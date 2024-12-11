МИД РФ: Украина напала на экспертов МАГАТЭ
© соцсети
© соцсети
Москва осуждает нападение ВСУ на экспертов МАГАТЭ при ротации на Запорожской АЭС. Об этом 11 декабря заявили в МИД России.
"10 декабря в ходе плановой ротации экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по задействованному для перевозки персонала Агентства автотранспорту", - сказано в заявлении МИД РФ.
Российские дипломаты отметили, что около 15:00 на подконтрольной Киеву территории был атакован автомобиль МАГАТЭ, использовавшийся для транспортировки экспертов секретариата агентства. Затем, в 16:37 украинские войска нанесли удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся после доставки экспертов секретариата МАГАТЭ к линии боевого соприкосновения.
"Разделяем возмущение руководства Агентства в связи с этими провокационными и безрассудными действиями киевского режима, который не только продолжает совершать преступления, создавая угрозы и осуществляя нападения на российские ядерные объекты, но и решился подвергнуть смертельной опасности сотрудников международной организации, а также российских военнослужащих, обеспечивающих проведение ротации", - сказано в официальном заявлении.
В Москве уверены, что действия украинской стороны могли привести к гибели людей. Атака свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми достигнутыми договоренностями, а также о вопиющем неуважении к иммунитету сотрудников международных организаций, констатировали в МИД России.
"Самым решительным образом осуждаем эти действия киевского режима, уверовавшего в свою безнаказанность, - заявили в МИД РФ. - С возмущением констатируем, что, творя все более чудовищные преступления, В.Зеленский и те, кто его поддерживают, не считаются ни с последствиями, ни с международным мнением, по сути, отвергая само понятие и принципы ядерной и физической ядерной безопасности, которые приносятся ими в жертву своим амбициям и вредоносной, разрушительной политике".
Действия Киева в Москве расценили как провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ.
"Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима В.Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Также на эту тему: На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря