Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине - 17.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261017/pylaet-zaporozhstal-i-energetika-vs-rf-udarili-po-metallurgii-i-podstantsiyam-na-ukraine-1083878477.html
Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине
Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине - 17.10.2026 Украина.ру
Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине
Российские военные в ночь на 17 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Целями стали металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики Украины. Об этом сообщили 17 октября в Минобороны России
2026-10-17T10:01
2026-10-17T10:05
новости
украина
россия
житомир
игорь терехов
ринат ахметов
главные новости
главное
запорожская область
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/10/1081529011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22d580a0b34b731f64161c692129e3d4.jpg
ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины, сообщили в пресс-службе военного ведомства.В Кривом Роге поражён металлургический комбинат — флагман украинской металлургии, снабжавший своей продукцией военно-промышленный комплекс страны.В Житомире уничтожена электроподстанция, через которую электроэнергия из западных регионов распределялась в центральные районы для работы предприятий ВПК.В Запорожье мощный удар пришёлся по комбинату "Запорожсталь", входившему в группу SCM Рината Ахметова*. До недавнего времени предприятие выплавляло до 1,44 млн тонн чугуна и выпускало свыше 1,3 млн тонн прокатной стали в год — львиная доля этой продукции шла на нужды военной промышленности.Также поражено ЧАО "Запорожтрансформатор", выпускающее силовые масляные трансформаторы 220–750 кВ. С 2022 года предприятие находится под управлением Минобороны Украины и работает в интересах ВСУ.На переходе морем уничтожен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.Вечером 16 октября в Харькове прогремели взрывы. Украинский "мэр" Игорь Терехов сообщил о прилёте в Слободском районе. Позже прозвучали новые взрывы.В Кременце Тернопольской области, по данным ОВА, поражён объект энергетической инфраструктуры.В Виннице после ночной атаки произошёл блэкаут, сообщил мэр Сергей Моргунов. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание, электротранспорт остановлен — на маршруты выйдут дополнительные автобусы и маршрутки. Не исключены перебои с интернетом.Согласно сводке Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО за ночь не сбила ни одной баллистической и авиационной ракеты. В ходе удара, по данным Украины, применялись "Искандер-М"/KN-23, крылатые Х-22/32 и четыре "Калибра". Сколько именно выпущено баллистических ракет и Х-22/32, не уточняется — о перехвате также не сообщается. Всего было запущено 332 беспилотника.В сети появились кадры вчерашнего прилёта в Житомире, после которого в городе начались перебои со светом и водой.Про другие важные события дня — в утреннем обзоре "Трамп нажал на паузу, всего пять дней славы. Хроника событий на утро 17 октября" на сайте Украина.ру.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
украина
россия
житомир
запорожская область
запорожье
харьков
харьков новости
винница
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/10/1081529011_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b77723eebd27b1a4e416c2199c9b9845.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, житомир, игорь терехов, ринат ахметов, главные новости, главное, запорожская область, запорожье, харьков, харьков новости, винница, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, сводка сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, силы специальных операций, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Житомир, Игорь Терехов, Ринат Ахметов, Главные новости, главное, Запорожская область, Запорожье, Харьков, Харьков новости, Винница, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Силы специальных операций, война, война на Украине

Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине

10:01 17.10.2026 (обновлено: 10:05 17.10.2026)
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные в ночь на 17 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Целями стали металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики Украины. Об этом сообщили 17 октября в Минобороны России
ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
В Кривом Роге поражён металлургический комбинат — флагман украинской металлургии, снабжавший своей продукцией военно-промышленный комплекс страны.
В Житомире уничтожена электроподстанция, через которую электроэнергия из западных регионов распределялась в центральные районы для работы предприятий ВПК.
В Запорожье мощный удар пришёлся по комбинату "Запорожсталь", входившему в группу SCM Рината Ахметова*. До недавнего времени предприятие выплавляло до 1,44 млн тонн чугуна и выпускало свыше 1,3 млн тонн прокатной стали в год — львиная доля этой продукции шла на нужды военной промышленности.
Также поражено ЧАО "Запорожтрансформатор", выпускающее силовые масляные трансформаторы 220–750 кВ. С 2022 года предприятие находится под управлением Минобороны Украины и работает в интересах ВСУ.
На переходе морем уничтожен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.
Вечером 16 октября в Харькове прогремели взрывы. Украинский "мэр" Игорь Терехов сообщил о прилёте в Слободском районе. Позже прозвучали новые взрывы.
В Кременце Тернопольской области, по данным ОВА, поражён объект энергетической инфраструктуры.
В Виннице после ночной атаки произошёл блэкаут, сообщил мэр Сергей Моргунов. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание, электротранспорт остановлен — на маршруты выйдут дополнительные автобусы и маршрутки. Не исключены перебои с интернетом.
Согласно сводке Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО за ночь не сбила ни одной баллистической и авиационной ракеты. В ходе удара, по данным Украины, применялись "Искандер-М"/KN-23, крылатые Х-22/32 и четыре "Калибра". Сколько именно выпущено баллистических ракет и Х-22/32, не уточняется — о перехвате также не сообщается. Всего было запущено 332 беспилотника.
В сети появились кадры вчерашнего прилёта в Житомире, после которого в городе начались перебои со светом и водой.
Про другие важные события дня — в утреннем обзоре "Трамп нажал на паузу, всего пять дней славы. Хроника событий на утро 17 октября" на сайте Украина.ру.
* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЖитомирИгорь ТереховРинат АхметовГлавные новостиглавноеЗапорожская областьЗапорожьеХарьковХарьков новостиВинницаСВОновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОсводка СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОСилы специальных операцийвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:26Тотальный блэкаут в Виннице: город без света, электротранспорт встал
12:00История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина 13:00
11:56Трампа и Маска обвинили в убийстве: в Киеве атаковали стелу у посольства США
11:23Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива
10:47Граница с Польшей стоит: оформление машин на КПП приостановлено уже более 40 часов
10:20"Валера, мы пытались": Меладзе лишился зрителей из-за украинских дронов
10:01Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине
09:57ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ
09:54Сергей Сивохо: человек, которому не дали изменить мир
09:40Громко хлопнуть дверью: что еще успеет Трамп до потери власти
09:15Трамп поставил на паузу "адские санкции". Хроника событий на утро 17 октября
08:31Выживайте, как можете: украинские пенсионеры обречены
08:00Что американцу вред, русскому выгода. К чему привёл нефтяной кризис 1973-го
07:20Российские миллиарды, американские штаты: что король Англии пообещал Зеленскому
06:40Сергей Сигачёв: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада
06:20"Фронт покатится вниз": Анпилогов рассказал о коллапсе котла ВСУ под Волчанском
06:04Под предлогом евроинтеграции: Украина лишилась еще одного наследства СССР
05:30"Пусть забирают соседа": почему украинцы мечтают о "перемоге", но не хотят воевать
04:30Конец операции "Вивальди": ВС РФ готовятся разбить ВСУ под Красным Лиманом — эксперт
20:59Больше ни евро Украине: Филиппо предложил остановить финансирование Киева со стороны Франции
Лента новостейМолния