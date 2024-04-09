https://ukraina.ru/20240409/1054410050.html

Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС не упоминая ВСУ

Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС не упоминая ВСУ - 09.04.2024 Украина.ру

Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС не упоминая ВСУ

Обстрелы Запорожской АЭС являются "зловещими событиями", поскольку представляют ядерную опасность. Об этом 9 апреля заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, не указывая на виновных в регулярных атак, именуя ВСУ коротко – "они"

2024-04-09T21:38

2024-04-09T21:38

2024-04-09T21:38

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рафаэль гросси

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обстрелы

ядерная безопасность

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"Инцидент, хотя и за пределами периметра объекта, является зловещим событием, поскольку он указывает на очевидную готовность продолжать эти нападения, несмотря на серьезную опасность, которую они представляют для ядерной безопасности и наши неоднократные призывы к военной сдержанности. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем", – цитирует Гросси сайт МАГАТЭ. Глава агентства назвал атаки на атомную электростанцию ​​крайне безответственными и опасными и призвал к прекращению таких обстрелов. Он также заявил о намерении на следующей неделе проинформировать Совет Безопасности ООН о ситуации вокруг ЗАЭС. 7 апреля ВСУ несколько раз подвергли атакам территорию ЗАЭС, прилёты зафиксированы около столовой и грузового порта. Атакован энергоблок № 6 станции, в результате чего ранения получили три сотрудника. Критических повреждений нет. Напомним, Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С 2022 года ЗАЭС контролирует и обслуживает Россия.

https://ukraina.ru/20240409/1054397546.html

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новости, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, энергодар, европа, обстрелы, ядерная безопасность, сво