Российская армия освободила Первомайское в ДНР - 09.04.2024 Украина.ру
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Российская армия освободила Первомайское в ДНР
Российская армия освободила Первомайское в ДНР - 09.04.2024 Украина.ру
Российская армия освободила Первомайское в ДНР
Военнослужащие российской армии водрузили триколор в Первомайском в Донецкой Народной Республике, населенный пункт перешёл под контроль ВС РФ. Об этом 9 апреля сообщил сообщил советник главы ДНР Ян Гагин
2024-04-09T21:05
2024-04-09T21:05
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донбасс
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Гагин уточнил, что установление контроля над очередным населённым пунктом в Донбассе говорит о "динамичном продвижении российской армии вперед, к освобождению территории республики". Украинский портал Deep State подтверждает информацию о том, что ВСУ больше нет в Первомайском. Уточняется, что бойцы российской армии сумели проломить оборону стрелкового батальона 59 бригады ВСУ и полностью взяли под контроль населённый пункт, бои за который начались ещё в начале российской спецоперации. Ранее в этот же день сообщалось, что подразделения ВС РФ установили контроль над несколькими районами Красногоровки, освобождение которой отодвинет украинскую армию от Донецка ещё на 20 километров.
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новости, донбасс, ян гагин, вооруженные силы украины, россия, донецк, сво
Новости, Донбасс, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецк, СВО

Российская армия освободила Первомайское в ДНР

21:05 09.04.2024
 
© РИА Новости
© РИА Новости
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Военнослужащие российской армии водрузили триколор в Первомайском в Донецкой Народной Республике, населенный пункт перешёл под контроль ВС РФ. Об этом 9 апреля сообщил сообщил советник главы ДНР Ян Гагин
"Да, действительно освободили (прим. ред. - Первомайское), наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации", – приводит его слова РИА Новости.
Гагин уточнил, что установление контроля над очередным населённым пунктом в Донбассе говорит о "динамичном продвижении российской армии вперед, к освобождению территории республики".
Украинский портал Deep State подтверждает информацию о том, что ВСУ больше нет в Первомайском. Уточняется, что бойцы российской армии сумели проломить оборону стрелкового батальона 59 бригады ВСУ и полностью взяли под контроль населённый пункт, бои за который начались ещё в начале российской спецоперации.
Ранее в этот же день сообщалось, что подразделения ВС РФ установили контроль над несколькими районами Красногоровки, освобождение которой отодвинет украинскую армию от Донецка ещё на 20 километров.
19:52
В ГУР Украины сделали тревожное заявление о российском наступлении Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов готовит население и армию к "непростым месяцам". В эфире телемарафона он заявил, что ВСУ сдерживают целые наступление российской армии по всей линии фронта
 
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