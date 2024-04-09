https://ukraina.ru/20240409/1054411177.html

Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии

Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии - 09.04.2024 Украина.ру

Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии

Президент США Джо Байден планирует принять участие в мирной конференции по Украине, которую организовывает Швейцария летом этого года. Об этом 9 апреля сообщило издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ)

2024-04-09T22:26

2024-04-09T22:26

2024-04-09T22:26

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По данным источника, официальные подтверждения в таких случаях обычно делаются незадолго до мероприятия, а тем более Швейцария пока еще не рассылала приглашения сторонам, участие которых также запланировано. Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашение для участия в саммите по Украине, однако Москва и так не собиралась принимать участие в переговорах такого формата. Напомним, на швейцарской мирной конференции запланировано обсуждение "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которой предусмотрен выход подразделений российской армии на границы 1991 года. В России такой план назвали безальтернативным, а потому невозможно, чтобы он привел к завершению боевых действий на Украине.

https://ukraina.ru/20240409/1054391282.html

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новости, украина, швейцария, россия, джо байден, владимир зеленский, переговоры, сво