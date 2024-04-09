Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом

Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие" Соединенные Штаты предупреждали РФ о высоком риске теракта почти за две недели до массового расстрела посетителей "Крокус Сити Холла", сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Он подтверждает, что информация была передана без указания точных данных касательно времени и места нападения