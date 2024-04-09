https://ukraina.ru/20240409/1054408099.html

Польша отменит выплаты для украинских беженцев с 1 июля

Польша отменит выплаты для украинских беженцев с 1 июля - 09.04.2024 Украина.ру

Польша отменит выплаты для украинских беженцев с 1 июля

Единовременных выплат прибывающим украинским беженцам в Польшу больше не будет. С 1 июля там изменят и систему оплаты за проживание и питание в коллективных центрах, следует из проекта закона на сайте польского правительства

2024-04-09T19:13

2024-04-09T19:13

2024-04-09T19:14

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В частности, новый законопроект предусматривает отмену единовременной денежной помощи вновь прибывшим беженцам в размере 300 злотых (около 7 тысяч рублей), проживание и питание в центрах для украинцев также станет платным.Как пишет PAP, Варшава решила отменить выплаты беженцам из Украины в связи с использованием пособий "не по назначению". Кроме выплат в Польше больше не будут помогать украинцах в оформлении документов и "финансировать фотографирование". Ранее сообщалось, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года, но правительство планирует изменить правила пребывания украинцев. По данным на конец 2023 года Польша занимает второе место в топе стран, которые приняли больше всего беженцев из украинских городов. По состоянию на декабрь там проживало 957 тысяч украинцев.

https://ukraina.ru/20240131/1053003251.html

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новости, польша, украина, украинские беженцы, выплаты, сво