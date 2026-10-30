https://ukraina.ru/20261030/rano-ili-pozdno-skhlopnetsya-rozhin-predrk-final-gruppirovki-vsu-pod-orekhovym-1084166054.html

"Рано или поздно схлопнется": Рожин предрёк финал группировки ВСУ под Ореховым

"Рано или поздно схлопнется": Рожин предрёк финал группировки ВСУ под Ореховым - 30.10.2026 Украина.ру

"Рано или поздно схлопнется": Рожин предрёк финал группировки ВСУ под Ореховым

На Запорожском направлении ВС РФ ведут серьёзную работу по освобождению Орехова, обходя город с юго-запада и севера. Рано или поздно оборона ВСУ схлопнется, как схлопнулась оборона Константиновки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-10-30T06:20

2026-10-30T06:20

2026-10-30T06:20

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Продолжая разговор о ситуации на Запорожском направлении, эксперт объяснил, почему группировка ВСУ обречена и как войска срывают попытки противника контратаковать.Рожин подчеркнул: идёт серьёзная работа по освобождению Орехова, и войска ведут её последовательно, шаг за шагом сжимая охват. Киевский режим, по его словам, цепляется за город всеми силами, словно за последнюю опору на этом направлении.По словам эксперта, на этом участке у противника осталась "кишка", вытянутая в нашу сторону, и чем дальше идут бои, тем сложнее ВСУ поддерживать её с логистической точки зрения.Как рассказал эксперт, противник пытается контратаковать севернее Орехова, чтобы не дать войскам обойти город, закрепиться и отрезать его. ВСУ также заводят группы пехоты по полям на окраины Малой Токмачки — но большая часть уничтожается по дороге, а та, что доходит, выдавливается. Закрепиться и занять посёлок у них не получилось, добавил Рожин."И, естественно, киевский режим пытаются контратаковать возле Червоной Криницы и Омельника, стремясь хотя бы чуть-чуть оттеснить нас от дороги. Но в целом инициатива сохраняется за нашими войсками", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Война завершится капитуляцией киевского режима. Никаких договорённостей с ним быть не может. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать Россия, а не США или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".

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