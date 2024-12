https://ukraina.ru/20241211/1059567050.html

Канадский политолог назвал следующий шаг Украины к ядерной эскалации

Власти Киева готовят провокацию, желая сорвать мирные переговоры между Россией и США, так как в ядерной эскалации нужно будет задействовать американское оружие. Об этом 11 декабря в интервью изданию "Лента.ру" заявил канадский политолог Алан Фриман

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103185/76/1031857692_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_c90bf7a55501c0ad70165be2322e077b.jpg.webp

По его словам, вся суть этой эскалации заключается в стремлении заставить избранного президента США Дональда Трампа вмешаться в боевые действия.По словам политолога, Владимир Зеленский всеми силами будет стараться не допустить потери военной помощи со стороны США. Главная задача, стоящая перед ним, не позволить новой американской администрации переключиться на другие мировые события.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Марат Баширов рассказал, что Россия может бесконечно закручивать спираль эскалации, но у Запада возможности ограничены. "Это крайне неприятно для американцев, потому что когда есть дипломатические связи, есть и маневр. А когда только в газетах можно прочитать об успехах Вооруженных сил России, то возможности ограничены", — отметил Баширов.Подробнее об этом — в интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в КурскТакже в беседе с журналистами издания Украина.ру политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук предположил, что Зеленский может собрать "грязную бомбу", но своего все равно не добьется.“В чем смысл такого поступка со стороны Зеленского? Что он этим покажет? Только пятно радиоактивного заражения, чем вызовет гнев к себе. Я не думаю, что это ему выгодно делать”, — подчеркнул Ющук.Более подробно об этом — в интервью Поймай меня, если сможешь. Евгений Ющук о том, в каком случае Зеленского ждет суд за УкраинуПосле удара по Украине новой баллистической ракетой "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщило американское издание The New Times.Их коллеги из журнала The National Interest уточнили, что Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Однако, оговорились журналисты The National Interest, такой шаг очевидно еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с пусковой установкой белорусского производства.Он отметил, что это оружие станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"

