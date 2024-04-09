https://ukraina.ru/20240409/1054409565.html
Российская армия освободила Первомайское в ДНР
Российская армия освободила Первомайское в ДНР - 09.04.2024 Украина.ру
Российская армия освободила Первомайское в ДНР
Военнослужащие российской армии водрузили триколор в Первомайском в Донецкой Народной Республике, населенный пункт перешёл под контроль ВС РФ. Об этом 9 апреля сообщил сообщил советник главы ДНР Ян Гагин
2024-04-09T21:05
2024-04-09T21:05
2024-04-09T21:05
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Гагин уточнил, что установление контроля над очередным населённым пунктом в Донбассе говорит о "динамичном продвижении российской армии вперед, к освобождению территории республики". Украинский портал Deep State подтверждает информацию о том, что ВСУ больше нет в Первомайском. Уточняется, что бойцы российской армии сумели проломить оборону стрелкового батальона 59 бригады ВСУ и полностью взяли под контроль населённый пункт, бои за который начались ещё в начале российской спецоперации. Ранее в этот же день сообщалось, что подразделения ВС РФ установили контроль над несколькими районами Красногоровки, освобождение которой отодвинет украинскую армию от Донецка ещё на 20 километров.
https://ukraina.ru/20240409/1054408353.html
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новости, донбасс, ян гагин, вооруженные силы украины, россия, донецк, сво
Новости, Донбасс, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецк, СВО
Российская армия освободила Первомайское в ДНР
Военнослужащие российской армии водрузили триколор в Первомайском в Донецкой Народной Республике, населенный пункт перешёл под контроль ВС РФ. Об этом 9 апреля сообщил сообщил советник главы ДНР Ян Гагин
"Да, действительно освободили (прим. ред. - Первомайское), наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации", – приводит его слова РИА Новости.
Гагин уточнил, что установление контроля над очередным населённым пунктом в Донбассе говорит о "динамичном продвижении российской армии вперед, к освобождению территории республики".
Украинский портал Deep State подтверждает информацию о том, что ВСУ больше нет в Первомайском. Уточняется, что бойцы российской армии сумели проломить оборону стрелкового батальона 59 бригады ВСУ и полностью взяли под контроль населённый пункт, бои за который начались ещё в начале российской спецоперации.
Ранее в этот же день сообщалось, что подразделения ВС РФ установили контроль над несколькими районами Красногоровки, освобождение которой отодвинет украинскую армию от Донецка ещё на 20 километров.