О начале битвы за Харьков, десантниках из Иваново в Лиссабоне и о штуке страшнее ФАБ-9000 - Полищук
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о конфигурации Белгородско-Харьковской операции спустя 80 лет, а также об особенностях ведения боя на Черниговском направлении и о тенденции к ослаблению противника:
00:40 - О конфигурации операции "Полководец Румянцев" спустя 80 лет;
06:49 - Почему нет решительных прорывов в момент ослабления противника?
11:10 - Удобен ли Часов Яр для перемалывания сил ВСУ?
12:28 - Станут ли российские корректируемые авиабомбы чудо-оружием?
18:04 - При каких условиях ВС РФ стоит расширить фронт?
21:25 - Чем привлекательно и чем сложно Черниговское направление?
23:25 - О максимальной тактической выгоде от ударов по Харькову;
25:12 - О предпосылках к ослаблению противника.
00:40 - О конфигурации операции "Полководец Румянцев" спустя 80 лет;
06:49 - Почему нет решительных прорывов в момент ослабления противника?
11:10 - Удобен ли Часов Яр для перемалывания сил ВСУ?
12:28 - Станут ли российские корректируемые авиабомбы чудо-оружием?
18:04 - При каких условиях ВС РФ стоит расширить фронт?
21:25 - Чем привлекательно и чем сложно Черниговское направление?
23:25 - О максимальной тактической выгоде от ударов по Харькову;
25:12 - О предпосылках к ослаблению противника.