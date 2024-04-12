Желаем им успеха: эксперт рассказал, как ВКС "навели суету" в Харькове и Одессе, приблизив победу в СВО - 12.04.2024 Украина.ру
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Желаем им успеха: эксперт рассказал, как ВКС "навели суету" в Харькове и Одессе, приблизив победу в СВО
Желаем им успеха: эксперт рассказал, как ВКС "навели суету" в Харькове и Одессе, приблизив победу в СВО - 12.04.2024 Украина.ру
Желаем им успеха: эксперт рассказал, как ВКС "навели суету" в Харькове и Одессе, приблизив победу в СВО
На Украине подстанции и линии электропередач регулярно выходят из строя. Но она располагает крепкими кадрами энергетиков еще с советского периода. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-04-12T05:10
2024-04-12T05:10
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харьков
андрей суздальцев
вкс
энергетика
аэс
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авиаудары
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После 24 марта 50% украинской генерации уничтожили российские ВКС. Они били по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. Также удары наносились удары по подстанциям. Поэтому на месяц работы им точно хватит, рассказал политолог.На Украине подстанции и линии электропередач регулярно выходят из строя. Но она располагает крепкими кадрами энергетиков еще с советского периода. Последствия первых ударов ВКС РФ они быстро восстанавливали, добавил эксперт.Атомные станции на Украине не являются целью для российских военных. Хотя противник посылал свои беспилотники на Ленинградскую и Курскую АЭС, не говоря уже об обстрелах Запорожской станции, отметил он."Мы желаем успеха ВКС РФ. Они 24 марта сделали очень многое. Сейчас там суета. Отключаются Одесса и Харьков. Это – ключевые города Украины. Если бы мы их взяли, вопрос с нашей победой в СВО был бы закрыт", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, харьков, андрей суздальцев, вкс, энергетика, аэс, запорожская аэс, авиаудары, тэс
Новости, Украина, Россия, Харьков, Андрей Суздальцев, ВКС, энергетика, АЭС, Запорожская АЭС, авиаудары, ТЭС

Желаем им успеха: эксперт рассказал, как ВКС "навели суету" в Харькове и Одессе, приблизив победу в СВО

05:10 12.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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На Украине подстанции и линии электропередач регулярно выходят из строя. Но она располагает крепкими кадрами энергетиков еще с советского периода. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
После 24 марта 50% украинской генерации уничтожили российские ВКС. Они били по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. Также удары наносились удары по подстанциям. Поэтому на месяц работы им точно хватит, рассказал политолог.
На Украине подстанции и линии электропередач регулярно выходят из строя. Но она располагает крепкими кадрами энергетиков еще с советского периода. Последствия первых ударов ВКС РФ они быстро восстанавливали, добавил эксперт.
"Электроэнергия – удивительная вещь. Ее нельзя запасти. Мы уже третий раз пытаемся энергетически обескровить экономику и домохозяйства Украины. Мы, в отличие от противника, не бьем по жилым кварталам, как они (ВСУ. - Ред.) бьют по Белгороду", - подчеркнул Суздальцев.
Атомные станции на Украине не являются целью для российских военных. Хотя противник посылал свои беспилотники на Ленинградскую и Курскую АЭС, не говоря уже об обстрелах Запорожской станции, отметил он.
"Мы желаем успеха ВКС РФ. Они 24 марта сделали очень многое. Сейчас там суета. Отключаются Одесса и Харьков. Это – ключевые города Украины. Если бы мы их взяли, вопрос с нашей победой в СВО был бы закрыт", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
Ксения Семенова - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Вчера, 13:37
Крутое пике главного авиационного вуза Украины: депутатки и котики рвутся к властиНа Украине обсуждают самое необычное кадровое решение последних дней. Приказом министерства образования ректором Национального авиационного университета (НАУ) стала 34-летняя депутат Киевсовета Ксения Семенова
 
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Заголовок открываемого материала
05:20"Смены киевского режима не будет": политолог раскрыл, как Зеленский хитро провернул узурпацию Украины
05:10Желаем им успеха: эксперт рассказал, как ВКС "навели суету" в Харькове и Одессе, приблизив победу в СВО
05:00"Хоть за дворника, хоть за клоуна": Суздальцев объяснил, почему Зеленский испугался выборов президента
04:50Пылающие электростанции: Андрей Суздальцев рассказал, что осталось от мощной энергетики Украины
04:40Нагнетание в Приднестровье: политолог рассказал, почему начало новой эскалации могут "поручить" Кишиневу
04:30"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского
04:20Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион
04:10Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье
04:00Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"
03:50Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь
03:40Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью
03:30Кишиневу нечего предложить Гагаузии: политолог рассказал, какую задачу должна решить Майя Санду
03:20Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте
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03:00Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски"
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