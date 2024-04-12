https://ukraina.ru/20240412/1054455142.html

Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью

Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью - 12.04.2024 Украина.ру

Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью

Приднестровье зажато между Молдавией, Румынией и Украиной. Обстановка в регионе сложная. Современные технические средства позволяют управлять дроном даже не из Украины или Молдавии, а из Пентагона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-04-12T03:40

2024-04-12T03:40

2024-04-12T03:40

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На днях по воинской части в Приднестровье уже второй раз ударили с помощью БПЛА. В первый раз сожгли вертолет, во второй поразили радиолокационную станцию в 6 километрах от границы с Украиной.Приднестровье зажато между Молдавией, Румынией и Украиной. Обстановка в регионе сложная. При этом Украина располагает новейшим западным вооружениями и имеет возможность получать данные спутниковой разведки США, рассказал политолог.То есть подобные атаки вполне могут координироваться как с территории США, так с военной базы, расположенной на отдаленном острове в Тихом океане. Также координировать удары могли с военного корабля, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240411/1054453533.html

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новости, украина, молдавия, приднестровье, пентагон, нато, атака, бпла, вооружение