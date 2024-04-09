Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии
Президент США Джо Байден планирует принять участие в мирной конференции по Украине, которую организовывает Швейцария летом этого года. Об этом 9 апреля сообщило издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
"Как узнали в NZZ из нескольких надежных источников, президент США Джо Байден должен принять участие в конференции", – говорится в тексте.
По данным источника, официальные подтверждения в таких случаях обычно делаются незадолго до мероприятия, а тем более Швейцария пока еще не рассылала приглашения сторонам, участие которых также запланировано.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашение для участия в саммите по Украине, однако Москва и так не собиралась принимать участие в переговорах такого формата.
Напомним, на швейцарской мирной конференции запланировано обсуждение "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которой предусмотрен выход подразделений российской армии на границы 1991 года. В России такой план назвали безальтернативным, а потому невозможно, чтобы он привел к завершению боевых действий на Украине.
00:08Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И мирный план Китая по завершению российской спецоперации, который исключает отход ВС РФ с ранее занятых территорий. Эта стратегия станет главной альтернативой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, передаёт "Комерсантъ"