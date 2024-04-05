https://ukraina.ru/20240405/1054326550.html

Будет большая война? Чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США – Канах

Будет большая война? Чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США – Канах - 05.04.2024 Украина.ру

Будет большая война? Чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США – Канах

Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру... Украина.ру, 05.04.2024

2024-04-05T12:39

2024-04-05T12:39

2024-04-05T12:39

видео

аммар канах

израиль

сша

иран

хамас

нато

газа

сектор газа

война

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Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне противостояния Израиля с ХАМАС и возможное расширение конфликта, действия хуситов, а также глобальную напряжённость и крах устаревших международных объединений:00:42 – Об ударах Израиля и о ситуации в зоне конфликта с ХАМАС;06:49 – О боевых действиях в Газе;12:33 – О противостоянии США и Британии с йеменскими хуситами;18:01 – О международной напряжённости и глобальном конфликте;20:21 – О НАТО и других послевоенных блоках.

израиль

сша

иран

газа

сектор газа

ближний восток

палестина

йемен

англия

великобритания

франция

польша

россия

украина

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2024

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