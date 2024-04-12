https://ukraina.ru/20240412/1054489392.html

Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ

Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ - 12.04.2024 Украина.ру

Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ

Вечером, 12 апреля, Ливан выпустил по Израилю 50 ракет, сообщает ливанский телеканала "Аль-Маядин". В сети публикуют видео на которых запечатлены пролеты ракет в небе и работу по ним систем ПВО

2024-04-12T20:45

2024-04-12T20:45

2024-04-12T20:48

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Около 20:00 сирены воздушной тревоги звучали на севере Израиля. Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии. По данным СМИ, в Израиле сработала система противовоздушной обороны Hetz, которая способна сбивать баллистические ракеты в стратосфере. Армия Израиля уточнила, что пострадавших в результате атаки нет.Ранее американские чиновники в интервью СМИ анонсировали атаку Ирана на 12 апреля. Уточнялось, что армия использует против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов и десятки ракет.

https://ukraina.ru/20240410/1054434963.html

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