FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
Украинские FPV-дроны часто перевозят самодельные боеприпасы, такие как гранаты или бомбы, которые взрываются во время полета, не долетая до цели. Такое оружие плохо прицеливается ночью или в пасмурную погоду, и в целом имеет невысокую эффективность, сообщает Foreign Policy, ссылаясь на официального представителя НАТО
В частности, 400-долларовые украинские FPV-беспилотники сравнивают с дронами Predator стоимостью 20 миллионов долларов за штуку, которые США используют для охоты на террористические объекты на Ближнем Востоке.
"У них (прим. ред. - FPV-дронах ВСУ) дешевые камеры, что затрудняет прицеливание ночью или в пасмурную погоду, и они часто перевозят самодельные боеприпасы, такие как гранаты или самодельные бомбы, которые иногда взрываются во время полета. Некоторые из них неисправны", – говорится в публикации.
Уточняется, что FPV-дронами украинская армия компенсирует нехватку артиллерийских боеприпасов, которые Киев ожидает от США и других западных стран. Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что результаты атак неоднозначны.
Старший научный сотрудник евразийской программы Института внешнеполитических исследований Роб Ли заявил, что общая точность беспилотных систем FPV ВСУ составляет менее 50 процентов.
“Обычно вы не убиваете танк с первых нескольких раз. Может потребоваться 10 или более [FPV-дронов], чтобы уничтожить танк”, – уточнил он.
Повсеместное использование дешевых беспилотников указывает на то, что военнослужащие Украины прибегают ко все более "отчаянным мерам по созданию импровизированного оружия для отражения" российских атак.
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