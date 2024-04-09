https://ukraina.ru/20240409/1054407208.html
Погибшие от обстрелов, убийство в фуникулере, претензии Зеленского к Конгрессу США. Итоги 9 апреля
Погибшие от обстрелов, убийство в фуникулере, претензии Зеленского к Конгрессу США. Итоги 9 апреля - 09.04.2024 Украина.ру
Погибшие от обстрелов, убийство в фуникулере, претензии Зеленского к Конгрессу США. Итоги 9 апреля
ВСУ обстреляли Брянскую область – есть жертвы и пострадавшие; в Киеве судят военного, убившего подростка на фуникулере; Зеленский требует у Конгресса США деньги, там решение еще не принято
2024-04-09T18:28
2024-04-09T18:28
2024-04-09T18:28
эксклюзив
хроники
украина
киев
брянская область
владимир зеленский
александр богомаз
конгресс сша
вооруженные силы украины
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ОбстрелыВо вторник, 9 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово. Погибли двое местных жителей, один из них – ребенок."Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь. В результате террористической атаки произошло возгорание жилого дома. Частично повреждены несколько частных автомобилей. Обследование территории, подвергшейся обстрелу продолжается", - написал на своей странице во "ВКонтакте" Богомаз.По данным телеграм-канала SHOT, погибший ребенок – 12-летний мальчик Саша, который ехал по улице на велосипеде во время обстрела. От полученных ранений он умер на месте."Погибший под обстрелом 12-летний мальчик Саша из посёлка Климово не доехал до дома буквально несколько метров — его прошило насквозь осколками. Он возвращался домой из школы №2, когда ВСУ начали стрелять по Климово из РСЗО. В школе он учился на отлично, всегда помогал своей маме и готовил ей завтрак", – выяснили журналисты SHOT.Об обстреле одного из населенных пунктов Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий", - написал он в своем телеграм-канале.Украинские власти сообщают о обстрелах Полтавы и Харькова, пишут о пострадавших в этих городах.Суд в КиевеПечерский суд Киева во вторник избирал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на столичном фуникулере, сообщило агентство "РБК-Укрина".Заседание проходило в закрытом режиме, Государственное бюро расследований Украины (ГБР) запросило для подозреваемого содержание под стражей без права внесения залога. Накануне украинским журналистам стало известно, что 16-летнего мальчика убил военный."Задержан сержант УГО Артем Косов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Между Косовым и учеником 10 класса Максимом Матерюхиным возник словесный конфликт на почве службы в армии. Когда Косов и Матерюхин вышли из вагона, то Косов набросился на подростка, они потеряли равновесие и упали на стекло, в результате чего подросток головой разбил стекло и порезал шею", - сообщало издание "СтранаUA".На суде подозреваемый оказался признать вину, сообщил журналистам его адвокат Александр Панченко."Во время заседания он только заявил, что не согласен с подозрением и все. Его адвокаты попросили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Больше никаких комментариев подозреваемого и его адвокатов не было", – сказал он.По заявлению спикера ГБР Татьяны Сапьян, он ссылается на статью 63 Конституции Украины, что каждый из нас имеет право отказаться давать показания против себя.Сапьян подтвердила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения – в его крови анализы показали 1,2 промилле алкоголя."К сожалению, мы не можем вернуть подростка… Он был в крупной компании, их было восемь. Семеро парней, которые были свидетелями этих событий сейчас дают показания", – рассказала Сапьян.Зеленский и КонгрессВ интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обвинил Конгресс США в неудачах ВСУ на фронте.Накануне его заявления в отношении американского Конгресса были не менее пессимистичны: Зеленский сказал, то без его поддержки Украине будет трудно не то что победить, а сохраниться как независимое государство.В интервью украинскому подразделению "Радио Свобода"* сенатор-республиканец Джони Эрнст заявила, что Конгресс США может одобрить новое финансирование для помощи Украине в течение нескольких следующих недель."Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи", – сказала сенатор.Она напомнила, что всегда была среди тех членов Конгресса, кто поддерживал законопроекты о финансировании Украины, в частности – на 60 миллиардов долларов, который рассматривали в феврале.По информации Bloomberg, тем не менее, голосование Конгресса США за выделение помощи Украине может быть отложено еще на несколько недель.*СМИ-иноагент
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, украина, киев, брянская область, владимир зеленский, александр богомаз, конгресс сша, вооруженные силы украины
Погибшие от обстрелов, убийство в фуникулере, претензии Зеленского к Конгрессу США. Итоги 9 апреля
ВСУ обстреляли Брянскую область – есть жертвы и пострадавшие; в Киеве судят военного, убившего подростка на фуникулере; Зеленский требует у Конгресса США деньги, там решение еще не принято
Во вторник, 9 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово. Погибли двое местных жителей, один из них – ребенок.
"Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь. В результате террористической атаки произошло возгорание жилого дома. Частично повреждены несколько частных автомобилей. Обследование территории, подвергшейся обстрелу продолжается", - написал на своей странице во "ВКонтакте" Богомаз.
По данным телеграм-канала SHOT, погибший ребенок – 12-летний мальчик Саша, который ехал по улице на велосипеде во время обстрела. От полученных ранений он умер на месте.
"Погибший под обстрелом 12-летний мальчик Саша из посёлка Климово не доехал до дома буквально несколько метров — его прошило насквозь осколками. Он возвращался домой из школы №2, когда ВСУ начали стрелять по Климово из РСЗО. В школе он учился на отлично, всегда помогал своей маме и готовил ей завтрак", – выяснили журналисты SHOT.
Об обстреле одного из населенных пунктов Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий", - написал он в своем телеграм-канале.
Украинские власти сообщают о обстрелах Полтавы и Харькова, пишут о пострадавших в этих городах.
Печерский суд Киева во вторник избирал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на столичном фуникулере, сообщило агентство "РБК-Укрина".
Заседание проходило в закрытом режиме, Государственное бюро расследований Украины (ГБР) запросило для подозреваемого содержание под стражей без права внесения залога. Накануне украинским журналистам стало известно, что 16-летнего мальчика убил военный.
"Задержан сержант УГО Артем Косов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Между Косовым и учеником 10 класса Максимом Матерюхиным возник словесный конфликт на почве службы в армии. Когда Косов и Матерюхин вышли из вагона, то Косов набросился на подростка, они потеряли равновесие и упали на стекло, в результате чего подросток головой разбил стекло и порезал шею", - сообщало издание "СтранаUA".
На суде подозреваемый оказался признать вину, сообщил журналистам его адвокат Александр Панченко.
"Во время заседания он только заявил, что не согласен с подозрением и все. Его адвокаты попросили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Больше никаких комментариев подозреваемого и его адвокатов не было", – сказал он.
По заявлению спикера ГБР Татьяны Сапьян, он ссылается на статью 63 Конституции Украины, что каждый из нас имеет право отказаться давать показания против себя.
Сапьян подтвердила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения – в его крови анализы показали 1,2 промилле алкоголя.
"К сожалению, мы не можем вернуть подростка… Он был в крупной компании, их было восемь. Семеро парней, которые были свидетелями этих событий сейчас дают показания", – рассказала Сапьян.
В интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обвинил Конгресс США в неудачах ВСУ на фронте.
"Если Конгресс не поможет, Украина проиграет войну. И нам нужно найти публичный формат для этого. Если Украина проиграет эту войну, другие страны будут атакованы", – заявил он.
Накануне его заявления в отношении американского Конгресса были не менее пессимистичны: Зеленский сказал, то без его поддержки Украине будет трудно не то что победить, а сохраниться как независимое государство.
В интервью украинскому подразделению "Радио Свобода"* сенатор-республиканец Джони Эрнст заявила, что Конгресс США может одобрить новое финансирование для помощи Украине в течение нескольких следующих недель.
"Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи", – сказала сенатор.
Она напомнила, что всегда была среди тех членов Конгресса, кто поддерживал законопроекты о финансировании Украины, в частности – на 60 миллиардов долларов, который рассматривали в феврале.
По информации Bloomberg, тем не менее, голосование Конгресса США за выделение помощи Украине может быть отложено еще на несколько недель.