ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье
20:50 09.04.2024 (обновлено: 20:51 09.04.2024)
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Вечером, 9 апреля, российская армия предположительно поразила средства противовоздушной обороны украинской армии неподалёку от Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости
"Несколько раз писали, что со стороны Авангарда работает ПВО. Даже координаты давали разные товарищи. Вполне допускаю, что ПВО словило свою цель. Сегодня очень невезучий день для ПВО", – сказал он, добавив, что по словам жителей города, прилет был в районе поселка Авангард.
Перед этим в Одесской областной военной администрации сообщали, что российская армия ударила из ракетного комплекса "Искандер" по прибрежно-рекреационной зоне. Затем украинские СМИ писали, что в Одессе прогремел еще один взрыв.
Около 21:00 Воздушные силы Украины предупредили, что к Одесской области приближается ещё одна российская ракета.