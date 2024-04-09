https://ukraina.ru/20240409/1054407208.html

Погибшие от обстрелов, убийство в фуникулере, претензии Зеленского к Конгрессу США. Итоги 9 апреля

Погибшие от обстрелов, убийство в фуникулере, претензии Зеленского к Конгрессу США. Итоги 9 апреля - 09.04.2024 Украина.ру

Погибшие от обстрелов, убийство в фуникулере, претензии Зеленского к Конгрессу США. Итоги 9 апреля

ВСУ обстреляли Брянскую область – есть жертвы и пострадавшие; в Киеве судят военного, убившего подростка на фуникулере; Зеленский требует у Конгресса США деньги, там решение еще не принято

2024-04-09T18:28

2024-04-09T18:28

2024-04-09T18:28

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киев

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владимир зеленский

александр богомаз

конгресс сша

вооруженные силы украины

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ОбстрелыВо вторник, 9 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово. Погибли двое местных жителей, один из них – ребенок."Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь. В результате террористической атаки произошло возгорание жилого дома. Частично повреждены несколько частных автомобилей. Обследование территории, подвергшейся обстрелу продолжается", - написал на своей странице во "ВКонтакте" Богомаз.По данным телеграм-канала SHOT, погибший ребенок – 12-летний мальчик Саша, который ехал по улице на велосипеде во время обстрела. От полученных ранений он умер на месте."Погибший под обстрелом 12-летний мальчик Саша из посёлка Климово не доехал до дома буквально несколько метров — его прошило насквозь осколками. Он возвращался домой из школы №2, когда ВСУ начали стрелять по Климово из РСЗО. В школе он учился на отлично, всегда помогал своей маме и готовил ей завтрак", – выяснили журналисты SHOT.Об обстреле одного из населенных пунктов Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий", - написал он в своем телеграм-канале.Украинские власти сообщают о обстрелах Полтавы и Харькова, пишут о пострадавших в этих городах.Суд в КиевеПечерский суд Киева во вторник избирал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на столичном фуникулере, сообщило агентство "РБК-Укрина".Заседание проходило в закрытом режиме, Государственное бюро расследований Украины (ГБР) запросило для подозреваемого содержание под стражей без права внесения залога. Накануне украинским журналистам стало известно, что 16-летнего мальчика убил военный."Задержан сержант УГО Артем Косов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Между Косовым и учеником 10 класса Максимом Матерюхиным возник словесный конфликт на почве службы в армии. Когда Косов и Матерюхин вышли из вагона, то Косов набросился на подростка, они потеряли равновесие и упали на стекло, в результате чего подросток головой разбил стекло и порезал шею", - сообщало издание "СтранаUA".На суде подозреваемый оказался признать вину, сообщил журналистам его адвокат Александр Панченко."Во время заседания он только заявил, что не согласен с подозрением и все. Его адвокаты попросили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Больше никаких комментариев подозреваемого и его адвокатов не было", – сказал он.По заявлению спикера ГБР Татьяны Сапьян, он ссылается на статью 63 Конституции Украины, что каждый из нас имеет право отказаться давать показания против себя.Сапьян подтвердила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения – в его крови анализы показали 1,2 промилле алкоголя."К сожалению, мы не можем вернуть подростка… Он был в крупной компании, их было восемь. Семеро парней, которые были свидетелями этих событий сейчас дают показания", – рассказала Сапьян.Зеленский и КонгрессВ интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обвинил Конгресс США в неудачах ВСУ на фронте.Накануне его заявления в отношении американского Конгресса были не менее пессимистичны: Зеленский сказал, то без его поддержки Украине будет трудно не то что победить, а сохраниться как независимое государство.В интервью украинскому подразделению "Радио Свобода"* сенатор-республиканец Джони Эрнст заявила, что Конгресс США может одобрить новое финансирование для помощи Украине в течение нескольких следующих недель."Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи", – сказала сенатор.Она напомнила, что всегда была среди тех членов Конгресса, кто поддерживал законопроекты о финансировании Украины, в частности – на 60 миллиардов долларов, который рассматривали в феврале.По информации Bloomberg, тем не менее, голосование Конгресса США за выделение помощи Украине может быть отложено еще на несколько недель.*СМИ-иноагент

https://ukraina.ru/20240409/1054406168.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, киев, брянская область, владимир зеленский, александр богомаз, конгресс сша, вооруженные силы украины