Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека - 09.04.2024 Украина.ру
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Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека
Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека - 09.04.2024 Украина.ру
Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека
Украинские дроны атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус на участке трассы между селами Шамино и Архангельское в Белгородской области, в результате чего ранения получили два человека. Об этом вечером сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-04-09T20:05
2024-04-09T20:05
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обстрелы
сво
раненые
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Он уточнил, что раненые самостоятельно обратились в районную больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате очередной атаки ВСУ, у транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши. Ещё один дрон-камикадзе угодил в парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. Там поврежден один грузовой автомобиль, в этот раз обошлось без пострадавших.Ранее Гладков сообщал, что украинская армия обстреляла село Тишанка.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы, сво, раненые
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, обстрелы, СВО, раненые

Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека

20:05 09.04.2024
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Украинские дроны атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус на участке трассы между селами Шамино и Архангельское в Белгородской области, в результате чего ранения получили два человека. Об этом вечером сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"Пострадала женщина, в микроавтобусе – водитель.(...)У женщины поверхностная рана нижней конечности, у водителя микроавтобуса – множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области", – написал он в своём телеграм-канале.
Он уточнил, что раненые самостоятельно обратились в районную больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь.
В результате очередной атаки ВСУ, у транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши. Ещё один дрон-камикадзе угодил в парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. Там поврежден один грузовой автомобиль, в этот раз обошлось без пострадавших.
Ранее Гладков сообщал, что украинская армия обстреляла село Тишанка.
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НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныобстрелыСВОраненые
 
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Заголовок открываемого материала
20:39FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ
20:05Дроны ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области, ранены два человека
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