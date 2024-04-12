Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью
© Фото : Первый Приднестровский / Telegramуничтоженный украинской диверсией Ми-8 в Приднестровье
© Фото : Первый Приднестровский / Telegram
Приднестровье зажато между Молдавией, Румынией и Украиной. Обстановка в регионе сложная. Современные технические средства позволяют управлять дроном даже не из Украины или Молдавии, а из Пентагона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
На днях по воинской части в Приднестровье уже второй раз ударили с помощью БПЛА. В первый раз сожгли вертолет, во второй поразили радиолокационную станцию в 6 километрах от границы с Украиной.
Приднестровье зажато между Молдавией, Румынией и Украиной. Обстановка в регионе сложная. При этом Украина располагает новейшим западным вооружениями и имеет возможность получать данные спутниковой разведки США, рассказал политолог.
"Поэтому Приднестровью нелегко эффективно противостоять атакам БПЛА. Современные технические средства позволяют управлять дроном даже не из Украины или Молдавии, а из Пентагона", - подчеркнул Бардин.
То есть подобные атаки вполне могут координироваться как с территории США, так с военной базы, расположенной на отдаленном острове в Тихом океане. Также координировать удары могли с военного корабля, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
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