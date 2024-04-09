https://ukraina.ru/20240409/1054408640.html
Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека
Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека - 09.04.2024 Украина.ру
Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека
Украинские дроны атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус на участке трассы между селами Шамино и Архангельское в Белгородской области, в результате чего ранения получили два человека. Об этом вечером сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-04-09T20:05
2024-04-09T20:05
2024-04-09T20:05
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обстрелы
сво
раненые
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Он уточнил, что раненые самостоятельно обратились в районную больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате очередной атаки ВСУ, у транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши. Ещё один дрон-камикадзе угодил в парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. Там поврежден один грузовой автомобиль, в этот раз обошлось без пострадавших.Ранее Гладков сообщал, что украинская армия обстреляла село Тишанка.
https://ukraina.ru/20240408/1054368510.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы, сво, раненые
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, обстрелы, СВО, раненые
Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека
Украинские дроны атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус на участке трассы между селами Шамино и Архангельское в Белгородской области, в результате чего ранения получили два человека. Об этом вечером сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков