"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину
Фото: shazoo, Илон Маск
Очередная отправка Соединёнными Штатами финансовой помощи нынешнему руководству Украины перешла даже пределы безумия. Об этом заявил американский предприниматель и инноватор Илон Маск
Поводом для возмущённого комментария Маска стала новость о решении Минфина США выделить Киеву займ в $20 млрд. Финансирование предоставлено в рамках кредита G7 на сумму $50 млрд.
"Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия", - заявил Маск, комментируя новость о в соцсети X публикацию с новостью о выделении займа.
Минфин США выделил 20-миллиардный займ с перспективой погашения за счёт доходов от российских активов, объявленных на Западе "замороженными" с начала СВО. Стоимость этих активов в ЕС оценили в €300 млрд. Более половины из них находится на счетах в банках ЕС, куда поступали деньги в том числе за купленные Евросоюзом российские товары. Крупнейшим держателем российских активов в ЕС является бельгийская расчетно-клиринговая система Euroclear.
Россия считает эти активы украденными и используемыми против интересов законного владельца. Об этом неоднократно высказывались в Москве, в частности – глава МИД РФ Сергей Лавров.
В конце ноября Брюссель заявил о выделении Киеву займа в размере €18,1 млрд. Задолженность также запланировано погашать за счёт российских активов.
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