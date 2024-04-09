https://ukraina.ru/20240409/1054408640.html

Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека

Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека - 09.04.2024 Украина.ру

Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека

Украинские дроны атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус на участке трассы между селами Шамино и Архангельское в Белгородской области, в результате чего ранения получили два человека. Об этом вечером сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-04-09T20:05

2024-04-09T20:05

2024-04-09T20:05

новости

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

обстрелы

сво

раненые

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Он уточнил, что раненые самостоятельно обратились в районную больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате очередной атаки ВСУ, у транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши. Ещё один дрон-камикадзе угодил в парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. Там поврежден один грузовой автомобиль, в этот раз обошлось без пострадавших.Ранее Гладков сообщал, что украинская армия обстреляла село Тишанка.

https://ukraina.ru/20240408/1054368510.html

белгородская область

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы, сво, раненые