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На самое высокое здание Курахово водружен флаг России — Рогов

На самое высокое здание Курахово водружен флаг России — Рогов - 11.12.2024 Украина.ру

На самое высокое здание Курахово водружен флаг России — Рогов

ВС РФ водрузили триколор на самом высоком здании Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 декабря агентству РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2024-12-11T11:41

2024-12-11T11:41

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Он отметил, что российский флаг был установлен на элеваторе, где ранее располагался укрепрайон ВСУ и была выстроена многоуровневая оборона. Это самое высокое здание в городе, добавил Рогов.Ранее он рассказал, что украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время Киев может потерять. По его данным, речь идет в том числе и про Курахово.Накануне Рогов сообщал, что российские военные продвинулись к зданию городского совета в западной части Курахово, уточнив, что ВСУ продолжают удерживать лишь часть жилой застройки города, а также участки на территории ТЭС и в промзоне.Ряд СМИ параллельно пишут, что ВСУ массово бегут из города. В частности, телеграм-канал "Военное обозрение" отметил, что в Курахово остаются лишь подразделения ВСУ из "наиболее идейных".Подробнее о продвижении российской армии — в материале Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря

https://ukraina.ru/20241211/1059567641.html

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф