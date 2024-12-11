На самое высокое здание Курахово водружен флаг России — Рогов
11:41 11.12.2024 (обновлено: 11:51 11.12.2024)
© © Народная милиция ДНР/TelegramФото: ВС РФ водрузили флаг в Курахово
© © Народная милиция ДНР/Telegram
ВС РФ водрузили триколор на самом высоком здании Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 декабря агентству РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Он отметил, что российский флаг был установлен на элеваторе, где ранее располагался укрепрайон ВСУ и была выстроена многоуровневая оборона. Это самое высокое здание в городе, добавил Рогов.
Ранее он рассказал, что украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время Киев может потерять. По его данным, речь идет в том числе и про Курахово.
11:22Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют Украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Об этом 11 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Накануне Рогов сообщал, что российские военные продвинулись к зданию городского совета в западной части Курахово, уточнив, что ВСУ продолжают удерживать лишь часть жилой застройки города, а также участки на территории ТЭС и в промзоне.
Ряд СМИ параллельно пишут, что ВСУ массово бегут из города. В частности, телеграм-канал "Военное обозрение" отметил, что в Курахово остаются лишь подразделения ВСУ из "наиболее идейных".
Вчера, 11:49Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета КураховоРоссийские военные продвинулись к зданию городского совета в западной части Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 декабря в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
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