Желаем им успеха: эксперт рассказал, как ВКС "навели суету" в Харькове и Одессе, приблизив победу в СВО
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
На Украине подстанции и линии электропередач регулярно выходят из строя. Но она располагает крепкими кадрами энергетиков еще с советского периода. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
После 24 марта 50% украинской генерации уничтожили российские ВКС. Они били по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. Также удары наносились удары по подстанциям. Поэтому на месяц работы им точно хватит, рассказал политолог.
На Украине подстанции и линии электропередач регулярно выходят из строя. Но она располагает крепкими кадрами энергетиков еще с советского периода. Последствия первых ударов ВКС РФ они быстро восстанавливали, добавил эксперт.
"Электроэнергия – удивительная вещь. Ее нельзя запасти. Мы уже третий раз пытаемся энергетически обескровить экономику и домохозяйства Украины. Мы, в отличие от противника, не бьем по жилым кварталам, как они (ВСУ. - Ред.) бьют по Белгороду", - подчеркнул Суздальцев.
Атомные станции на Украине не являются целью для российских военных. Хотя противник посылал свои беспилотники на Ленинградскую и Курскую АЭС, не говоря уже об обстрелах Запорожской станции, отметил он.
"Мы желаем успеха ВКС РФ. Они 24 марта сделали очень многое. Сейчас там суета. Отключаются Одесса и Харьков. Это – ключевые города Украины. Если бы мы их взяли, вопрос с нашей победой в СВО был бы закрыт", - заключил собеседник издания.
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