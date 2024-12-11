СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Пулеметчик 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ солдата Александр Гусак обвиняется в совершении теракта на территории в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Александр Гусак обвиняется в расстреле трех безоружных российских военнослужащих в Курской области. Следственным комитетом России завершены следственные действия по этому уголовному делу.
"Следствием установлено, что 28 августа 2024 года Гусак, находясь в Кореневском районе Курской области, из крупнокалиберного пулемета иностранного производства расстрелял трех российских военнослужащих. Указанные лица были обезоружены, со связанными руками, сопротивления оказать не могли, то есть заведомо для Гусака находились в беспомощном состоянии", сказано в официальном сообщении.
Гусак был взят в плен на территории Курской области и передан следственным органам СК РФ.
"Следователями СК России проведены осмотры мест происшествий, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, осмотрены документы, собраны неопровержимые доказательства уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта", - отметили в российском ведомстве.
Ранее МИД Украины представлял оккупацию украинской армией и приданными ею формированиями иностранных наёмников как гуманитарную миссию. По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
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