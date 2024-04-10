https://ukraina.ru/20240410/1054419228.html

"Шо такое план Б?": мэр Харькова отказался от эвакуации горожан в случае второго Мариуполя

"Шо такое план Б?": мэр Харькова отказался от эвакуации горожан в случае второго Мариуполя - 10.04.2024 Украина.ру

"Шо такое план Б?": мэр Харькова отказался от эвакуации горожан в случае второго Мариуполя

Из Харькова не будут эвакуировать жителей в случае более активным боевых действий. Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью журналистам "Украинской правды"

2024-04-10T12:54

2024-04-10T12:54

2024-04-10T12:54

новости

харьков

мариуполь

игорь терехов

россия

украина

вс рф

наступление

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0a/1054419104_0:0:1146:644_1920x0_80_0_0_daa29b5258aa83eee974d6ad6a9938f9.jpg

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева поинтересовалась планом действий мэра Харькова в случае наступления Вооруженных сил Российской Федерации."Да не придут они в Харьков. Я уверен в этом", - ответил Терехов. Мэр собрался что-то "отстаивать до конца". - То есть плана "Б" у вас нет? - уточнила Мусаева.- Шо такое план "Б? – перешел на русский харьковский мэр.Журналистка намекнула ему, что можно вывезти мирных жителей из города, если в нём будут вестись боевые действия. А также рассказала Терехову, что в случае с Мариуполем, многие обвиняли мэра, что он уехал и оставил мариупольцев. Бывший мэр Мариуполя Вадим Бойченко точно так же убеждал горожан не покидать город в 2022 году."Я не уехал и не уеду", - сказал Терехов.Харьковские СМИ и местные жители с начал апреля активно обсуждают вероятность нового наступления ВС РФ на харьковском направлении. При этом украинские власти не объявляют эвакуацию горожан.

https://ukraina.ru/20240405/1054334997.html

харьков

мариуполь

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, мариуполь, игорь терехов, россия, украина, вс рф, наступление, эвакуация