Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом - 09.04.2024 Украина.ру
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Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом
Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом - 09.04.2024 Украина.ру
Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом
Возбужденное Следственным комитетом России уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО через украинскую компанию "Бурисма Холдингс", лаконично прокомментировал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
2024-04-09T23:33
2024-04-09T23:33
новости
сша
джейк салливан
ск рф
нато
россия
следственный комитет
терроризм
террорист
крокус сити
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Напомним, 9 апреля в российском Следкоме сообщили, что следователи возбудили уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Отмечалось, что деньги, поступавшие через некие коммерческие организации и, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс" использовались для проведения терактов в России и за пределами нашей страны.
https://ukraina.ru/20240404/1054296374.html
сша
россия
крокус сити
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новости, сша, джейк салливан, ск рф, нато, россия, следственный комитет, терроризм, террорист, крокус сити
Новости, США, Джейк Салливан, СК РФ, НАТО, Россия, Следственный комитет, терроризм, террорист, Крокус Сити

Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом

23:33 09.04.2024
 
© ar.usembassy.govДжейк Салливан
Джейк Салливан
© ar.usembassy.gov
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Возбужденное Следственным комитетом России уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО через украинскую компанию "Бурисма Холдингс", лаконично прокомментировал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

"Это нонсенс", - сказал он в ходе брифинга в ответ на просьбу прокомментировать заявление СК.

Напомним, 9 апреля в российском Следкоме сообщили, что следователи возбудили уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Отмечалось, что деньги, поступавшие через некие коммерческие организации и, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс" использовались для проведения терактов в России и за пределами нашей страны.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 10:54
Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие"Соединенные Штаты предупреждали РФ о высоком риске теракта почти за две недели до массового расстрела посетителей "Крокус Сити Холла", сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Он подтверждает, что информация была передана без указания точных данных касательно времени и места нападения
 
НовостиСШАДжейк СалливанСК РФНАТОРоссияСледственный комитеттерроризмтеррористКрокус Сити
 
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