Не километрами, а потерями личного состава: эксперт рассказал, что на самом деле происходит у Часова Яра - 10.04.2024 Украина.ру
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Не километрами, а потерями личного состава: эксперт рассказал, что на самом деле происходит у Часова Яра
Не километрами, а потерями личного состава: эксперт рассказал, что на самом деле происходит у Часова Яра - 10.04.2024 Украина.ру
Не километрами, а потерями личного состава: эксперт рассказал, что на самом деле происходит у Часова Яра
Суть стратегии ВС РФ на Донецком направлении - в перемалывании личного состава ВСУ на удобных для российских военных позициях. Поэтому успехи в районе Часова Яра нужно считать не в километрах, а в количестве уничтоженной живой силы противника
2024-04-10T07:04
2024-04-10T07:04
новости
новости украины
александр полищук
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Он добавил, что качество украинской пехоты уже просело по сравнению с 2022–2023 годами из-за высоких потерь, однако "это одна из самых крупных и опытных армий в Европе", поэтому работы у ВС РФ еще много."Я восхищен подвигом, который совершают там ивановские десантники и 200 бригада северного флота. Им тяжело, потому что ВСУ огрызаются. Но занятие высот позволит нам идти вперед за счет того, что мы видим больше, чем видит враг. Мы сможем еще лучше наносить ему огневое поражение", - резюмировал Полищук.Во вторник, 9 апреля, Минобороны РФ сообщило о том, что российские силы продвинулись на Южнодонецком и Донецком направлениях, при этом потери ВСУ составили почти 600 человек.В сводке отмечалось, что ВС РФ в том числе нанесли огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Селидово и Часов Яр.Параллельно обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что российские войска также вошли в город Красногоровка. А журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер констатировал, что происходящие сегодня на поле боя события - результат многочисленных ошибок военного руководства Украины и его "старших братьев". Он уверен, что ВСУ не удастся удержать Часов Яр, особенно если Россия начнет применять авиабомбы."Если российским войскам удастся прорваться к этому городу, а также прорвать линию обороны к западу от Авдеевки, то резко изменится вся оперативная картина на донбасском фронте", - сказал колумнист.К слову, буквально пару дней назад британский эксперт Александр Меркурис заявил, что русские войска достигли ворот Часова Яра, и обвал населенного пункта будет быстрым.Еще раньше военкор Евгений Лисицын отметил, что "вопрос об отступлении ВСУ из Часова Яра встает ребром, однако ожидается, что они начнут отходить на более выгодные позиции только после того, как инициатива полностью перейдет к российским войскам. Прогнозируется, что к концу мая ситуация значительно изменится".Эксперты многократно отмечали, что Часов Яр стал для киевского режима одной из критических точек фронта. Причина - освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дорогу на Славянск и Краматорск.Полностью интервью с Александром Полищуком можно прочитать ЗДЕСЬ.
https://ukraina.ru/20240406/1054349303.html
https://ukraina.ru/20240408/1054388086.html
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новости, новости украины, александр полищук
Новости, Новости Украины, Александр Полищук

Не километрами, а потерями личного состава: эксперт рассказал, что на самом деле происходит у Часова Яра

07:04 10.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Суть стратегии ВС РФ на Донецком направлении - в перемалывании личного состава ВСУ на удобных для российских военных позициях. Поэтому успехи в районе Часова Яра нужно считать не в километрах, а в количестве уничтоженной живой силы противника
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.

"Нам выгодно, чтобы 5-10 бригад противника сточились в боях за Часов Яр, а не засели в Харькове, где много мирных жителей, а каждое бетонное здание служит в качестве укрытия. Не надо считать километры, надо считать потери личного состава и бронетехники ВСУ. Если мы обескровим врага, мы можем забрать территории, куда мы еще не дошли, просто продиктовав свою волю сильного на переговорах. Не надо переживать, что СВО остановится возле очередной деревни. Демилитаризация и денацификация будет доведена до конца. Украина станет безопасным для нас государством", - сказал эксперт.

Он добавил, что качество украинской пехоты уже просело по сравнению с 2022–2023 годами из-за высоких потерь, однако "это одна из самых крупных и опытных армий в Европе", поэтому работы у ВС РФ еще много.
"Я восхищен подвигом, который совершают там ивановские десантники и 200 бригада северного флота. Им тяжело, потому что ВСУ огрызаются. Но занятие высот позволит нам идти вперед за счет того, что мы видим больше, чем видит враг. Мы сможем еще лучше наносить ему огневое поражение", - резюмировал Полищук.
Во вторник, 9 апреля, Минобороны РФ сообщило о том, что российские силы продвинулись на Южнодонецком и Донецком направлениях, при этом потери ВСУ составили почти 600 человек.
В сводке отмечалось, что ВС РФ в том числе нанесли огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Селидово и Часов Яр.
Параллельно обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что российские войска также вошли в город Красногоровка. А журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер констатировал, что происходящие сегодня на поле боя события - результат многочисленных ошибок военного руководства Украины и его "старших братьев". Он уверен, что ВСУ не удастся удержать Часов Яр, особенно если Россия начнет применять авиабомбы.
"Если российским войскам удастся прорваться к этому городу, а также прорвать линию обороны к западу от Авдеевки, то резко изменится вся оперативная картина на донбасском фронте", - сказал колумнист.
К слову, буквально пару дней назад британский эксперт Александр Меркурис заявил, что русские войска достигли ворот Часова Яра, и обвал населенного пункта будет быстрым.
- РИА Новости, 1920, 06.04.2024
6 апреля, 16:55
Британский эксперт: русские войска достигли ворот Часова Яра, обвал города произойдет быстроРоссийские войска достигли Часова Яра, взятие города может быть трудным, но обвал населенного пункта произойдет быстро. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на Ютуб
Еще раньше военкор Евгений Лисицын отметил, что "вопрос об отступлении ВСУ из Часова Яра встает ребром, однако ожидается, что они начнут отходить на более выгодные позиции только после того, как инициатива полностью перейдет к российским войскам. Прогнозируется, что к концу мая ситуация значительно изменится".
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 19:40
Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов ЯреРоссийские истребители-бомбардировщики "Сухой" наносят удары по позициям украинской армии с гораздо более близкого расстояния, чем ранее, атакуя ракетами малой дальности, а не 25-мильными глиссадными бомбами. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс в американском журнале Forbes
Эксперты многократно отмечали, что Часов Яр стал для киевского режима одной из критических точек фронта. Причина - освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дорогу на Славянск и Краматорск.
Полностью интервью с Александром Полищуком можно прочитать ЗДЕСЬ.
 
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