Польша отменит выплаты для украинских беженцев с 1 июля - 09.04.2024 Украина.ру
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Польша отменит выплаты для украинских беженцев с 1 июля
Польша отменит выплаты для украинских беженцев с 1 июля - 09.04.2024 Украина.ру
Польша отменит выплаты для украинских беженцев с 1 июля
Единовременных выплат прибывающим украинским беженцам в Польшу больше не будет. С 1 июля там изменят и систему оплаты за проживание и питание в коллективных центрах, следует из проекта закона на сайте польского правительства
2024-04-09T19:13
2024-04-09T19:14
новости
польша
украина
украинские беженцы
выплаты
сво
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В частности, новый законопроект предусматривает отмену единовременной денежной помощи вновь прибывшим беженцам в размере 300 злотых (около 7 тысяч рублей), проживание и питание в центрах для украинцев также станет платным.Как пишет PAP, Варшава решила отменить выплаты беженцам из Украины в связи с использованием пособий "не по назначению". Кроме выплат в Польше больше не будут помогать украинцах в оформлении документов и "финансировать фотографирование". Ранее сообщалось, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года, но правительство планирует изменить правила пребывания украинцев. По данным на конец 2023 года Польша занимает второе место в топе стран, которые приняли больше всего беженцев из украинских городов. По состоянию на декабрь там проживало 957 тысяч украинцев.
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новости, польша, украина, украинские беженцы, выплаты, сво
Новости, Польша, Украина, украинские беженцы, выплаты, СВО

Польша отменит выплаты для украинских беженцев с 1 июля

19:13 09.04.2024 (обновлено: 19:14 09.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФутбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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Единовременных выплат прибывающим украинским беженцам в Польшу больше не будет. С 1 июля там изменят и систему оплаты за проживание и питание в коллективных центрах, следует из проекта закона на сайте польского правительства

"Более чем двухлетнее применение закона на сегодняшний день принесло опыт, указывающий на необходимость (...) поправки, заключающейся в уточнении некоторых его положений, изменении части принятых решений, а также дополнении его новыми правилами", – говорится в документе.

В частности, новый законопроект предусматривает отмену единовременной денежной помощи вновь прибывшим беженцам в размере 300 злотых (около 7 тысяч рублей), проживание и питание в центрах для украинцев также станет платным.
Как пишет PAP, Варшава решила отменить выплаты беженцам из Украины в связи с использованием пособий "не по назначению". Кроме выплат в Польше больше не будут помогать украинцах в оформлении документов и "финансировать фотографирование".
Ранее сообщалось, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года, но правительство планирует изменить правила пребывания украинцев.
По данным на конец 2023 года Польша занимает второе место в топе стран, которые приняли больше всего беженцев из украинских городов. По состоянию на декабрь там проживало 957 тысяч украинцев.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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