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Желаем им успеха: эксперт рассказал, как ВКС "навели суету" в Харькове и Одессе, приблизив победу в СВО

Желаем им успеха: эксперт рассказал, как ВКС "навели суету" в Харькове и Одессе, приблизив победу в СВО - 12.04.2024 Украина.ру

Желаем им успеха: эксперт рассказал, как ВКС "навели суету" в Харькове и Одессе, приблизив победу в СВО

На Украине подстанции и линии электропередач регулярно выходят из строя. Но она располагает крепкими кадрами энергетиков еще с советского периода. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2024-04-12T05:10

2024-04-12T05:10

2024-04-12T05:10

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После 24 марта 50% украинской генерации уничтожили российские ВКС. Они били по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. Также удары наносились удары по подстанциям. Поэтому на месяц работы им точно хватит, рассказал политолог.На Украине подстанции и линии электропередач регулярно выходят из строя. Но она располагает крепкими кадрами энергетиков еще с советского периода. Последствия первых ударов ВКС РФ они быстро восстанавливали, добавил эксперт.Атомные станции на Украине не являются целью для российских военных. Хотя противник посылал свои беспилотники на Ленинградскую и Курскую АЭС, не говоря уже об обстрелах Запорожской станции, отметил он."Мы желаем успеха ВКС РФ. Они 24 марта сделали очень многое. Сейчас там суета. Отключаются Одесса и Харьков. Это – ключевые города Украины. Если бы мы их взяли, вопрос с нашей победой в СВО был бы закрыт", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240411/1054445969.html

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