Лукашенко прибудет в Москву ко Дню космонавтики - 10.04.2024 Украина.ру
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Лукашенко прибудет в Москву ко Дню космонавтики
Лукашенко прибудет в Москву ко Дню космонавтики - 10.04.2024 Украина.ру
Лукашенко прибудет в Москву ко Дню космонавтики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным встрется с космонавтами и обсудят сотрудничество в данной сфере, сообщил 10 апреля белорусский телеграм-канал "Пул Первого"
2024-04-10T13:16
2024-04-10T13:17
новости
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
москва
день космонавтики
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Россию с рабочим визитом.У Лукашенко запланирована встреча в Москве с российским президентом Владимиром Путиным 11 апреля в формате "один на один". Лидеры государств планируют обсудить сотрудничество стран в различных сферах. А также вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. На переговорах в центре внимания также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.По случаю Дня Космонавтики 12 апреля у Лукашенко и Путина планируется совместное мероприятие. Президенты России и Белоруссии подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Также Лукашенко и Путин пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере, сообщил "Пул Первого".
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новости, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, день космонавтики
Новости, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Москва, День космонавтики

Лукашенко прибудет в Москву ко Дню космонавтики

13:16 10.04.2024 (обновлено: 13:17 10.04.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко
Встреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным встрется с космонавтами и обсудят сотрудничество в данной сфере, сообщил 10 апреля белорусский телеграм-канал "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Россию с рабочим визитом.
У Лукашенко запланирована встреча в Москве с российским президентом Владимиром Путиным 11 апреля в формате "один на один". Лидеры государств планируют обсудить сотрудничество стран в различных сферах. А также вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне.
На переговорах в центре внимания также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

По случаю Дня Космонавтики 12 апреля у Лукашенко и Путина планируется совместное мероприятие.
Президенты России и Белоруссии подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Также Лукашенко и Путин пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере, сообщил "Пул Первого".
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 16:26
Расслабляться нельзя, спокойной жизни нам не дадут – Лукашенко Враги РФ будут всячески мешать тому, чтобы граждане страны жили спокойно. Теракт, произошедший 22 марта в Подмосковье, свидетельствует о том, что уже сегодня на губернаторах российских регионов лежит особый круг ответственности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 25 марта.
 
НовостиБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваДень космонавтики
 
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