https://ukraina.ru/20240409/1054411592.html

Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана

Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана - 09.04.2024 Украина.ру

Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана

Израиль готов ответить ударом по ядерным объектам Ирана, если Тегеран решит отомстить за убийство генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске. Об этом пишет газета The Sun, ссылаясь на источники в западных силовых структурах

2024-04-09T23:21

2024-04-09T23:21

2024-04-09T23:21

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израиль

иран

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биньямин нетаньяху

ввс

война

ядерное оружие

ближний восток

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Уточняется, что в последнее время военный кабинет израильского премьера Биньямина Нетаньяху был занят срочными заседаниями из-за опасений, что Иран начнет наступление, поскольку напряженность на Ближнем Востоке угрожает перерасти в полномасштабную войну. "Теперь представитель западных служб безопасности сообщил, что Израиль ответит на любые атаки прямым ударом по ядерным объектам Ирана", – говорится в статье. Авторы публикации подчёркивают, что в Иране множество опасных ядерных объектов, в их число входят электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы. Удары по таким целям действительно могут повысить вероятность глобального конфликта, пишут журналисты. По данным Elaph News, сегодня израильские военные проводят учения ВВС в рамках подготовки к опасной эскалации. Напомним, в минувший понедельник Израиль нанёс удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске из-за чего погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана. Глава Тегерана Ибрагим Раси предупредил, что предполагаемый взрыв Израиля "не останется без ответа".Официальный представитель армии обороны Израиля ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в стране серьёзно относятся к каждой угрозе и готовы к большой войне.

https://ukraina.ru/20240408/1054380557.html

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иран

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новости, израиль, иран, тегеран , биньямин нетаньяху, ввс, война, ядерное оружие, ближний восток