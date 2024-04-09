FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ - 09.04.2024 Украина.ру
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FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ
FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ - 09.04.2024 Украина.ру
FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ
Украинские FPV-дроны часто перевозят самодельные боеприпасы, такие как гранаты или бомбы, которые взрываются во время полета, не долетая до цели. Такое оружие плохо прицеливается ночью или в пасмурную погоду, и в целом имеет невысокую эффективность, сообщает Foreign Policy, ссылаясь на официального представителя НАТО
2024-04-09T20:39
2024-04-09T20:39
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В частности, 400-долларовые украинские FPV-беспилотники сравнивают с дронами Predator стоимостью&nbsp;20 миллионов долларов за штуку, которые США используют для охоты на террористические объекты на Ближнем Востоке.&nbsp; Уточняется, что FPV-дронами украинская армия компенсирует нехватку артиллерийских боеприпасов, которые Киев ожидает от США и других западных стран. Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что результаты атак неоднозначны.&nbsp;Старший научный сотрудник евразийской программы Института внешнеполитических исследований Роб Ли заявил, что общая точность беспилотных систем FPV ВСУ составляет менее 50 процентов.&nbsp; Повсеместное использование дешевых беспилотников указывает на то, что военнослужащие Украины прибегают ко все более "отчаянным мерам по созданию импровизированного оружия для отражения" российских атак.
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новости, вооруженные силы украины, сша, киев, сво, дроны, бпла, всу
Новости, Вооруженные силы Украины, США, Киев, СВО, дроны, БПЛА, ВСУ

FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ

20:39 09.04.2024
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP / Mstyslav Chernov
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Украинские FPV-дроны часто перевозят самодельные боеприпасы, такие как гранаты или бомбы, которые взрываются во время полета, не долетая до цели. Такое оружие плохо прицеливается ночью или в пасмурную погоду, и в целом имеет невысокую эффективность, сообщает Foreign Policy, ссылаясь на официального представителя НАТО
В частности, 400-долларовые украинские FPV-беспилотники сравнивают с дронами Predator стоимостью 20 миллионов долларов за штуку, которые США используют для охоты на террористические объекты на Ближнем Востоке. 
"У них (прим. ред. - FPV-дронах ВСУ) дешевые камеры, что затрудняет прицеливание ночью или в пасмурную погоду, и они часто перевозят самодельные боеприпасы, такие как гранаты или самодельные бомбы, которые иногда взрываются во время полета. Некоторые из них неисправны", – говорится в публикации.
Уточняется, что FPV-дронами украинская армия компенсирует нехватку артиллерийских боеприпасов, которые Киев ожидает от США и других западных стран. Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что результаты атак неоднозначны. 
Старший научный сотрудник евразийской программы Института внешнеполитических исследований Роб Ли заявил, что общая точность беспилотных систем FPV ВСУ составляет менее 50 процентов. 
“Обычно вы не убиваете танк с первых нескольких раз. Может потребоваться 10 или более [FPV-дронов], чтобы уничтожить танк”, – уточнил он.
Повсеместное использование дешевых беспилотников указывает на то, что военнослужащие Украины прибегают ко все более "отчаянным мерам по созданию импровизированного оружия для отражения" российских атак.
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
3 апреля, 03:30
"Небо становится темным": Рогов рассказал, как Киев компенсирует роем FPV-дронов снарядный голод ВСУОструю нехватку снарядов ВСУ испытывают от нескольких часов до одного-двух дней, но расслабляться не стоит. Потому что в это время летит рой вражеских беспилотников, когда небо без преувеличения становится темным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
 
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