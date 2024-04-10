"Шо такое план Б?": мэр Харькова отказался от эвакуации горожан в случае второго Мариуполя - 10.04.2024 Украина.ру
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"Шо такое план Б?": мэр Харькова отказался от эвакуации горожан в случае второго Мариуполя
"Шо такое план Б?": мэр Харькова отказался от эвакуации горожан в случае второго Мариуполя - 10.04.2024 Украина.ру
"Шо такое план Б?": мэр Харькова отказался от эвакуации горожан в случае второго Мариуполя
Из Харькова не будут эвакуировать жителей в случае более активным боевых действий. Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью журналистам "Украинской правды"
2024-04-10T12:54
2024-04-10T12:54
новости
харьков
мариуполь
игорь терехов
россия
украина
вс рф
наступление
эвакуация
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Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева поинтересовалась планом действий мэра Харькова в случае наступления Вооруженных сил Российской Федерации."Да не придут они в Харьков. Я уверен в этом", - ответил Терехов. Мэр собрался что-то "отстаивать до конца". - То есть плана "Б" у вас нет? - уточнила Мусаева.- Шо такое план "Б? – перешел на русский харьковский мэр.Журналистка намекнула ему, что можно вывезти мирных жителей из города, если в нём будут вестись боевые действия. А также рассказала Терехову, что в случае с Мариуполем, многие обвиняли мэра, что он уехал и оставил мариупольцев. Бывший мэр Мариуполя Вадим Бойченко точно так же убеждал горожан не покидать город в 2022 году."Я не уехал и не уеду", - сказал Терехов.Харьковские СМИ и местные жители с начал апреля активно обсуждают вероятность нового наступления ВС РФ на харьковском направлении. При этом украинские власти не объявляют эвакуацию горожан.
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новости, харьков, мариуполь, игорь терехов, россия, украина, вс рф, наступление, эвакуация
Новости, Харьков, Мариуполь, Игорь Терехов, Россия, Украина, ВС РФ, наступление, эвакуация

"Шо такое план Б?": мэр Харькова отказался от эвакуации горожан в случае второго Мариуполя

12:54 10.04.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Из Харькова не будут эвакуировать жителей в случае более активным боевых действий. Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью журналистам "Украинской правды"
Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева поинтересовалась планом действий мэра Харькова в случае наступления Вооруженных сил Российской Федерации.
"Да не придут они в Харьков. Я уверен в этом", - ответил Терехов. Мэр собрался что-то "отстаивать до конца".
- То есть плана "Б" у вас нет? - уточнила Мусаева.
- Шо такое план "Б? – перешел на русский харьковский мэр.
Журналистка намекнула ему, что можно вывезти мирных жителей из города, если в нём будут вестись боевые действия. А также рассказала Терехову, что в случае с Мариуполем, многие обвиняли мэра, что он уехал и оставил мариупольцев. Бывший мэр Мариуполя Вадим Бойченко точно так же убеждал горожан не покидать город в 2022 году.
"Я не уехал и не уеду", - сказал Терехов.
Харьковские СМИ и местные жители с начал апреля активно обсуждают вероятность нового наступления ВС РФ на харьковском направлении. При этом украинские власти не объявляют эвакуацию горожан.
Зарубежные страны. Украина. Харьков - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 16:24
Жители бегут, энергетика рушится, у детей отнимают пособия. Что происходит в ХарьковеХарьковские СМИ и простые жители с начала апреля обсуждают вероятность нового наступления ВС РФ на харьковском направлении. Противоречивые заявления украинских военных и политического руководства на этот счет лишь усиливают неуверенность и множат слухи
 
НовостиХарьковМариупольИгорь ТереховРоссияУкраинаВС РФнаступлениеэвакуация
 
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