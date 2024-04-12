Байден обратился к властям Ирана в связи с их намерением атаковать Израиль
22:36 12.04.2024 (обновлено: 22:40 12.04.2024)
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Президент США Джо Байден публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю в качестве ответа за обстрел ЦАХАЛА посольства Тегерана в столице Сирии Дамаске
"Не делайте этого", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о том, каким будет его послание к Тегерану на фоне опасений о готовящемся ударе Исламской Республики по главному союзнику США на Ближнем Востоке.
Помимо этого, президент США напомнил о том, что Вашингтон поддерживает Израиль и "поможет ему защититься", тогда как "Иран не добьется успеха".
Байден также заявил, что ожидает атаку Ирана по Израилю "скорее раньше, чем позже", так как напряженность между ближневосточными государствами продолжает расти.
"Я не хочу разглашать секретную информацию, но я ожидаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже", - приводит слова хозяина Белого дома Foxnews.
Ранее в этот же день Ливан атаковал Израиль 50 ракетами. Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии.
Американские чиновники в интервью СМИ анонсировали атаку Ирана на 12 апреля. Уточнялось, что армия использует против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов и десятки ракет.