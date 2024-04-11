https://ukraina.ru/20240411/1054452804.html

Венгрия готовится к войне. Через полгода станет ясно, куда движется мир - канцелярия Орбана

Венгрия готовится к войне. Через полгода станет ясно, куда движется мир - канцелярия Орбана - 11.04.2024 Украина.ру

Венгрия готовится к войне. Через полгода станет ясно, куда движется мир - канцелярия Орбана

Мир находится в опасном периоде, в ближайшие полгода станет ясно, куда он движется, - к войне или миру. Об этом заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш во время брифинга

2024-04-11T16:51

2024-04-11T16:51

2024-04-11T16:51

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В течение следующих шести месяцев станет решится, к чему движется мир – к войне или к миру, отметил Гуляш. По его оценке, изменения сейчас негативны, а мир находится в опасном периоде.Он привёл слова премьер-министра страны Виктора Орбана. Орбан полагает, что плохих новостей больше, чем хороших, Европа движется к войне.Лидеры западных стран заявляют о намерении отправить солдат на Украину, хотя раньше это было красной линией.Руководитель канцелярии венгерского премьера убежден, что НАТО будет пытаться избежать любой ценой риска, который несет отправка войск на Украину.Гергели Гуляш заявил, что в НАТО хотят создать фонд в 100 миллионов долларов в рамках миссии НАТО на Украине. Деньги будут использовать для помощи в военной подготовке и координации поставок оружия. А грань между тем, чтобы не посылать войска, и тем, чтобы их не посылать, становится размытой.Важное решение примут американцы во время голосования на президентских выборах в ноябре 2024 года. Так как ситуация может измениться, если победу одержит республиканец Дональд Трамп.Газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса ранее сообщила, что Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО в ходе июльского саммита в Вашингтоне. Там пояснили, что у НАТО нет желания брать нового члена, из-за которого может оказаться втянутой в конфликт.Издание The Washington Post 7 апреля опубликовало инсайдерскую информацию касательно "секретного долгосрочного плана Дональда Трампа по прекращению войны на Украине".В статье говорилось, что экс-президент якобы обсуждает за закрытыми дверями идею, чтобы Украина отказалась от претензий на Крым и Донбасс в обмен на прекращение боевых действий.Итальянская газета La Repubblica 5 апреля сообщила, что Украина может отказаться от территорий взамен на немедленное вступление в НАТО. К этой теме всё чаще возвращаются во время неофициальных разговоров.

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новости, украина, венгрия, европа, виктор орбан, нато, дональд трамп