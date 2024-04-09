Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии - 09.04.2024 Украина.ру
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Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии
Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии - 09.04.2024 Украина.ру
Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии
Президент США Джо Байден планирует принять участие в мирной конференции по Украине, которую организовывает Швейцария летом этого года. Об этом 9 апреля сообщило издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
2024-04-09T22:26
2024-04-09T22:26
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швейцария
россия
джо байден
владимир зеленский
переговоры
сво
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По данным источника, официальные подтверждения в таких случаях обычно делаются незадолго до мероприятия, а тем более Швейцария пока еще не рассылала приглашения сторонам, участие которых также запланировано. Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашение для участия в саммите по Украине, однако Москва и так не собиралась принимать участие в переговорах такого формата. Напомним, на швейцарской мирной конференции запланировано обсуждение "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которой предусмотрен выход подразделений российской армии на границы 1991 года. В России такой план назвали безальтернативным, а потому невозможно, чтобы он привел к завершению боевых действий на Украине.
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новости, украина, швейцария, россия, джо байден, владимир зеленский, переговоры, сво
Новости, Украина, Швейцария, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, переговоры, СВО

Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии

22:26 09.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден планирует принять участие в мирной конференции по Украине, которую организовывает Швейцария летом этого года. Об этом 9 апреля сообщило издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
"Как узнали в NZZ из нескольких надежных источников, президент США Джо Байден должен принять участие в конференции", – говорится в тексте.
По данным источника, официальные подтверждения в таких случаях обычно делаются незадолго до мероприятия, а тем более Швейцария пока еще не рассылала приглашения сторонам, участие которых также запланировано.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашение для участия в саммите по Украине, однако Москва и так не собиралась принимать участие в переговорах такого формата.
Напомним, на швейцарской мирной конференции запланировано обсуждение "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которой предусмотрен выход подразделений российской армии на границы 1991 года. В России такой план назвали безальтернативным, а потому невозможно, чтобы он привел к завершению боевых действий на Украине.
Заседание совета министров иностранных дел G 20
00:08
Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И мирный план Китая по завершению российской спецоперации, который исключает отход ВС РФ с ранее занятых территорий. Эта стратегия станет главной альтернативой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, передаёт "Комерсантъ"
 
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