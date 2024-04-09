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Российская армия освободила Первомайское в ДНР

Российская армия освободила Первомайское в ДНР - 09.04.2024 Украина.ру

Российская армия освободила Первомайское в ДНР

Военнослужащие российской армии водрузили триколор в Первомайском в Донецкой Народной Республике, населенный пункт перешёл под контроль ВС РФ. Об этом 9 апреля сообщил сообщил советник главы ДНР Ян Гагин

2024-04-09T21:05

2024-04-09T21:05

2024-04-09T21:05

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Гагин уточнил, что установление контроля над очередным населённым пунктом в Донбассе говорит о "динамичном продвижении российской армии вперед, к освобождению территории республики". Украинский портал Deep State подтверждает информацию о том, что ВСУ больше нет в Первомайском. Уточняется, что бойцы российской армии сумели проломить оборону стрелкового батальона 59 бригады ВСУ и полностью взяли под контроль населённый пункт, бои за который начались ещё в начале российской спецоперации. Ранее в этот же день сообщалось, что подразделения ВС РФ установили контроль над несколькими районами Красногоровки, освобождение которой отодвинет украинскую армию от Донецка ещё на 20 километров.

https://ukraina.ru/20240409/1054408353.html

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новости, донбасс, ян гагин, вооруженные силы украины, россия, донецк, сво