МИД РФ: Украина напала на экспертов МАГАТЭ - 11.12.2024 Украина.ру
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МИД РФ: Украина напала на экспертов МАГАТЭ
МИД РФ: Украина напала на экспертов МАГАТЭ - 11.12.2024 Украина.ру
МИД РФ: Украина напала на экспертов МАГАТЭ
Москва осуждает нападение ВСУ на экспертов МАГАТЭ при ротации на Запорожской АЭС. Об этом 11 декабря заявили в МИД России.
2024-12-11T11:11
2024-12-11T11:11
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"10 декабря в ходе плановой ротации экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по задействованному для перевозки персонала Агентства автотранспорту", - сказано в заявлении МИД РФ.Российские дипломаты отметили, что около 15:00 на подконтрольной Киеву территории был атакован автомобиль МАГАТЭ, использовавшийся для транспортировки экспертов секретариата агентства. Затем, в 16:37 украинские войска нанесли удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся после доставки экспертов секретариата МАГАТЭ к линии боевого соприкосновения.В Москве уверены, что действия украинской стороны могли привести к гибели людей. Атака свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми достигнутыми договоренностями, а также о вопиющем неуважении к иммунитету сотрудников международных организаций, констатировали в МИД России.Действия Киева в Москве расценили как провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ."Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима В.Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в новостях: "Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС Также на эту тему: На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
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новости, россия, украина, москва, мария захарова, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, аэс, атомная энергетика, атомная электростанция, атомные электростанции, ядерная безопасность, ядерная энергетика, всу, военные преступления, сво, мид рф, дипломатические отношения, дипломаты, публичная дипломатия
Новости, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, АЭС, атомная энергетика, атомная электростанция, атомные электростанции, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, ВСУ, Военные преступления, СВО, МИД РФ, дипломатические отношения, дипломаты, публичная дипломатия

МИД РФ: Украина напала на экспертов МАГАТЭ

11:11 11.12.2024
 
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Москва осуждает нападение ВСУ на экспертов МАГАТЭ при ротации на Запорожской АЭС. Об этом 11 декабря заявили в МИД России.
"10 декабря в ходе плановой ротации экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по задействованному для перевозки персонала Агентства автотранспорту", - сказано в заявлении МИД РФ.
Российские дипломаты отметили, что около 15:00 на подконтрольной Киеву территории был атакован автомобиль МАГАТЭ, использовавшийся для транспортировки экспертов секретариата агентства. Затем, в 16:37 украинские войска нанесли удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся после доставки экспертов секретариата МАГАТЭ к линии боевого соприкосновения.
"Разделяем возмущение руководства Агентства в связи с этими провокационными и безрассудными действиями киевского режима, который не только продолжает совершать преступления, создавая угрозы и осуществляя нападения на российские ядерные объекты, но и решился подвергнуть смертельной опасности сотрудников международной организации, а также российских военнослужащих, обеспечивающих проведение ротации", - сказано в официальном заявлении.
В Москве уверены, что действия украинской стороны могли привести к гибели людей. Атака свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми достигнутыми договоренностями, а также о вопиющем неуважении к иммунитету сотрудников международных организаций, констатировали в МИД России.
"Самым решительным образом осуждаем эти действия киевского режима, уверовавшего в свою безнаказанность, - заявили в МИД РФ. - С возмущением констатируем, что, творя все более чудовищные преступления, В.Зеленский и те, кто его поддерживают, не считаются ни с последствиями, ни с международным мнением, по сути, отвергая само понятие и принципы ядерной и физической ядерной безопасности, которые приносятся ими в жертву своим амбициям и вредоносной, разрушительной политике".
Действия Киева в Москве расценили как провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ.
"Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима В.Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в новостях: "Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС
Также на эту тему: На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
 
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