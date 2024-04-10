Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают США - 10.04.2024 Украина.ру
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Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают США
Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают США - 10.04.2024 Украина.ру
Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают США
США и их союзники считают, что крупные ракетные удары или атаки беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны. Об этом говорится в новой публикации Bloomberg
2024-04-10T23:57
2024-04-10T23:57
новости
иран
израиль
сша
война
ближний восток
военная эскалация
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СМИ, ссылаясь на людей, знакомых с разведданными, уточняет, что такие действия значительно бы расширили шестимесячный конфликт. Обсуждая ракетный удар Ирана по Израилю, вопрос состоит лишь в том, "когда, а не если", сообщил один из источников, основываясь на оценках американской и израильской разведки. Предполагается, что Иран может нанести удар по израильским военным и правительственным объектам. Накануне Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана: электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы. Напомним, в начале апреля Израиль нанёс удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана. Глава Тегерана Ибрагим Раси предупредил, что обстрел Израиля "не останется без ответа". Ранее эксперт рассказал, чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США.
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новости, иран, израиль, сша, война, ближний восток, военная эскалация
Новости, Иран, Израиль, США, война, Ближний Восток, военная эскалация

Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают США

23:57 10.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
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США и их союзники считают, что крупные ракетные удары или атаки беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны. Об этом говорится в новой публикации Bloomberg
СМИ, ссылаясь на людей, знакомых с разведданными, уточняет, что такие действия значительно бы расширили шестимесячный конфликт.
"Потенциальное нападение, возможно, с использованием высокоточных ракет, может произойти в ближайшие дни, сообщили люди, пожелавшие остаться анонимными для обсуждения конфиденциальных вопросов", – говорится в публикации.
Обсуждая ракетный удар Ирана по Израилю, вопрос состоит лишь в том, "когда, а не если", сообщил один из источников, основываясь на оценках американской и израильской разведки.
Предполагается, что Иран может нанести удар по израильским военным и правительственным объектам.
Накануне Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана: электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы.
Напомним, в начале апреля Израиль нанёс удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана. Глава Тегерана Ибрагим Раси предупредил, что обстрел Израиля "не останется без ответа".
Ранее эксперт рассказал, чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США.
Дмитрий Ефимов интервью
8 апреля, 18:01
Дмитрий Ефимов: Если Иран ударит по Израилю, 54 врага России в СВО взвоют и объявят санкцииО том, как Иран ответит на удар по Дамаску и закроет ли Россия небо над Сирией, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
 
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