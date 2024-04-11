Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщин
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
История действительно смешная – Центр противодействия дезинформации при СНБОУ (второе слово в названии явно лишнее) подверг сомнению существование советника по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой. Ну не то, чтобы совсем существования…
В общем, дело было так:
Григорьева дала интервью The Times, в котором высказалась в пользу воинской службы женщин:
"В нашей Конституции сказано, что обязанность каждого украинца защищать свою Родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны. Наш северный сосед не исчезнет просто так. На протяжении сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть к этому готовы, а это означает подготовку как мужчин, так и женщин к войне. (…) Мы прошли долгий путь с точки зрения законодательства, но на практике все еще существует менталитет старой школы. Начиная со школьного возраста, в стране существует разделение между девочками и мальчиками: мальчиков обучают физическим упражнениям, а девочкам приходится заниматься вышиванием или домашним хозяйством. Это должно измениться. Как физически, так и психологически мы должны готовить девушек с детства к защите страны".
Обычное себе оценочное суждение, на которого имеет право любой гражданин Украины, даже если он по чьему-то недосмотру "советник по гендерным вопросам".
11:42"Подписали себе приговор": Верховная Рада приняла закон о мобилизации, с фронта людей не вернутВерховная Рада Украины приняла закон о мобилизации, демобилизацию с фронта он не предусматривает. Об этом сообщил 11 апреля депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
С точки зрения чисто военной, а не гендерной, игра стоит свеч – сейчас в Силах обороны служит 65 тысяч женщин (всего народу, как сообщали украинские официальные лица – 1,3 млн, т.е. 5%). Введение же всеобщей военной подготовки женщин увеличит резерв на 3 млн. человек.
Правда, редакция The Times позволила себе сделать собственные выводы: статья называется "Поскольку призывников становится все меньше, Украине настоятельно рекомендуется мобилизовать женщин".
Отметим, в интервью ничего о мобилизации сейчас не говорится – только о военной подготовке в будущем. Теоретически, конечно, из этого можно сделать вывод, что в будущем в случае войны женщины будут мобилизоваться тоже, но, на самом деле, даже наличие военно-учётной специальности не означает обязательную мобилизацию. И уж совершенно точно заявление Григорьевой не имеет отношения к современной ситуации.
В общем никакого криминала в этом интервью нет, даже при том, что редакция The Times сделала кричащий заголовок, искажающий высказывание Григорьевой.
Однако Центр дезинформации при СНБО принял эту информацию за фейк и поспешил успокоить граждан: вопрос о мобилизации женщин не актуален и не рассматривается органами власти, женщины могут мобилизоваться в Силы обороны Украины исключительно на добровольной основе, ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает призыв женщин в армию.
Ну и, естественно, напомнил, что пользоваться следует верифицированными источниками информации, к которым продажные западные журналисты и какие-то советники по трансгендерным вопросам не относятся.
На самом деле реакция ЦПД была правильной, поскольку вопрос на Украине обсуждается давно – ещё 18 декабря прошлого года Марьяна Безуглая, тогда ещё зампред комитета по вопросам национальной безопасности сообщила, что в Раде обсуждается норма, по которой "женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время" (речь идёт не о боевых должностях: "связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и медики в ВСУ нужны").
Два дня спустя Владимир Зеленский заявил, что подписывать закон с такой нормой не будет.
Очевидно, тема эта болезненная, и на заявление даже полуофициального лица реагировать стоило.
Почему же The Times исказила содержание интервью? Тут, как раз, просто – это заявление, так же как и принятие 11 апреля закона о мобилизации, должно продемонстрировать США и ЕС готовность Украины воевать до последнего украинца. Это – аргумент для избирателей, которые не очень понимают, почему они должны финансировать войну на Украине. А тут всё понятно – украинцы стараются, им надо только помочь.