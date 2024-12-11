"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину - 11.12.2024 Украина.ру
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"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину
"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину - 11.12.2024 Украина.ру
"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину
Очередная отправка Соединёнными Штатами финансовой помощи нынешнему руководству Украины перешла даже пределы безумия. Об этом заявил американский предприниматель и инноватор Илон Маск
2024-12-11T10:55
2024-12-11T10:55
новости
сша
украина
киев
илон маск
сергей лавров
ес
минфин
замороженные активы
активы
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Поводом для возмущённого комментария Маска стала новость о решении Минфина США выделить Киеву займ в $20 млрд. Финансирование предоставлено в рамках кредита G7 на сумму $50 млрд.Минфин США выделил 20-миллиардный займ с перспективой погашения за счёт доходов от российских активов, объявленных на Западе "замороженными" с начала СВО. Стоимость этих активов в ЕС оценили в €300 млрд. Более половины из них находится на счетах в банках ЕС, куда поступали деньги в том числе за купленные Евросоюзом российские товары. Крупнейшим держателем российских активов в ЕС является бельгийская расчетно-клиринговая система Euroclear.Россия считает эти активы украденными и используемыми против интересов законного владельца. Об этом неоднократно высказывались в Москве, в частности – глава МИД РФ Сергей Лавров.В конце ноября Брюссель заявил о выделении Киеву займа в размере €18,1 млрд. Задолженность также запланировано погашать за счёт российских активов.Также на эту тему: Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"Ранее в новостях: ЕС вскоре выплатит Киеву более 4,2 миллиарда евро Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
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новости, сша, украина, киев, илон маск, сергей лавров, ес, минфин, замороженные активы, активы, госзаймы, финансирование, финансовая помощь, россия
Новости, США, Украина, Киев, Илон Маск, Сергей Лавров, ЕС, Минфин, замороженные активы, активы, госзаймы, финансирование, финансовая помощь, Россия

"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину

10:55 11.12.2024
 
Фото: shazoo, Илон Маск
Фото: shazoo, Илон Маск
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Очередная отправка Соединёнными Штатами финансовой помощи нынешнему руководству Украины перешла даже пределы безумия. Об этом заявил американский предприниматель и инноватор Илон Маск
Поводом для возмущённого комментария Маска стала новость о решении Минфина США выделить Киеву займ в $20 млрд. Финансирование предоставлено в рамках кредита G7 на сумму $50 млрд.
"Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия", - заявил Маск, комментируя новость о в соцсети X публикацию с новостью о выделении займа.
Минфин США выделил 20-миллиардный займ с перспективой погашения за счёт доходов от российских активов, объявленных на Западе "замороженными" с начала СВО. Стоимость этих активов в ЕС оценили в €300 млрд. Более половины из них находится на счетах в банках ЕС, куда поступали деньги в том числе за купленные Евросоюзом российские товары. Крупнейшим держателем российских активов в ЕС является бельгийская расчетно-клиринговая система Euroclear.
Россия считает эти активы украденными и используемыми против интересов законного владельца. Об этом неоднократно высказывались в Москве, в частности – глава МИД РФ Сергей Лавров.
В конце ноября Брюссель заявил о выделении Киеву займа в размере €18,1 млрд. Задолженность также запланировано погашать за счёт российских активов.
Также на эту тему: Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"
Ранее в новостях: ЕС вскоре выплатит Киеву более 4,2 миллиарда евро
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
 
НовостиСШАУкраинаКиевИлон МаскСергей ЛавровЕСМинфинзамороженные активыактивыгосзаймыфинансированиефинансовая помощьРоссия
 
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