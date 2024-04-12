Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью - 12.04.2024 Украина.ру
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Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью
Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью - 12.04.2024 Украина.ру
Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью
Приднестровье зажато между Молдавией, Румынией и Украиной. Обстановка в регионе сложная. Современные технические средства позволяют управлять дроном даже не из Украины или Молдавии, а из Пентагона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
2024-04-12T03:40
2024-04-12T03:40
новости
украина
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приднестровье
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атака
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На днях по воинской части в Приднестровье уже второй раз ударили с помощью БПЛА. В первый раз сожгли вертолет, во второй поразили радиолокационную станцию в 6 километрах от границы с Украиной.Приднестровье зажато между Молдавией, Румынией и Украиной. Обстановка в регионе сложная. При этом Украина располагает новейшим западным вооружениями и имеет возможность получать данные спутниковой разведки США, рассказал политолог.То есть подобные атаки вполне могут координироваться как с территории США, так с военной базы, расположенной на отдаленном острове в Тихом океане. Также координировать удары могли с военного корабля, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240411/1054453533.html
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новости, украина, молдавия, приднестровье, пентагон, нато, атака, бпла, вооружение
Новости, Украина, Молдавия, Приднестровье, Пентагон, НАТО, атака, БПЛА, вооружение

Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью

03:40 12.04.2024
 
© Фото : Первый Приднестровский / Telegramуничтоженный украинской диверсией Ми-8 в Приднестровье
уничтоженный украинской диверсией Ми-8 в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Первый Приднестровский / Telegram
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Приднестровье зажато между Молдавией, Румынией и Украиной. Обстановка в регионе сложная. Современные технические средства позволяют управлять дроном даже не из Украины или Молдавии, а из Пентагона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
На днях по воинской части в Приднестровье уже второй раз ударили с помощью БПЛА. В первый раз сожгли вертолет, во второй поразили радиолокационную станцию в 6 километрах от границы с Украиной.
Приднестровье зажато между Молдавией, Румынией и Украиной. Обстановка в регионе сложная. При этом Украина располагает новейшим западным вооружениями и имеет возможность получать данные спутниковой разведки США, рассказал политолог.
"Поэтому Приднестровью нелегко эффективно противостоять атакам БПЛА. Современные технические средства позволяют управлять дроном даже не из Украины или Молдавии, а из Пентагона", - подчеркнул Бардин.
То есть подобные атаки вполне могут координироваться как с территории США, так с военной базы, расположенной на отдаленном острове в Тихом океане. Также координировать удары могли с военного корабля, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Вчера, 16:42
Британцы помогают России утилизировать элитный украинский спецназ под ХерсономУкраинская армия предприняла очередную неудачную попытку высадить десант в Херсонской области. Отряд диверсантов был уничтожен, один военнослужащий попал в плен. Его показания подтвердили, что подобные операции ВСУ не обходятся без прямого участия Великобритании
 
НовостиУкраинаМолдавияПриднестровьеПентагонНАТОатакаБПЛАвооружение
 
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