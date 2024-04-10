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Лукашенко прибудет в Москву ко Дню космонавтики

Лукашенко прибудет в Москву ко Дню космонавтики - 10.04.2024 Украина.ру

Лукашенко прибудет в Москву ко Дню космонавтики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным встрется с космонавтами и обсудят сотрудничество в данной сфере, сообщил 10 апреля белорусский телеграм-канал "Пул Первого"

2024-04-10T13:16

2024-04-10T13:16

2024-04-10T13:17

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Россию с рабочим визитом.У Лукашенко запланирована встреча в Москве с российским президентом Владимиром Путиным 11 апреля в формате "один на один". Лидеры государств планируют обсудить сотрудничество стран в различных сферах. А также вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. На переговорах в центре внимания также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.По случаю Дня Космонавтики 12 апреля у Лукашенко и Путина планируется совместное мероприятие. Президенты России и Белоруссии подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Также Лукашенко и Путин пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере, сообщил "Пул Первого".

https://ukraina.ru/20240325/1054096131.html

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новости, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, день космонавтики