https://ukraina.ru/20240409/1054411815.html
Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом
Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом - 09.04.2024 Украина.ру
Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом
Возбужденное Следственным комитетом России уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО через украинскую компанию "Бурисма Холдингс", лаконично прокомментировал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
2024-04-09T23:33
2024-04-09T23:33
2024-04-09T23:33
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Напомним, 9 апреля в российском Следкоме сообщили, что следователи возбудили уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Отмечалось, что деньги, поступавшие через некие коммерческие организации и, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс" использовались для проведения терактов в России и за пределами нашей страны.
https://ukraina.ru/20240404/1054296374.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, джейк салливан, ск рф, нато, россия, следственный комитет, терроризм, террорист, крокус сити
Новости, США, Джейк Салливан, СК РФ, НАТО, Россия, Следственный комитет, терроризм, террорист, Крокус Сити
Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом
Возбужденное Следственным комитетом России уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО через украинскую компанию "Бурисма Холдингс", лаконично прокомментировал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан