https://ukraina.ru/20240409/1054408891.html

FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ

FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ - 09.04.2024 Украина.ру

FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ

Украинские FPV-дроны часто перевозят самодельные боеприпасы, такие как гранаты или бомбы, которые взрываются во время полета, не долетая до цели. Такое оружие плохо прицеливается ночью или в пасмурную погоду, и в целом имеет невысокую эффективность, сообщает Foreign Policy, ссылаясь на официального представителя НАТО

2024-04-09T20:39

2024-04-09T20:39

2024-04-09T20:39

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В частности, 400-долларовые украинские FPV-беспилотники сравнивают с дронами Predator стоимостью 20 миллионов долларов за штуку, которые США используют для охоты на террористические объекты на Ближнем Востоке. Уточняется, что FPV-дронами украинская армия компенсирует нехватку артиллерийских боеприпасов, которые Киев ожидает от США и других западных стран. Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что результаты атак неоднозначны. Старший научный сотрудник евразийской программы Института внешнеполитических исследований Роб Ли заявил, что общая точность беспилотных систем FPV ВСУ составляет менее 50 процентов. Повсеместное использование дешевых беспилотников указывает на то, что военнослужащие Украины прибегают ко все более "отчаянным мерам по созданию импровизированного оружия для отражения" российских атак.

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новости, вооруженные силы украины, сша, киев, сво, дроны, бпла, всу