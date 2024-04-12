Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ - 12.04.2024 Украина.ру
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Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ
Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ - 12.04.2024 Украина.ру
Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ
Вечером, 12 апреля, Ливан выпустил по Израилю 50 ракет, сообщает ливанский телеканала "Аль-Маядин". В сети публикуют видео на которых запечатлены пролеты ракет в небе и работу по ним систем ПВО
2024-04-12T20:45
2024-04-12T20:48
новости
израиль
ливан
хезболла
война
ближний восток
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Около 20:00 сирены воздушной тревоги звучали на севере Израиля. Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии. По данным СМИ, в Израиле сработала система противовоздушной обороны Hetz, которая способна сбивать баллистические ракеты в стратосфере. Армия Израиля уточнила, что пострадавших в результате атаки нет.Ранее американские чиновники в интервью СМИ анонсировали атаку Ирана на 12 апреля. Уточнялось, что армия использует против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов и десятки ракет.
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новости, израиль, ливан, хезболла, война, ближний восток
Новости, Израиль, Ливан, Хезболла, война, Ближний Восток

Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ

20:45 12.04.2024 (обновлено: 20:48 12.04.2024)
 
Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ
Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ
Читать в
Вечером, 12 апреля, Ливан выпустил по Израилю 50 ракет, сообщает ливанский телеканала "Аль-Маядин". В сети публикуют видео на которых запечатлены пролеты ракет в небе и работу по ним систем ПВО
Около 20:00 сирены воздушной тревоги звучали на севере Израиля. Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии.
По данным СМИ, в Израиле сработала система противовоздушной обороны Hetz, которая способна сбивать баллистические ракеты в стратосфере. Армия Израиля уточнила, что пострадавших в результате атаки нет.
Ранее американские чиновники в интервью СМИ анонсировали атаку Ирана на 12 апреля. Уточнялось, что армия использует против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов и десятки ракет.
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
10 апреля, 23:57
Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают СШАСША и их союзники считают, что крупные ракетные удары или атаки беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны. Об этом говорится в новой публикации Bloomberg
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ
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