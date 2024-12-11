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СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области

СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области - 11.12.2024 Украина.ру

СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области

Пулеметчик 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ солдата Александр Гусак обвиняется в совершении теракта на территории в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

2024-12-11T11:46

2024-12-11T11:46

2024-12-11T11:46

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Александр Гусак обвиняется в расстреле трех безоружных российских военнослужащих в Курской области. Следственным комитетом России завершены следственные действия по этому уголовному делу.Гусак был взят в плен на территории Курской области и передан следственным органам СК РФ."Следователями СК России проведены осмотры мест происшествий, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, осмотрены документы, собраны неопровержимые доказательства уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта", - отметили в российском ведомстве.Ранее МИД Украины представлял оккупацию украинской армией и приданными ею формированиями иностранных наёмников как гуманитарную миссию. По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Накануне в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях Таже сообщалось, что Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области Ранее на эту тему: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов

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