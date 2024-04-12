https://ukraina.ru/20240412/1054466118.html
На следующем саммите в Вильнюсе Зеленского ждут в костюме. Он неудачно сыграл роль "плохого полицейского"
На следующем саммите в Вильнюсе Зеленского ждут в костюме. Он неудачно сыграл роль "плохого полицейского" - 12.04.2024 Украина.ру
На следующем саммите в Вильнюсе Зеленского ждут в костюме. Он неудачно сыграл роль "плохого полицейского"
Девятый саммит "Инициативы Трёх морей", состоявшийся в Вильнюсе, не принял ни одного важного решения для самой организации, при этом послужил декорацией для очередных пиар-акций Владимира Зеленского.
2024-04-12T09:49
2024-04-12T09:49
2024-04-12T09:49
украина
польша
киев
владимир зеленский
анджей дуда
юзеф пилсудский
ес
еврокомиссия
нато
эксклюзив
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"Инициатива Трёх морей" ("Триморье"), задуманная как форум стран Центральной и Восточной Европы, находящихся между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями, с момента своего создания в 2016 году так и не стала авторитетной международной организацией.У этого сразу несколько причин, главной из которых является претензия Польши если не на доминирование, то на усиление своего влияния в регионе. Собственно, к этому апеллирует и название "Триморье", за которым угадывается концепция "Междуморья" Юзефа Пилсудского.Пилсудский, который в период меж двумя мировыми войнами возглавлял Польшу почти два десятка лет, видел её лидером Центральной и Восточной Европы. Такой же была позиция польских властей в момент институционализации "Триморья". В этом вопросе Варшава имела поддержку Вашингтона, США стали стратегическим партнёром инициативы, а на второй её саммит в Варшаве в 2017 году прибыл Дональд Трамп.Однако это не нравилось как другим участникам инициативы (кроме Польши, это были также Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония), так и Германии. Берлин противился геополитическому усилению Варшавы, и продолжает исподволь делать это как стратегический партнёр "Триморья".Кроме того, на момент запуска "Инициативы Трёх морей" правящая в Польше партия "Право и Справедливость" (ПиС) весьма скептически относилась к киевскому режиму. Специально чтобы не допустить в "Триморье" Украину, число участников инициативы было ограничено исключительно странами-членами Евросоюза. Это ударило по таким адриатическим странам, как Албания и Черногория, которые до сих пор прохладно относятся к "Триморью". При этом Еврокомиссия, которая также стала стратегическим партнёром инициативы, особо не торопилась финансово поддерживать её проекты.Хотя после избрания Владимира Зеленского президентом Украины он неоднократно заявлял, что его страна заинтересована присоединиться к "Триморью", эти пожелания Киева не находили поддержки прежде всего со стороны Варшавы. В октябре 2019 года глава польской дипломатии Яцек Чапутович прямо заявил, что "Инициативу трех морей" не следует связывать с геополитикой, поскольку это всего лишь инфраструктурный проект. При этом флагманские инфраструктурные проекты "Триморья" (автострада Via Carpathia от Клайпеды до Салоник, железнодорожный коридор Amber Rail из Польши через Словакию и Венгрию до Словении) до сих пор проходят западнее границ Украины.Но в политическом отношении всё изменилось с началом СВО. Киев получил поддержку Варшавы в процессе вступления Украины не только в Европейский Союз, но и в "Триморье". Для этого был изобретён специальный статус "партнёра-участника" инициативы, который Украина первой получила в июне 2022 года на седьмом саммите "Триморья" в Риге. Молдавия стала партнёром-участником "Инициативы трёх морей" через год на саммите в Бухаресте, тогда же к "Триморью" официально присоединилась Греция.Девятый же саммит "Инициативы Трёх морей", который прошёл в Вильнюсе 11 апреля 2024 года, принял лишь одно формальное решение – предоставил статус стратегического партнёра Японии. Работу саммита усложняло и неравномерное представительство государств-участниц. Обычно на него приезжали президенты, которые в странах ЕС имеют символические полномочия, однако Грецию впервые представлял премьер-министр Кириакос Мицотакис. Для него более важным было участие в бизнес-форуме "Триморья", который проходил параллельно с саммитом.С другой стороны, Словакия и Хорватия были представлены министрами иностранных дел. Хотя полномочия президента Словакии Зузанны Чапутовой истекают лишь в июне, однако после избрания новым главой государства "украиноскептика" Петера Пеллегрини она решила в Вильнюс не ехать. Хорватский президент Зоран Миланович изначально относился к "Инициативе Трёх морей" пренебрежительно, и для него сейчас куда важнее парламентские выборы, которые состоятся в Хорватии 17 апреля.Да и в целом время для проведения саммита было выбрано неудачное. Во-первых, в Брюсселе завершается последняя сессия Европарламента (ЕП) текущего созыва, и именно к ней приковано внимание всех руководителей Европейского Союза – никто из них не прибыл в Вильнюс. Во-вторых, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель занят подготовкой совместной встречи министров иностранных дел и обороны страны ЕС, которая состоится 22 апреля.И решение ЕП не утверждать выполнение бюджета ЕС за 2022 год до увеличения военной помощи Киеву, а также соответствующее обращение Борреля по этому поводу, озвученные 11 апреля, получили куда больший резонанс в европейских СМИ, чем невнятная итоговая декларация саммита "Триморья".Всё это позволило команде Владимира Зеленского использовать мероприятие в Вильнюсе для личного пиара (что важно в свете падающих рейтингов и приближающегося истечения полномочий), а также привычных уже попыток получить от стран "Триморья" хоть какую-то военную и финансовую помощь.Владимир Зеленский на открытии саммита призвал его участников усилить "противодействие России" и прекратить любое сотрудничество с ней. Также он заявил, что Европейский Союз должен официально начать переговоры о вступлении Украины в июне этого года – чтобы показать России, что Европа не проявляет слабости. Зеленский призвал и НАТО прислать приглашение на членство Украине, но не уточнил, когда именно это должно произойти.Более конкретными были двусторонние встречи Владимира Зеленского. С президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом была подписано соглашение в сфере безопасности, которое, в частности, предусматривает выделение Киеву в 2024 году 112 миллионов евро военной помощи. О заключении аналогичного соглашения с Чехией речь шла на встрече с президентом этой страны Петером Павелом, который отметил, что "пока преждевременно говорить о конкретной форме документа", который может быть подписан в мае или июне текущего года.После встречи с польским президентом Анджеем Дудой Зеленский отметил, что Польша является мощным партнером Украины – "и географическим, и историческим", и Киев рассчитывает, что "у нас будет не менее мощный договор о гарантиях безопасности, чтобы это была не просто риторика и не просто декларация". Однако пока Варшава не готова брать на себя обязательства по гарантиям безопасности для Киева, хотя отправит очередную партию ещё советских вооружений."Сегодня во время двусторонней встречи мы разговаривали с господином президентом Зеленским об определенных средствах. Есть ещё ракеты с советских времен, они есть в запасах Польши. Мы обсуждали их передачу в пользу противоракетной обороны Украины. Я буду продолжать говорить на эту тему с министром национальной обороны, когда вернусь в Варшаву", – сказал Дуда после встречи с украинским коллегой.После этого президенты Польши, Украины и Литвы провели совместную пресс-конференцию по итогам девятого саммита "Инициативы Трёх морей". Большую часть времени на ней говорил опять же Зеленский, который в очередной раз призвал передать Киеву средства противовоздушной обороны. "Они есть в мире и должны защищать жизнь. ПВО – это первый приоритет сейчас", – заявил он, но претензий конкретным странам не высказал.Судя по всему, в очередном акте киевской оперетки Зеленскому отведена роль "хорошего полицейского", в то время как "плохого" будет играть глава МИД Дмитрий Кулеба. Напомню, накануне он объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала", выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв в этом вопросе.Однако на самом деле с каждым днём всё больше признаков того, что в ЕС нарастает не просто усталость, но настощяее раздражение от Украины. Так, в Вильнюсе Анджей Дуда, который будет хозяином саммита "Инициативы трёх морей" в 2025 году, пожелал, чтобы Владимир Зеленский приехал на него в костюме, а не в одежде военного стиля."Я верю, Владимир, что вы сможете прибыть в костюме как президент страны, которая больше не находится в состоянии войны, как президент страны, которая вернулась к стабильности и которая вернула мир и спокойствие", – заявил он на пресс-конференции, обращаясь к Зеленскому.Про границы этой страны президент Польши вежливо промолчал.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20240411/1054452968.html
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украина, польша, киев, владимир зеленский, анджей дуда, юзеф пилсудский, ес, еврокомиссия, нато, эксклюзив
На следующем саммите в Вильнюсе Зеленского ждут в костюме. Он неудачно сыграл роль "плохого полицейского"
Девятый саммит "Инициативы Трёх морей", состоявшийся в Вильнюсе, не принял ни одного важного решения для самой организации, при этом послужил декорацией для очередных пиар-акций Владимира Зеленского.
"Инициатива Трёх морей" ("Триморье"), задуманная как форум стран Центральной и Восточной Европы, находящихся между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями, с момента своего создания в 2016 году так и не стала авторитетной международной организацией.
У этого сразу несколько причин, главной из которых является претензия Польши если не на доминирование, то на усиление своего влияния в регионе. Собственно, к этому апеллирует и название "Триморье", за которым угадывается концепция "Междуморья" Юзефа Пилсудского
.
Пилсудский, который в период меж двумя мировыми войнами возглавлял Польшу почти два десятка лет, видел её лидером Центральной и Восточной Европы. Такой же была позиция польских властей в момент институционализации "Триморья". В этом вопросе Варшава имела поддержку Вашингтона, США стали стратегическим партнёром инициативы, а на второй её саммит в Варшаве в 2017 году прибыл Дональд Трамп
.
Однако это не нравилось как другим участникам инициативы (кроме Польши, это были также Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония), так и Германии. Берлин противился геополитическому усилению Варшавы, и продолжает исподволь делать это как стратегический партнёр "Триморья".
Кроме того, на момент запуска "Инициативы Трёх морей" правящая в Польше партия "Право и Справедливость" (ПиС) весьма скептически относилась к киевскому режиму. Специально чтобы не допустить в "Триморье" Украину, число участников инициативы было ограничено исключительно странами-членами Евросоюза. Это ударило по таким адриатическим странам, как Албания и Черногория, которые до сих пор прохладно относятся к "Триморью". При этом Еврокомиссия, которая также стала стратегическим партнёром инициативы, особо не торопилась финансово поддерживать её проекты.
Хотя после избрания Владимира Зеленского президентом Украины он неоднократно заявлял, что его страна заинтересована присоединиться к "Триморью", эти пожелания Киева не находили поддержки прежде всего со стороны Варшавы. В октябре 2019 года глава польской дипломатии Яцек Чапутович прямо заявил, что "Инициативу трех морей" не следует связывать с геополитикой, поскольку это всего лишь инфраструктурный проект. При этом флагманские инфраструктурные проекты "Триморья" (автострада Via Carpathia от Клайпеды до Салоник, железнодорожный коридор Amber Rail из Польши через Словакию и Венгрию до Словении) до сих пор проходят западнее границ Украины.
Но в политическом отношении всё изменилось с началом СВО. Киев получил поддержку Варшавы в процессе вступления Украины не только в Европейский Союз, но и в "Триморье". Для этого был изобретён специальный статус "партнёра-участника" инициативы, который Украина первой получила в июне 2022 года на седьмом саммите "Триморья" в Риге. Молдавия стала партнёром-участником "Инициативы трёх морей" через год на саммите в Бухаресте, тогда же к "Триморью" официально присоединилась Греция.
Девятый же саммит "Инициативы Трёх морей", который прошёл в Вильнюсе 11 апреля 2024 года, принял лишь одно формальное решение – предоставил статус стратегического партнёра Японии. Работу саммита усложняло и неравномерное представительство государств-участниц. Обычно на него приезжали президенты, которые в странах ЕС имеют символические полномочия, однако Грецию впервые представлял премьер-министр Кириакос Мицотакис. Для него более важным было участие в бизнес-форуме "Триморья", который проходил параллельно с саммитом.
С другой стороны, Словакия и Хорватия были представлены министрами иностранных дел. Хотя полномочия президента Словакии Зузанны Чапутовой истекают лишь в июне, однако после избрания новым главой государства "украиноскептика" Петера Пеллегрини она решила в Вильнюс не ехать. Хорватский президент Зоран Миланович изначально относился к "Инициативе Трёх морей" пренебрежительно, и для него сейчас куда важнее парламентские выборы, которые состоятся в Хорватии 17 апреля.
Да и в целом время для проведения саммита было выбрано неудачное. Во-первых, в Брюсселе завершается последняя сессия Европарламента (ЕП) текущего созыва, и именно к ней приковано внимание всех руководителей Европейского Союза – никто из них не прибыл в Вильнюс. Во-вторых, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
занят подготовкой совместной встречи министров иностранных дел и обороны страны ЕС, которая состоится 22 апреля.
И решение ЕП не утверждать выполнение бюджета ЕС за 2022 год до увеличения военной помощи Киеву, а также соответствующее обращение Борреля по этому поводу, озвученные 11 апреля, получили куда больший резонанс в европейских СМИ, чем невнятная итоговая декларация саммита "Триморья".
Всё это позволило команде Владимира Зеленского
использовать мероприятие в Вильнюсе для личного пиара (что важно в свете падающих рейтингов и приближающегося истечения полномочий), а также привычных уже попыток получить от стран "Триморья" хоть какую-то военную и финансовую помощь.
Владимир Зеленский на открытии саммита призвал его участников усилить "противодействие России" и прекратить любое сотрудничество с ней. Также он заявил, что Европейский Союз должен официально начать переговоры о вступлении Украины в июне этого года – чтобы показать России, что Европа не проявляет слабости. Зеленский призвал и НАТО прислать приглашение на членство Украине, но не уточнил, когда именно это должно произойти.
Более конкретными были двусторонние встречи Владимира Зеленского. С президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом была подписано соглашение в сфере безопасности, которое, в частности, предусматривает выделение Киеву в 2024 году 112 миллионов евро военной помощи. О заключении аналогичного соглашения с Чехией речь шла на встрече с президентом этой страны Петером Павелом, который отметил, что "пока преждевременно говорить о конкретной форме документа", который может быть подписан в мае или июне текущего года.
После встречи с польским президентом Анджеем Дудой
Зеленский отметил, что Польша является мощным партнером Украины – "и географическим, и историческим", и Киев рассчитывает, что "у нас будет не менее мощный договор о гарантиях безопасности, чтобы это была не просто риторика и не просто декларация". Однако пока Варшава не готова брать на себя обязательства по гарантиям безопасности для Киева, хотя отправит очередную партию ещё советских вооружений.
"Сегодня во время двусторонней встречи мы разговаривали с господином президентом Зеленским об определенных средствах. Есть ещё ракеты с советских времен, они есть в запасах Польши. Мы обсуждали их передачу в пользу противоракетной обороны Украины. Я буду продолжать говорить на эту тему с министром национальной обороны, когда вернусь в Варшаву", – сказал Дуда после встречи с украинским коллегой.
После этого президенты Польши, Украины и Литвы провели совместную пресс-конференцию по итогам девятого саммита "Инициативы Трёх морей". Большую часть времени на ней говорил опять же Зеленский, который в очередной раз призвал передать Киеву средства противовоздушной обороны. "Они есть в мире и должны защищать жизнь. ПВО – это первый приоритет сейчас", – заявил он, но претензий конкретным странам не высказал.
Судя по всему, в очередном акте киевской оперетки Зеленскому отведена роль "хорошего полицейского", в то время как "плохого" будет играть глава МИД Дмитрий Кулеба
. Напомню, накануне он объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала", выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв в этом вопросе.
Однако на самом деле с каждым днём всё больше признаков того, что в ЕС нарастает не просто усталость, но настощяее раздражение от Украины. Так, в Вильнюсе Анджей Дуда, который будет хозяином саммита "Инициативы трёх морей" в 2025 году, пожелал, чтобы Владимир Зеленский приехал на него в костюме, а не в одежде военного стиля.
"Я верю, Владимир, что вы сможете прибыть в костюме как президент страны, которая больше не находится в состоянии войны, как президент страны, которая вернулась к стабильности и которая вернула мир и спокойствие", – заявил он на пресс-конференции, обращаясь к Зеленскому.
Про границы этой страны президент Польши вежливо промолчал.