Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ
20:45 12.04.2024 (обновлено: 20:48 12.04.2024)
Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ
Вечером, 12 апреля, Ливан выпустил по Израилю 50 ракет, сообщает ливанский телеканала "Аль-Маядин". В сети публикуют видео на которых запечатлены пролеты ракет в небе и работу по ним систем ПВО
Около 20:00 сирены воздушной тревоги звучали на севере Израиля. Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии.
По данным СМИ, в Израиле сработала система противовоздушной обороны Hetz, которая способна сбивать баллистические ракеты в стратосфере. Армия Израиля уточнила, что пострадавших в результате атаки нет.
Ранее американские чиновники в интервью СМИ анонсировали атаку Ирана на 12 апреля. Уточнялось, что армия использует против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов и десятки ракет.