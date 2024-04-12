https://ukraina.ru/20240412/1054466118.html

На следующем саммите в Вильнюсе Зеленского ждут в костюме. Он неудачно сыграл роль "плохого полицейского"

На следующем саммите в Вильнюсе Зеленского ждут в костюме. Он неудачно сыграл роль "плохого полицейского" - 12.04.2024 Украина.ру

На следующем саммите в Вильнюсе Зеленского ждут в костюме. Он неудачно сыграл роль "плохого полицейского"

Девятый саммит "Инициативы Трёх морей", состоявшийся в Вильнюсе, не принял ни одного важного решения для самой организации, при этом послужил декорацией для очередных пиар-акций Владимира Зеленского.

2024-04-12T09:49

2024-04-12T09:49

2024-04-12T09:49

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"Инициатива Трёх морей" ("Триморье"), задуманная как форум стран Центральной и Восточной Европы, находящихся между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями, с момента своего создания в 2016 году так и не стала авторитетной международной организацией.У этого сразу несколько причин, главной из которых является претензия Польши если не на доминирование, то на усиление своего влияния в регионе. Собственно, к этому апеллирует и название "Триморье", за которым угадывается концепция "Междуморья" Юзефа Пилсудского.Пилсудский, который в период меж двумя мировыми войнами возглавлял Польшу почти два десятка лет, видел её лидером Центральной и Восточной Европы. Такой же была позиция польских властей в момент институционализации "Триморья". В этом вопросе Варшава имела поддержку Вашингтона, США стали стратегическим партнёром инициативы, а на второй её саммит в Варшаве в 2017 году прибыл Дональд Трамп.Однако это не нравилось как другим участникам инициативы (кроме Польши, это были также Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония), так и Германии. Берлин противился геополитическому усилению Варшавы, и продолжает исподволь делать это как стратегический партнёр "Триморья".Кроме того, на момент запуска "Инициативы Трёх морей" правящая в Польше партия "Право и Справедливость" (ПиС) весьма скептически относилась к киевскому режиму. Специально чтобы не допустить в "Триморье" Украину, число участников инициативы было ограничено исключительно странами-членами Евросоюза. Это ударило по таким адриатическим странам, как Албания и Черногория, которые до сих пор прохладно относятся к "Триморью". При этом Еврокомиссия, которая также стала стратегическим партнёром инициативы, особо не торопилась финансово поддерживать её проекты.Хотя после избрания Владимира Зеленского президентом Украины он неоднократно заявлял, что его страна заинтересована присоединиться к "Триморью", эти пожелания Киева не находили поддержки прежде всего со стороны Варшавы. В октябре 2019 года глава польской дипломатии Яцек Чапутович прямо заявил, что "Инициативу трех морей" не следует связывать с геополитикой, поскольку это всего лишь инфраструктурный проект. При этом флагманские инфраструктурные проекты "Триморья" (автострада Via Carpathia от Клайпеды до Салоник, железнодорожный коридор Amber Rail из Польши через Словакию и Венгрию до Словении) до сих пор проходят западнее границ Украины.Но в политическом отношении всё изменилось с началом СВО. Киев получил поддержку Варшавы в процессе вступления Украины не только в Европейский Союз, но и в "Триморье". Для этого был изобретён специальный статус "партнёра-участника" инициативы, который Украина первой получила в июне 2022 года на седьмом саммите "Триморья" в Риге. Молдавия стала партнёром-участником "Инициативы трёх морей" через год на саммите в Бухаресте, тогда же к "Триморью" официально присоединилась Греция.Девятый же саммит "Инициативы Трёх морей", который прошёл в Вильнюсе 11 апреля 2024 года, принял лишь одно формальное решение – предоставил статус стратегического партнёра Японии. Работу саммита усложняло и неравномерное представительство государств-участниц. Обычно на него приезжали президенты, которые в странах ЕС имеют символические полномочия, однако Грецию впервые представлял премьер-министр Кириакос Мицотакис. Для него более важным было участие в бизнес-форуме "Триморья", который проходил параллельно с саммитом.С другой стороны, Словакия и Хорватия были представлены министрами иностранных дел. Хотя полномочия президента Словакии Зузанны Чапутовой истекают лишь в июне, однако после избрания новым главой государства "украиноскептика" Петера Пеллегрини она решила в Вильнюс не ехать. Хорватский президент Зоран Миланович изначально относился к "Инициативе Трёх морей" пренебрежительно, и для него сейчас куда важнее парламентские выборы, которые состоятся в Хорватии 17 апреля.Да и в целом время для проведения саммита было выбрано неудачное. Во-первых, в Брюсселе завершается последняя сессия Европарламента (ЕП) текущего созыва, и именно к ней приковано внимание всех руководителей Европейского Союза – никто из них не прибыл в Вильнюс. Во-вторых, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель занят подготовкой совместной встречи министров иностранных дел и обороны страны ЕС, которая состоится 22 апреля.И решение ЕП не утверждать выполнение бюджета ЕС за 2022 год до увеличения военной помощи Киеву, а также соответствующее обращение Борреля по этому поводу, озвученные 11 апреля, получили куда больший резонанс в европейских СМИ, чем невнятная итоговая декларация саммита "Триморья".Всё это позволило команде Владимира Зеленского использовать мероприятие в Вильнюсе для личного пиара (что важно в свете падающих рейтингов и приближающегося истечения полномочий), а также привычных уже попыток получить от стран "Триморья" хоть какую-то военную и финансовую помощь.Владимир Зеленский на открытии саммита призвал его участников усилить "противодействие России" и прекратить любое сотрудничество с ней. Также он заявил, что Европейский Союз должен официально начать переговоры о вступлении Украины в июне этого года – чтобы показать России, что Европа не проявляет слабости. Зеленский призвал и НАТО прислать приглашение на членство Украине, но не уточнил, когда именно это должно произойти.Более конкретными были двусторонние встречи Владимира Зеленского. С президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом была подписано соглашение в сфере безопасности, которое, в частности, предусматривает выделение Киеву в 2024 году 112 миллионов евро военной помощи. О заключении аналогичного соглашения с Чехией речь шла на встрече с президентом этой страны Петером Павелом, который отметил, что "пока преждевременно говорить о конкретной форме документа", который может быть подписан в мае или июне текущего года.После встречи с польским президентом Анджеем Дудой Зеленский отметил, что Польша является мощным партнером Украины – "и географическим, и историческим", и Киев рассчитывает, что "у нас будет не менее мощный договор о гарантиях безопасности, чтобы это была не просто риторика и не просто декларация". Однако пока Варшава не готова брать на себя обязательства по гарантиям безопасности для Киева, хотя отправит очередную партию ещё советских вооружений."Сегодня во время двусторонней встречи мы разговаривали с господином президентом Зеленским об определенных средствах. Есть ещё ракеты с советских времен, они есть в запасах Польши. Мы обсуждали их передачу в пользу противоракетной обороны Украины. Я буду продолжать говорить на эту тему с министром национальной обороны, когда вернусь в Варшаву", – сказал Дуда после встречи с украинским коллегой.После этого президенты Польши, Украины и Литвы провели совместную пресс-конференцию по итогам девятого саммита "Инициативы Трёх морей". Большую часть времени на ней говорил опять же Зеленский, который в очередной раз призвал передать Киеву средства противовоздушной обороны. "Они есть в мире и должны защищать жизнь. ПВО – это первый приоритет сейчас", – заявил он, но претензий конкретным странам не высказал.Судя по всему, в очередном акте киевской оперетки Зеленскому отведена роль "хорошего полицейского", в то время как "плохого" будет играть глава МИД Дмитрий Кулеба. Напомню, накануне он объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала", выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв в этом вопросе.Однако на самом деле с каждым днём всё больше признаков того, что в ЕС нарастает не просто усталость, но настощяее раздражение от Украины. Так, в Вильнюсе Анджей Дуда, который будет хозяином саммита "Инициативы трёх морей" в 2025 году, пожелал, чтобы Владимир Зеленский приехал на него в костюме, а не в одежде военного стиля."Я верю, Владимир, что вы сможете прибыть в костюме как президент страны, которая больше не находится в состоянии войны, как президент страны, которая вернулась к стабильности и которая вернула мир и спокойствие", – заявил он на пресс-конференции, обращаясь к Зеленскому.Про границы этой страны президент Польши вежливо промолчал.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240411/1054452968.html

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Олег Хавич

украина, польша, киев, владимир зеленский, анджей дуда, юзеф пилсудский, ес, еврокомиссия, нато, эксклюзив