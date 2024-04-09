https://ukraina.ru/20240409/1054409436.html

О начале битвы за Харьков, десантниках из Иваново в Лиссабоне и о штуке страшнее ФАБ-9000 - Полищук

О начале битвы за Харьков, десантниках из Иваново в Лиссабоне и о штуке страшнее ФАБ-9000 - Полищук - 09.04.2024 Украина.ру

О начале битвы за Харьков, десантниках из Иваново в Лиссабоне и о штуке страшнее ФАБ-9000 - Полищук

Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о конфигурации Белгородско-Харьковской операции спустя 80 лет, а также об... Украина.ру, 09.04.2024

2024-04-09T20:54

2024-04-09T20:54

2024-04-09T20:54

видео

александр полищук

харьков

иваново

россия

вооруженные силы украины

сво

часов яр

всу

потери всу

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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о конфигурации Белгородско-Харьковской операции спустя 80 лет, а также об особенностях ведения боя на Черниговском направлении и о тенденции к ослаблению противника: 00:40 - О конфигурации операции "Полководец Румянцев" спустя 80 лет; 06:49 - Почему нет решительных прорывов в момент ослабления противника? 11:10 - Удобен ли Часов Яр для перемалывания сил ВСУ? 12:28 - Станут ли российские корректируемые авиабомбы чудо-оружием? 18:04 - При каких условиях ВС РФ стоит расширить фронт? 21:25 - Чем привлекательно и чем сложно Черниговское направление? 23:25 - О максимальной тактической выгоде от ударов по Харькову; 25:12 - О предпосылках к ослаблению противника.

харьков

иваново

россия

часов яр

харьковская область

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