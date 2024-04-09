ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье

Иван Лошкарев: Даже если Россия погонит ВСУ до Одессы, раньше 2025 года охоты за французами не будет

Москва неоднократно заявляла, что французские наемники и специалисты на Украине будут уничтожаться. Но между официальной позицией и реальными действиями всегда есть какой-то зазор