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Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС не упоминая ВСУ
Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС не упоминая ВСУ - 09.04.2024 Украина.ру
Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС не упоминая ВСУ
Обстрелы Запорожской АЭС являются "зловещими событиями", поскольку представляют ядерную опасность. Об этом 9 апреля заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, не указывая на виновных в регулярных атак, именуя ВСУ коротко – "они"
2024-04-09T21:38
2024-04-09T21:38
2024-04-09T21:38
новости
рафаэль гросси
запорожская аэс
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европа
обстрелы
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"Инцидент, хотя и за пределами периметра объекта, является зловещим событием, поскольку он указывает на очевидную готовность продолжать эти нападения, несмотря на серьезную опасность, которую они представляют для ядерной безопасности и наши неоднократные призывы к военной сдержанности. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем", – цитирует Гросси сайт МАГАТЭ. Глава агентства назвал атаки на атомную электростанцию крайне безответственными и опасными и призвал к прекращению таких обстрелов. Он также заявил о намерении на следующей неделе проинформировать Совет Безопасности ООН о ситуации вокруг ЗАЭС. 7 апреля ВСУ несколько раз подвергли атакам территорию ЗАЭС, прилёты зафиксированы около столовой и грузового порта. Атакован энергоблок № 6 станции, в результате чего ранения получили три сотрудника. Критических повреждений нет. Напомним, Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С 2022 года ЗАЭС контролирует и обслуживает Россия.
https://ukraina.ru/20240409/1054397546.html
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новости, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, энергодар, европа, обстрелы, ядерная безопасность, сво
Новости, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Европа, обстрелы, ядерная безопасность, СВО
Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС не упоминая ВСУ
Обстрелы Запорожской АЭС являются "зловещими событиями", поскольку представляют ядерную опасность. Об этом 9 апреля заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, не указывая на виновных в регулярных атак, именуя ВСУ коротко – "они"
"Инцидент, хотя и за пределами периметра объекта, является зловещим событием, поскольку он указывает на очевидную готовность продолжать эти нападения, несмотря на серьезную опасность, которую они представляют для ядерной безопасности и наши неоднократные призывы к военной сдержанности. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем", – цитирует Гросси сайт МАГАТЭ.
Глава агентства назвал атаки на атомную электростанцию крайне безответственными и опасными и призвал к прекращению таких обстрелов. Он также заявил о намерении на следующей неделе проинформировать Совет Безопасности ООН о ситуации вокруг ЗАЭС.
7 апреля ВСУ несколько раз подвергли атакам территорию ЗАЭС, прилёты зафиксированы около столовой и грузового порта. Атакован энергоблок № 6 станции, в результате чего ранения получили три сотрудника. Критических повреждений нет.
Напомним, Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С 2022 года ЗАЭС контролирует и обслуживает Россия.