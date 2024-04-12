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Американские журналисты узнали когда и чем Иран атакует Израиль
Американские журналисты узнали когда и чем Иран атакует Израиль - 12.04.2024 Украина.ру
Американские журналисты узнали когда и чем Иран атакует Израиль
Используя сотни беспилотных летательных аппаратов и десятки ракет Иран атакует Израиль в пятницу, 12 апреля. Такое предположение высказали американские чиновники в интервью CBS
2024-04-12T16:50
2024-04-12T16:50
2024-04-12T16:50
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иран
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Уточняется, что таким образом Тегеран отомстит за гибель семерых офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате авиаудара израильских ВВС по Дамаску. Собеседники СМИ утверждают, что целями Ирана станут военные объекты Израиля, а в акции возмездия будут задействованы более 100 дронов и несколько десятков ракет. Кроме этого, американские чиновники подчеркнули, что израильтянам будет сложно защититься от удара такого масштаба. Ранее издание Bloomberg сообщало, что США и их союзники считают, что крупные ракетные удары или атаки беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны. Напомним, в начале апреля Израиль нанёс удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана. Глава Тегерана Ибрагим Раси предупредил, что обстрел Израиля "не останется без ответа". Позже газета Wall Street Journal сообщила, что Израиль готовится к прямому нападению со стороны Ирана на юг или север страны в ближайшие 24–48 часов.
https://ukraina.ru/20240409/1054411592.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, иран, тегеран , ввс, война, ближний восток
Новости, Израиль, Иран, Тегеран , ВВС, война, Ближний Восток
Американские журналисты узнали когда и чем Иран атакует Израиль
Используя сотни беспилотных летательных аппаратов и десятки ракет Иран атакует Израиль в пятницу, 12 апреля. Такое предположение высказали американские чиновники в интервью CBS
Уточняется, что таким образом Тегеран отомстит за гибель семерых офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате авиаудара израильских ВВС по Дамаску.
Собеседники СМИ утверждают, что целями Ирана станут военные объекты Израиля, а в акции возмездия будут задействованы более 100 дронов и несколько десятков ракет.
Кроме этого, американские чиновники подчеркнули, что израильтянам будет сложно защититься от удара такого масштаба.
Ранее издание Bloomberg сообщало,
что США и их союзники считают, что крупные ракетные удары или атаки беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны.
Напомним, в начале апреля Израиль нанёс удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана. Глава Тегерана Ибрагим Раси предупредил, что обстрел Израиля "не останется без ответа". Позже газета Wall Street Journal сообщила, что Израиль готовится к прямому нападению со стороны Ирана на юг или север страны в ближайшие 24–48 часов.