Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают США
США и их союзники считают, что крупные ракетные удары или атаки беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны. Об этом говорится в новой публикации Bloomberg
СМИ, ссылаясь на людей, знакомых с разведданными, уточняет, что такие действия значительно бы расширили шестимесячный конфликт.
"Потенциальное нападение, возможно, с использованием высокоточных ракет, может произойти в ближайшие дни, сообщили люди, пожелавшие остаться анонимными для обсуждения конфиденциальных вопросов", – говорится в публикации.
Обсуждая ракетный удар Ирана по Израилю, вопрос состоит лишь в том, "когда, а не если", сообщил один из источников, основываясь на оценках американской и израильской разведки.
Предполагается, что Иран может нанести удар по израильским военным и правительственным объектам.
Накануне Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана: электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы.
Напомним, в начале апреля Израиль нанёс удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана. Глава Тегерана Ибрагим Раси предупредил, что обстрел Израиля "не останется без ответа".
Ранее эксперт рассказал, чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США.