https://ukraina.ru/20240411/1054447628.html

Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщин

История действительно смешная – Центр противодействия дезинформации при СНБОУ (второе слово в названии явно лишнее) подверг сомнению существование советника по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой. Ну не то, чтобы совсем существования…

2024-04-11T14:31

украина

армия

всу

мобилизация

женщины

the times

мнения

марьяна безуглая

владимир зеленский

снбо

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103297/25/1032972502_2:0:628:352_1920x0_80_0_0_d4e8610891cfb7b51471ac03312d4c2a.jpg

В общем, дело было так:Григорьева дала интервью The Times, в котором высказалась в пользу воинской службы женщин:Обычное себе оценочное суждение, на которого имеет право любой гражданин Украины, даже если он по чьему-то недосмотру "советник по гендерным вопросам".С точки зрения чисто военной, а не гендерной, игра стоит свеч – сейчас в Силах обороны служит 65 тысяч женщин (всего народу, как сообщали украинские официальные лица – 1,3 млн, т.е. 5%). Введение же всеобщей военной подготовки женщин увеличит резерв на 3 млн. человек.Правда, редакция The Times позволила себе сделать собственные выводы: статья называется "Поскольку призывников становится все меньше, Украине настоятельно рекомендуется мобилизовать женщин".Отметим, в интервью ничего о мобилизации сейчас не говорится – только о военной подготовке в будущем. Теоретически, конечно, из этого можно сделать вывод, что в будущем в случае войны женщины будут мобилизоваться тоже, но, на самом деле, даже наличие военно-учётной специальности не означает обязательную мобилизацию. И уж совершенно точно заявление Григорьевой не имеет отношения к современной ситуации.В общем никакого криминала в этом интервью нет, даже при том, что редакция The Times сделала кричащий заголовок, искажающий высказывание Григорьевой.Однако Центр дезинформации при СНБО принял эту информацию за фейк и поспешил успокоить граждан: вопрос о мобилизации женщин не актуален и не рассматривается органами власти, женщины могут мобилизоваться в Силы обороны Украины исключительно на добровольной основе, ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает призыв женщин в армию.Ну и, естественно, напомнил, что пользоваться следует верифицированными источниками информации, к которым продажные западные журналисты и какие-то советники по трансгендерным вопросам не относятся.На самом деле реакция ЦПД была правильной, поскольку вопрос на Украине обсуждается давно – ещё 18 декабря прошлого года Марьяна Безуглая, тогда ещё зампред комитета по вопросам национальной безопасности сообщила, что в Раде обсуждается норма, по которой "женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время" (речь идёт не о боевых должностях: "связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и медики в ВСУ нужны"). Два дня спустя Владимир Зеленский заявил, что подписывать закон с такой нормой не будет.Очевидно, тема эта болезненная, и на заявление даже полуофициального лица реагировать стоило.Почему же The Times исказила содержание интервью? Тут, как раз, просто – это заявление, так же как и принятие 11 апреля закона о мобилизации, должно продемонстрировать США и ЕС готовность Украины воевать до последнего украинца. Это – аргумент для избирателей, которые не очень понимают, почему они должны финансировать войну на Украине. А тут всё понятно – украинцы стараются, им надо только помочь.

украина

армия

израиль

2024

Новости

