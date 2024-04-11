Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщин - 11.04.2024 Украина.ру
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Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщин
Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщин - 11.04.2024 Украина.ру
Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщин
История действительно смешная – Центр противодействия дезинформации при СНБОУ (второе слово в названии явно лишнее) подверг сомнению существование советника по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой. Ну не то, чтобы совсем существования…
2024-04-11T14:31
2024-04-11T14:31
украина
армия
всу
мобилизация
женщины
the times
мнения
марьяна безуглая
владимир зеленский
снбо
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В общем, дело было так:Григорьева дала интервью The Times, в котором высказалась в пользу воинской службы женщин:Обычное себе оценочное суждение, на которого имеет право любой гражданин Украины, даже если он по чьему-то недосмотру "советник по гендерным вопросам".С точки зрения чисто военной, а не гендерной, игра стоит свеч – сейчас в Силах обороны служит 65 тысяч женщин (всего народу, как сообщали украинские официальные лица – 1,3 млн, т.е. 5%). Введение же всеобщей военной подготовки женщин увеличит резерв на 3 млн. человек.Правда, редакция The Times позволила себе сделать собственные выводы: статья называется "Поскольку призывников становится все меньше, Украине настоятельно рекомендуется мобилизовать женщин".Отметим, в интервью ничего о мобилизации сейчас не говорится – только о военной подготовке в будущем. Теоретически, конечно, из этого можно сделать вывод, что в будущем в случае войны женщины будут мобилизоваться тоже, но, на самом деле, даже наличие военно-учётной специальности не означает обязательную мобилизацию. И уж совершенно точно заявление Григорьевой не имеет отношения к современной ситуации.В общем никакого криминала в этом интервью нет, даже при том, что редакция The Times сделала кричащий заголовок, искажающий высказывание Григорьевой.Однако Центр дезинформации при СНБО принял эту информацию за фейк и поспешил успокоить граждан: вопрос о мобилизации женщин не актуален и не рассматривается органами власти, женщины могут мобилизоваться в Силы обороны Украины исключительно на добровольной основе, ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает призыв женщин в армию.Ну и, естественно, напомнил, что пользоваться следует верифицированными источниками информации, к которым продажные западные журналисты и какие-то советники по трансгендерным вопросам не относятся.На самом деле реакция ЦПД была правильной, поскольку вопрос на Украине обсуждается давно – ещё 18 декабря прошлого года Марьяна Безуглая, тогда ещё зампред комитета по вопросам национальной безопасности сообщила, что в Раде обсуждается норма, по которой "женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время" (речь идёт не о боевых должностях: "связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и медики в ВСУ нужны"). Два дня спустя Владимир Зеленский заявил, что подписывать закон с такой нормой не будет.Очевидно, тема эта болезненная, и на заявление даже полуофициального лица реагировать стоило.Почему же The Times исказила содержание интервью? Тут, как раз, просто – это заявление, так же как и принятие 11 апреля закона о мобилизации, должно продемонстрировать США и ЕС готовность Украины воевать до последнего украинца. Это – аргумент для избирателей, которые не очень понимают, почему они должны финансировать войну на Украине. А тут всё понятно – украинцы стараются, им надо только помочь.
https://ukraina.ru/20240411/1054440707.html
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Василий Стоякин
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украина, армия, всу, мобилизация, женщины, the times, мнения, марьяна безуглая, владимир зеленский, снбо, рада, израиль, василий стоякин
Украина, Армия, ВСУ, мобилизация, женщины, The Times, Мнения, Марьяна Безуглая, Владимир Зеленский, СНБО, Рада, Израиль, Василий Стоякин

Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщин

14:31 11.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
- РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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История действительно смешная – Центр противодействия дезинформации при СНБОУ (второе слово в названии явно лишнее) подверг сомнению существование советника по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой. Ну не то, чтобы совсем существования…
В общем, дело было так:
Григорьева дала интервью The Times, в котором высказалась в пользу воинской службы женщин:
"В нашей Конституции сказано, что обязанность каждого украинца защищать свою Родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны. Наш северный сосед не исчезнет просто так. На протяжении сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть к этому готовы, а это означает подготовку как мужчин, так и женщин к войне. (…) Мы прошли долгий путь с точки зрения законодательства, но на практике все еще существует менталитет старой школы. Начиная со школьного возраста, в стране существует разделение между девочками и мальчиками: мальчиков обучают физическим упражнениям, а девочкам приходится заниматься вышиванием или домашним хозяйством. Это должно измениться. Как физически, так и психологически мы должны готовить девушек с детства к защите страны".
Обычное себе оценочное суждение, на которого имеет право любой гражданин Украины, даже если он по чьему-то недосмотру "советник по гендерным вопросам".
Сенсорная кнопка в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11:42
"Подписали себе приговор": Верховная Рада приняла закон о мобилизации, с фронта людей не вернутВерховная Рада Украины приняла закон о мобилизации, демобилизацию с фронта он не предусматривает. Об этом сообщил 11 апреля депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
С точки зрения чисто военной, а не гендерной, игра стоит свеч – сейчас в Силах обороны служит 65 тысяч женщин (всего народу, как сообщали украинские официальные лица – 1,3 млн, т.е. 5%). Введение же всеобщей военной подготовки женщин увеличит резерв на 3 млн. человек.
Правда, редакция The Times позволила себе сделать собственные выводы: статья называется "Поскольку призывников становится все меньше, Украине настоятельно рекомендуется мобилизовать женщин".
Отметим, в интервью ничего о мобилизации сейчас не говорится – только о военной подготовке в будущем. Теоретически, конечно, из этого можно сделать вывод, что в будущем в случае войны женщины будут мобилизоваться тоже, но, на самом деле, даже наличие военно-учётной специальности не означает обязательную мобилизацию. И уж совершенно точно заявление Григорьевой не имеет отношения к современной ситуации.
В общем никакого криминала в этом интервью нет, даже при том, что редакция The Times сделала кричащий заголовок, искажающий высказывание Григорьевой.
Однако Центр дезинформации при СНБО принял эту информацию за фейк и поспешил успокоить граждан: вопрос о мобилизации женщин не актуален и не рассматривается органами власти, женщины могут мобилизоваться в Силы обороны Украины исключительно на добровольной основе, ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает призыв женщин в армию.
Ну и, естественно, напомнил, что пользоваться следует верифицированными источниками информации, к которым продажные западные журналисты и какие-то советники по трансгендерным вопросам не относятся.
На самом деле реакция ЦПД была правильной, поскольку вопрос на Украине обсуждается давно – ещё 18 декабря прошлого года Марьяна Безуглая, тогда ещё зампред комитета по вопросам национальной безопасности сообщила, что в Раде обсуждается норма, по которой "женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время" (речь идёт не о боевых должностях: "связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и медики в ВСУ нужны").
Два дня спустя Владимир Зеленский заявил, что подписывать закон с такой нормой не будет.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Вчера, 15:33
"Фиктивный проект": Дубинский объяснил, почему Киев тянет с мобилизациейПринятие закона об усилении мобилизации затягивается по указанию Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил 10 апреля в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
Очевидно, тема эта болезненная, и на заявление даже полуофициального лица реагировать стоило.
Почему же The Times исказила содержание интервью? Тут, как раз, просто – это заявление, так же как и принятие 11 апреля закона о мобилизации, должно продемонстрировать США и ЕС готовность Украины воевать до последнего украинца. Это – аргумент для избирателей, которые не очень понимают, почему они должны финансировать войну на Украине. А тут всё понятно – украинцы стараются, им надо только помочь.
 
УкраинаАрмияВСУмобилизацияженщиныThe TimesМненияМарьяна БезуглаяВладимир ЗеленскийСНБОРадаИзраильВасилий Стоякин
 
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