СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области - 11.12.2024 Украина.ру
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СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области
СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области - 11.12.2024 Украина.ру
СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области
Пулеметчик 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ солдата Александр Гусак обвиняется в совершении теракта на территории в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
2024-12-11T11:46
2024-12-11T11:46
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Александр Гусак обвиняется в расстреле трех безоружных российских военнослужащих в Курской области. Следственным комитетом России завершены следственные действия по этому уголовному делу.Гусак был взят в плен на территории Курской области и передан следственным органам СК РФ."Следователями СК России проведены осмотры мест происшествий, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, осмотрены документы, собраны неопровержимые доказательства уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта", - отметили в российском ведомстве.Ранее МИД Украины представлял оккупацию украинской армией и приданными ею формированиями иностранных наёмников как гуманитарную миссию. По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Накануне в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях Таже сообщалось, что Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области Ранее на эту тему: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
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новости, курская область, россия, белгородская область, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, криминал, военные преступления, всу, кто, военнопленные
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, криминал, Военные преступления, ВСУ, КТО, военнопленные

СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области

11:46 11.12.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пулеметчик 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ солдата Александр Гусак обвиняется в совершении теракта на территории в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Александр Гусак обвиняется в расстреле трех безоружных российских военнослужащих в Курской области. Следственным комитетом России завершены следственные действия по этому уголовному делу.
"Следствием установлено, что 28 августа 2024 года Гусак, находясь в Кореневском районе Курской области, из крупнокалиберного пулемета иностранного производства расстрелял трех российских военнослужащих. Указанные лица были обезоружены, со связанными руками, сопротивления оказать не могли, то есть заведомо для Гусака находились в беспомощном состоянии", сказано в официальном сообщении.
Гусак был взят в плен на территории Курской области и передан следственным органам СК РФ.
"Следователями СК России проведены осмотры мест происшествий, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, осмотрены документы, собраны неопровержимые доказательства уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта", - отметили в российском ведомстве.
Ранее МИД Украины представлял оккупацию украинской армией и приданными ею формированиями иностранных наёмников как гуманитарную миссию. По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Накануне в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
Таже сообщалось, что Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области
Ранее на эту тему: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
 
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