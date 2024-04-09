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Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана
Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана - 09.04.2024 Украина.ру
Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана
Израиль готов ответить ударом по ядерным объектам Ирана, если Тегеран решит отомстить за убийство генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске. Об этом пишет газета The Sun, ссылаясь на источники в западных силовых структурах
2024-04-09T23:21
2024-04-09T23:21
2024-04-09T23:21
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израиль
иран
тегеран
биньямин нетаньяху
ввс
война
ядерное оружие
ближний восток
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Уточняется, что в последнее время военный кабинет израильского премьера Биньямина Нетаньяху был занят срочными заседаниями из-за опасений, что Иран начнет наступление, поскольку напряженность на Ближнем Востоке угрожает перерасти в полномасштабную войну. "Теперь представитель западных служб безопасности сообщил, что Израиль ответит на любые атаки прямым ударом по ядерным объектам Ирана", – говорится в статье. Авторы публикации подчёркивают, что в Иране множество опасных ядерных объектов, в их число входят электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы. Удары по таким целям действительно могут повысить вероятность глобального конфликта, пишут журналисты. По данным Elaph News, сегодня израильские военные проводят учения ВВС в рамках подготовки к опасной эскалации. Напомним, в минувший понедельник Израиль нанёс удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске из-за чего погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана. Глава Тегерана Ибрагим Раси предупредил, что предполагаемый взрыв Израиля "не останется без ответа".Официальный представитель армии обороны Израиля ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в стране серьёзно относятся к каждой угрозе и готовы к большой войне.
https://ukraina.ru/20240408/1054380557.html
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новости, израиль, иран, тегеран , биньямин нетаньяху, ввс, война, ядерное оружие, ближний восток
Новости, Израиль, Иран, Тегеран , Биньямин Нетаньяху, ВВС, война, Ядерное оружие, Ближний Восток
Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана
Израиль готов ответить ударом по ядерным объектам Ирана, если Тегеран решит отомстить за убийство генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске. Об этом пишет газета The Sun, ссылаясь на источники в западных силовых структурах
Уточняется, что в последнее время военный кабинет израильского премьера Биньямина Нетаньяху был занят срочными заседаниями из-за опасений, что Иран начнет наступление, поскольку напряженность на Ближнем Востоке угрожает перерасти в полномасштабную войну.
"Теперь представитель западных служб безопасности сообщил, что Израиль ответит на любые атаки прямым ударом по ядерным объектам Ирана", – говорится в статье.
Авторы публикации
подчёркивают, что в Иране множество опасных ядерных объектов, в их число входят электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы. Удары по таким целям действительно могут повысить вероятность глобального конфликта, пишут журналисты.
По данным Elaph News, сегодня израильские военные проводят учения ВВС в рамках подготовки к опасной эскалации.
Напомним, в минувший понедельник Израиль нанёс удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске из-за чего погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана.
Глава Тегерана Ибрагим Раси предупредил, что предполагаемый взрыв Израиля "не останется без ответа".
Официальный представитель армии обороны Израиля ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил,
что в стране серьёзно относятся к каждой угрозе и готовы к большой войне.