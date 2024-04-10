Лукашенко прибудет в Москву ко Дню космонавтики
13:16 10.04.2024 (обновлено: 13:17 10.04.2024)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным встрется с космонавтами и обсудят сотрудничество в данной сфере, сообщил 10 апреля белорусский телеграм-канал "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Россию с рабочим визитом.
У Лукашенко запланирована встреча в Москве с российским президентом Владимиром Путиным 11 апреля в формате "один на один". Лидеры государств планируют обсудить сотрудничество стран в различных сферах. А также вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне.
На переговорах в центре внимания также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.
По случаю Дня Космонавтики 12 апреля у Лукашенко и Путина планируется совместное мероприятие.
По случаю Дня Космонавтики 12 апреля у Лукашенко и Путина планируется совместное мероприятие.
Президенты России и Белоруссии подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Также Лукашенко и Путин пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере, сообщил "Пул Первого".
25 марта, 16:26Расслабляться нельзя, спокойной жизни нам не дадут – Лукашенко Враги РФ будут всячески мешать тому, чтобы граждане страны жили спокойно. Теракт, произошедший 22 марта в Подмосковье, свидетельствует о том, что уже сегодня на губернаторах российских регионов лежит особый круг ответственности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 25 марта.