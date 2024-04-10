https://ukraina.ru/20240410/1054434963.html

Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают США

Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают США - 10.04.2024 Украина.ру

Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают США

США и их союзники считают, что крупные ракетные удары или атаки беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны. Об этом говорится в новой публикации Bloomberg

2024-04-10T23:57

2024-04-10T23:57

2024-04-10T23:57

новости

иран

израиль

сша

война

ближний восток

военная эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050117605_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a3c3808241e917234a9b997df59fb4d1.jpg

СМИ, ссылаясь на людей, знакомых с разведданными, уточняет, что такие действия значительно бы расширили шестимесячный конфликт. Обсуждая ракетный удар Ирана по Израилю, вопрос состоит лишь в том, "когда, а не если", сообщил один из источников, основываясь на оценках американской и израильской разведки. Предполагается, что Иран может нанести удар по израильским военным и правительственным объектам. Накануне Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана: электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы. Напомним, в начале апреля Израиль нанёс удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана. Глава Тегерана Ибрагим Раси предупредил, что обстрел Израиля "не останется без ответа". Ранее эксперт рассказал, чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США.

https://ukraina.ru/20240408/1054380557.html

иран

израиль

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, израиль, сша, война, ближний восток, военная эскалация