала о проблемах Евросоюза
Нынешние власти Евросоюза не занимаются проблемами собственных граждан, если политические силы сменятся, ситуация может улучшится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович
2024-04-13T08:40
2024-04-13T08:40
2024-04-13T08:40
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У Евросоюза нет собственного суверенитета, а его государства не решают проблемы своих граждан, считает аналитик. Внутренняя структура в ЕС требует изменений, они возможны, если к власти придут новые политические силы."Поэтому у власти нужны политики и общественные деятели, которые будут представлять интересы народов и заниматься реальными проблемами ЕС", - заявила Трифкович.Она рассказала, что общается, в частности, с представителями партии "Альтернатива для Германии". "Среди них действительно есть хорошие люди — врачи, инженеры, которые участвуют в работе этой партии. Они понимают геополитические процессы, учитывают интересы собственного народа", - отметила геополитик.Трифкович рассказала, что многие из них приезжают в Москву на конференции по развитию парламентаризма и иные мероприятия. Однако в некоторых странах подобные структуры разрушены.По словам Директор Центра геостратегических исследований в Белграде, в Сербии уже не существует оппозиции, которая занимается проблемами собственных граждан. Так же во Франции."Существуют лишь небольшие маргинальные партии, которые не способны бороться за интересы граждан. Остальные были разрушены через коррупцию и иные механизмы, которые обычно используют для уничтожения внутренней структуры политических партий", - заявила Трифкович.Она отметила, что более 20 лет вращалась в политических структурах и участвовала в работе парламента Сербии, поэтому не понаслышке предположила, как это происходит. Полностью интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте
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новости, драгана трифкович , белград, сербия, москва, ес, евросоюз
"Не способны бороться за интересы граждан": политолог из Белграда рассказала о проблемах Евросоюза
Нынешние власти Евросоюза не занимаются проблемами собственных граждан, если политические силы сменятся, ситуация может улучшится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович
У Евросоюза нет собственного суверенитета, а его государства не решают проблемы своих граждан, считает аналитик. Внутренняя структура в ЕС требует изменений, они возможны, если к власти придут новые политические силы.
"Поэтому у власти нужны политики и общественные деятели, которые будут представлять интересы народов и заниматься реальными проблемами ЕС", - заявила Трифкович
.
Она рассказала, что общается, в частности, с представителями партии "Альтернатива для Германии". "Среди них действительно есть хорошие люди — врачи, инженеры, которые участвуют в работе этой партии. Они понимают геополитические процессы, учитывают интересы собственного народа", - отметила геополитик.
Трифкович рассказала, что многие из них приезжают в Москву на конференции по развитию парламентаризма и иные мероприятия. Однако в некоторых странах подобные структуры разрушены.
По словам Директор Центра геостратегических исследований в Белграде, в Сербии уже не существует оппозиции, которая занимается проблемами собственных граждан. Так же во Франции.
"Существуют лишь небольшие маргинальные партии, которые не способны бороться за интересы граждан. Остальные были разрушены через коррупцию и иные механизмы, которые обычно используют для уничтожения внутренней структуры политических партий", - заявила Трифкович.
Она отметила, что более 20 лет вращалась в политических структурах и участвовала в работе парламента Сербии, поэтому не понаслышке предположила, как это происходит.