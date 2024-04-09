О начале битвы за Харьков, десантниках из Иваново в Лиссабоне и о штуке страшнее ФАБ-9000 - Полищук - 09.04.2024 Украина.ру
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О начале битвы за Харьков, десантниках из Иваново в Лиссабоне и о штуке страшнее ФАБ-9000 - Полищук
О начале битвы за Харьков, десантниках из Иваново в Лиссабоне и о штуке страшнее ФАБ-9000 - Полищук - 09.04.2024 Украина.ру
О начале битвы за Харьков, десантниках из Иваново в Лиссабоне и о штуке страшнее ФАБ-9000 - Полищук
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о конфигурации Белгородско-Харьковской операции спустя 80 лет, а также об... Украина.ру, 09.04.2024
2024-04-09T20:54
2024-04-09T20:54
видео
александр полищук
харьков
иваново
россия
вооруженные силы украины
сво
часов яр
всу
потери всу
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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о конфигурации Белгородско-Харьковской операции спустя 80 лет, а также об особенностях ведения боя на Черниговском направлении и о тенденции к ослаблению противника: 00:40 - О конфигурации операции "Полководец Румянцев" спустя 80 лет; 06:49 - Почему нет решительных прорывов в момент ослабления противника? 11:10 - Удобен ли Часов Яр для перемалывания сил ВСУ? 12:28 - Станут ли российские корректируемые авиабомбы чудо-оружием? 18:04 - При каких условиях ВС РФ стоит расширить фронт? 21:25 - Чем привлекательно и чем сложно Черниговское направление? 23:25 - О максимальной тактической выгоде от ударов по Харькову; 25:12 - О предпосылках к ослаблению противника.
харьков
иваново
россия
часов яр
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видео, александр полищук, харьков, иваново, россия, вооруженные силы украины, сво, часов яр, всу, потери всу, авиабомбы, харьковская область, видео
Видео, Александр Полищук, Харьков, Иваново, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, Часов Яр, ВСУ, потери ВСУ, авиабомбы, Харьковская область

О начале битвы за Харьков, десантниках из Иваново в Лиссабоне и о штуке страшнее ФАБ-9000 - Полищук

20:54 09.04.2024
 
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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о конфигурации Белгородско-Харьковской операции спустя 80 лет, а также об особенностях ведения боя на Черниговском направлении и о тенденции к ослаблению противника:

00:40 - О конфигурации операции "Полководец Румянцев" спустя 80 лет;
06:49 - Почему нет решительных прорывов в момент ослабления противника?
11:10 - Удобен ли Часов Яр для перемалывания сил ВСУ?
12:28 - Станут ли российские корректируемые авиабомбы чудо-оружием?
18:04 - При каких условиях ВС РФ стоит расширить фронт?
21:25 - Чем привлекательно и чем сложно Черниговское направление?
23:25 - О максимальной тактической выгоде от ударов по Харькову;
25:12 - О предпосылках к ослаблению противника.
 
ВидеоАлександр ПолищукХарьковИвановоРоссияВооруженные силы УкраиныСВОЧасов ЯрВСУпотери ВСУавиабомбыХарьковская область
 
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