Будет большая война? Чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США – Канах - 05.04.2024 Украина.ру
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Будет большая война? Чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США – Канах
Будет большая война? Чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США – Канах - 05.04.2024 Украина.ру
Будет большая война? Чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США – Канах
Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру... Украина.ру, 05.04.2024
2024-04-05T12:39
2024-04-05T12:39
видео
аммар канах
израиль
сша
иран
хамас
нато
газа
сектор газа
война
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Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне противостояния Израиля с ХАМАС и возможное расширение конфликта, действия хуситов, а также глобальную напряжённость и крах устаревших международных объединений:00:42 – Об ударах Израиля и о ситуации в зоне конфликта с ХАМАС;06:49 – О боевых действиях в Газе;12:33 – О противостоянии США и Британии с йеменскими хуситами;18:01 – О международной напряжённости и глобальном конфликте;20:21 – О НАТО и других послевоенных блоках.
израиль
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иран
газа
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видео, аммар канах, израиль, сша, иран, хамас, нато, газа, сектор газа, война, конфликт, ракетный удар, ближний восток, палестина, хуситы, йемен, англия, великобритания, геополитика, дональд трамп, джо байден, эммануэль макрон, франция, польша, сво, спецоперация, владимир путин, россия, украина, видео
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Будет большая война? Чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США – Канах

12:39 05.04.2024
 
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Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне противостояния Израиля с ХАМАС и возможное расширение конфликта, действия хуситов, а также глобальную напряжённость и крах устаревших международных объединений:

00:42 – Об ударах Израиля и о ситуации в зоне конфликта с ХАМАС;
06:49 – О боевых действиях в Газе;
12:33 – О противостоянии США и Британии с йеменскими хуситами;
18:01 – О международной напряжённости и глобальном конфликте;
20:21 – О НАТО и других послевоенных блоках.
 
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