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Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине

Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине - 17.10.2026 Украина.ру

Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине

Российские военные в ночь на 17 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Целями стали металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики Украины. Об этом сообщили 17 октября в Минобороны России

2026-10-17T10:01

2026-10-17T10:01

2026-10-17T10:05

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ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины, сообщили в пресс-службе военного ведомства.В Кривом Роге поражён металлургический комбинат — флагман украинской металлургии, снабжавший своей продукцией военно-промышленный комплекс страны.В Житомире уничтожена электроподстанция, через которую электроэнергия из западных регионов распределялась в центральные районы для работы предприятий ВПК.В Запорожье мощный удар пришёлся по комбинату "Запорожсталь", входившему в группу SCM Рината Ахметова*. До недавнего времени предприятие выплавляло до 1,44 млн тонн чугуна и выпускало свыше 1,3 млн тонн прокатной стали в год — львиная доля этой продукции шла на нужды военной промышленности.Также поражено ЧАО "Запорожтрансформатор", выпускающее силовые масляные трансформаторы 220–750 кВ. С 2022 года предприятие находится под управлением Минобороны Украины и работает в интересах ВСУ.На переходе морем уничтожен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.Вечером 16 октября в Харькове прогремели взрывы. Украинский "мэр" Игорь Терехов сообщил о прилёте в Слободском районе. Позже прозвучали новые взрывы.В Кременце Тернопольской области, по данным ОВА, поражён объект энергетической инфраструктуры.В Виннице после ночной атаки произошёл блэкаут, сообщил мэр Сергей Моргунов. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание, электротранспорт остановлен — на маршруты выйдут дополнительные автобусы и маршрутки. Не исключены перебои с интернетом.Согласно сводке Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО за ночь не сбила ни одной баллистической и авиационной ракеты. В ходе удара, по данным Украины, применялись "Искандер-М"/KN-23, крылатые Х-22/32 и четыре "Калибра". Сколько именно выпущено баллистических ракет и Х-22/32, не уточняется — о перехвате также не сообщается. Всего было запущено 332 беспилотника.В сети появились кадры вчерашнего прилёта в Житомире, после которого в городе начались перебои со светом и водой.Про другие важные события дня — в утреннем обзоре "Трамп нажал на паузу, всего пять дней славы. Хроника событий на утро 17 октября" на сайте Украина.ру.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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