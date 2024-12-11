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"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину

"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину - 11.12.2024 Украина.ру

"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину

Очередная отправка Соединёнными Штатами финансовой помощи нынешнему руководству Украины перешла даже пределы безумия. Об этом заявил американский предприниматель и инноватор Илон Маск

2024-12-11T10:55

2024-12-11T10:55

2024-12-11T10:55

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Поводом для возмущённого комментария Маска стала новость о решении Минфина США выделить Киеву займ в $20 млрд. Финансирование предоставлено в рамках кредита G7 на сумму $50 млрд.Минфин США выделил 20-миллиардный займ с перспективой погашения за счёт доходов от российских активов, объявленных на Западе "замороженными" с начала СВО. Стоимость этих активов в ЕС оценили в €300 млрд. Более половины из них находится на счетах в банках ЕС, куда поступали деньги в том числе за купленные Евросоюзом российские товары. Крупнейшим держателем российских активов в ЕС является бельгийская расчетно-клиринговая система Euroclear.Россия считает эти активы украденными и используемыми против интересов законного владельца. Об этом неоднократно высказывались в Москве, в частности – глава МИД РФ Сергей Лавров.В конце ноября Брюссель заявил о выделении Киеву займа в размере €18,1 млрд. Задолженность также запланировано погашать за счёт российских активов.Также на эту тему: Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"Ранее в новостях: ЕС вскоре выплатит Киеву более 4,2 миллиарда евро Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря

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новости, сша, украина, киев, илон маск, сергей лавров, ес, минфин, замороженные активы, активы, госзаймы, финансирование, финансовая помощь, россия