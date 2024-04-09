ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье - 09.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240409/1054409022.html
ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье
ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье - 09.04.2024 Украина.ру
ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье
Вечером, 9 апреля, российская армия предположительно поразила средства противовоздушной обороны украинской армии неподалёку от Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости
2024-04-09T20:50
2024-04-09T20:51
новости
одесская область
одесса
вкс
вс рф
сво
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1c/1044784337_490:210:2732:1471_1920x0_80_0_0_8c90f944119b31ac93a1a8aedee53b8e.jpg
Перед этим в Одесской областной военной администрации сообщали, что российская армия ударила из ракетного комплекса "Искандер" по прибрежно-рекреационной зоне. Затем украинские СМИ писали, что в Одессе прогремел еще один взрыв. Около 21:00 Воздушные силы Украины предупредили, что к Одесской области приближается ещё одна российская ракета.
https://ukraina.ru/20240404/1054297760.html
одесская область
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1c/1044784337_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_6801986c0a051cdc6b61cfd9afa8de13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесская область, одесса, вкс, вс рф, сво, пво
Новости, Одесская область, Одесса, ВКС, ВС РФ, СВО, ПВО

ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье

20:50 09.04.2024 (обновлено: 20:51 09.04.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Вечером, 9 апреля, российская армия предположительно поразила средства противовоздушной обороны украинской армии неподалёку от Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости
"Несколько раз писали, что со стороны Авангарда работает ПВО. Даже координаты давали разные товарищи. Вполне допускаю, что ПВО словило свою цель. Сегодня очень невезучий день для ПВО", – сказал он, добавив, что по словам жителей города, прилет был в районе поселка Авангард.
Перед этим в Одесской областной военной администрации сообщали, что российская армия ударила из ракетного комплекса "Искандер" по прибрежно-рекреационной зоне. Затем украинские СМИ писали, что в Одессе прогремел еще один взрыв.
Около 21:00 Воздушные силы Украины предупредили, что к Одесской области приближается ещё одна российская ракета.
Иван Лошкарев - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 13:41
Иван Лошкарев: Даже если Россия погонит ВСУ до Одессы, раньше 2025 года охоты за французами не будет Москва неоднократно заявляла, что французские наемники и специалисты на Украине будут уничтожаться. Но между официальной позицией и реальными действиями всегда есть какой-то зазор
 
НовостиОдесская областьОдессаВКСВС РФСВОПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"
21:38Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС не упоминая ВСУ
21:22В британском МИД похвастались прогрессом в вопросе передачи Киеву замороженных активов РФ
21:05Российская армия освободила Первомайское в ДНР
20:54О начале битвы за Харьков, десантниках из Иваново в Лиссабоне и о штуке страшнее ФАБ-9000 - Полищук
20:50ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье
20:39FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ
20:05Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека
19:52В ГУР Украины сделали тревожное заявление о российском наступлении
19:36Украинский чиновник "заработал" более 7,7 млн грн на поврежденных от обстрелов объектах
19:13Польша отменит выплаты для украинских беженцев с 1 июля
18:59Румыния хочет поглотить Молдавию, а Молдавия - Приднестровье. Что из этого может получиться?
18:46В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае
18:28Погибшие от обстрелов, убийство в фуникулере, претензии Зеленского к Конгрессу США. Итоги 9 апреля
18:27Украинский журналист отправил коррупционера из СБУ на фронт
18:04"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации
17:57Зеленский готов получать помощь США в долг. Он уже знает, как его не отдавать
17:47Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг
17:36Американские ЧВК отправят членов наркокартелей в ВСУ– СВР
17:20"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада
Лента новостейМолния