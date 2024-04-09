https://ukraina.ru/20240409/1054406552.html

Румыния хочет поглотить Молдавию, а Молдавия - Приднестровье. Что из этого может получиться?

Румыния хочет поглотить Молдавию, а Молдавия - Приднестровье. Что из этого может получиться? - 09.04.2024 Украина.ру

Румыния хочет поглотить Молдавию, а Молдавия - Приднестровье. Что из этого может получиться?

Молдавия может ввести войска на территорию Гагаузской автономии в случае объявления ею независимости. Об этом заявила руководитель автономии Евгения Гуцул 8 апреля

2024-04-09T18:59

2024-04-09T18:59

2024-04-09T18:59

эксклюзив

румыния

молдавия

кишинёв

санду

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красная армия

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По словам Гуцул, реакция Кишинева может быть разной: от угрожающих заявлений до ввода войск и попыток упразднить автономию. Власти Гагаузии готовы к любому сценарию, отметила она.О том, что Гагаузия может отделиться от Молдавии, если последняя объединится с Румынией, Гуцул ранее заявила в ответ на слова румынского премьер-министра Марчела Чолаку. В интервью изданию DC News 8 апреля Чолаку признался, что он поддерживает объединение двух стран, так как считает Молдавию частью Румынии, "незаконно отторгнутой и включенной в состав СССР в 1940 году".Чолаку допустил, что объединение Румынии и Молдавии можно реализовать как в рамках Евросоюза, так и за его пределами. При этом он отметил, что для этого необходимо заручиться поддержкой молдавских граждан."Я это поддерживаю, у меня нет запрета. Это мое право!" - заявил Марчел Чолаку.Незадолго до выхода интервью премьер-министра министерство обороны Румынии вынесло на обсуждение новую редакцию закона о национальной обороне, предусматривающую возможность военного вмешательства за пределами национальной территории для защиты румынских граждан, оказавшихся в опасности."Новый инструмент, предоставляемый в распоряжение президента Румынии, появляется в контексте, в котором Республика Молдова подвергается гибридной угрозе со стороны РФ, а официальная статистика гласит, что более 600 тыс. молдаван имеют и румынское гражданство", - прокомментировали законодательную инициативу румынские СМИ.Возможное объединение с Румынией Евгения Гуцул назвала смертью для Молдавии, молдавского языка и культуры. Она отметила, что в Молдавии действуют политические партии, которые продвигают идеи ликвидации молдавского государства."Уже 30 лет прорумынские силы ведут в нашей стране ярую пропаганду. И, к сожалению, в первую очередь, эта пропаганда антимолдавская. Они отказывают молдаванам в праве называться молдаванами, в праве на собственную культуру, обычаи, традиции, в праве на собственный язык", - отметила она.Глава Гагаузии добавила, что автономию не просто так называют якорем независимости Молдавии. На референдуме 2014 года население Гагаузии "дало четкий и ясный ответ, что свое будущее оно видит исключительно в составе независимой и суверенной Молдавии", напомнила Евгения Гуцул.Народный плебисцит, о котором упомянула Гуцул, состоялся в феврале 2014 года. Более 96% участников этого голосования высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана (сегодняшний ЕАЭС). Такое же количество граждан поддержало идею "отложенного статуса автономии", если Молдавия присоединится к Румынии, и высказались против интеграции в ЕС. Кишинев не признал результаты этого референдума и возбудил против его организаторов уголовные дела."Румынская" Молдавия или русская БессарабияПретендуя на территорию современной Молдавии, Бухарест на самом деле претендует на историческую область Бессарабия, вошедшую в состав Российской Империи в 1812 году по итогам Бухарестского мирного договора. В конце 1917 года, когда Россия оказалась на пороге Гражданской войны, область аннексировало Королевство Румыния.Аннексию Бессарабии со стороны Румынии советское правительство не признало. На Венской конференции 1924 года советское руководство предложило провести в Бессарабии плебисцит, однако Румыния не согласилась на это. Советская сторона доказывала, что Бессарабия была незаконно оккупирована румынскими войсками. В 1940 году правительство СССР потребовало от Румынии немедленно прекратить оккупацию региона. Бухарест, оставшись без поддержки Германии и Италии по этому вопросу, согласился вернуть Бессарабию. 28 июня 1940 года на её территорию вступили части Красной Армии.Румынские националисты традиционно считают эту территорию своей. При этом сегодня среди официозных румынских политиков не так много тех, кто открыто выступает за присоединение Молдавии. Одним из таковых является экс-президент Траян Бэсеску - сторонник воссоздания так называемой "Великой Румынии" в границах 1939 года. Он открыто заявлял, что молдавская евроинтеграция направлена на присоединение территории Молдавии к Румынии и считал объединение с Молдавией третьим из наиболее важных проектов во внешней политике страны ─ после вступления в НАТО и присоединения к ЕС.МолдавияХотя молдавские элиты полностью ориентированы на Бухарест, идею объединения страны с Румынией большинство граждан республики не поддерживает. Согласно опросам общественного мнения, проведенным в 2023 году, против этого выступает около 60% граждан Молдавии.Президент Молдавии Майя Санду ранее говорила о том, что население ее страны воссоединению с Румынией предпочитает интеграцию в Евросоюз."Поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в ЕС, и это то, к чему мы стремимся", - рассказала Санду примерно год назад в интервью порталу Geopolitique.При этом около миллиона граждан Молдавии имеет румынский паспорт. Он им нужен для того, чтобы конкурировать на европейском рынке труда с гражданами ЕС. Если бы Молдавия стала членом Евросоюза, румынский паспорт потерял бы привлекательность для многих молдаван.Молдавия предпочитает присоединиться к Евросоюзу как самостоятельное государство, а не как часть Румынии. Об этом свидетельствует инициатива правящей партии "Действие и солидарность", которая 8 апреля внесла в парламент Молдавии законопроект о внесении в Конституцию страны поправок о провозглашении евроинтеграции стратегической целью республики. До этого Санду призвала парламент инициировать проведение референдума о вступлении Молдавии в ЕС в октябре этого года.Однако закрепление курса на евроинтеграцию на уровне конституции не гарантирует Молдавии, что в обозримом будущем страна действительно там окажется. Европейское сообщество, которое в настоящее время переживает глубокий внутренний кризис, вряд ли жаждет принять в свои ряды страну, весьма далекую от пресловутых "европейских стандартов", как в экономическом, так и в любом другом смысле.Брюссель, который вынужден бесконечно вкладывать средства в поддержание украинского конфликта, вряд ли позволит себе взять "в нагрузку" такую бедную страну, как Молдавия. Если только она вдруг не окажется нужной Евросоюзу по каким-то политическим причинам, как в 2007 году ему оказалась нужны та же Румыния и ее такая же далекая от европейских требований соседка Болгария.Пока Евросоюз предпочитает видеть Молдавию среди тех стран, которые играют свою полезную для евроатлантических структур роль, стоя у европейского порога. Не случайно Брюссель "упаковал" Молдавию вместе с другими странами так называемых Западных Балкан в регион Юго-Восточной Европы и приглашает ее главу Майю Санду на все региональные саммиты в поддержку общей европейской политики ─ а по сути, в поддержку Украины.В контексте обострения отношений России и Запада Евросоюзу крайне выгодно сохранять Молдавию в своей политической и военной орбите. Но это отнюдь не значит, что он готов воспринимать ее как равноправного партнера. Не надо забывать, что приему очередного восточноевропейского государства в Евросоюз предшествует его прием в НАТО. А приему в НАТО предшествует расширение военного сотрудничества. На этой стадии Запад может держать Молдавию бесконечно долго, решая при этом все свои задачи по сдерживанию России.С другой стороны, Кишинев может решить, что такой расклад его не устраивает и что через интеграцию с Румынией Молдавия окажется в Евросоюзе намного быстрее. Вопрос, насколько это понравится самому Евросоюзу, так как этот прецедент может вызвать большой передел границ на европейском континенте. Среди первых этим может воспользоваться Албания для того, чтобы присоединить к себе южный сербский край Косово, который албанские сепаратисты в 2008 году провозгласили независимым от Сербии государством. Тем более, между сепаратистским правительством в Приштине и правительством Албании уже существует соглашение о совместном контроле на пограничных переходах на, по сути, сербско-албанской государственной границе.Такое решение также может дестабилизировать Молдавию изнутри. Гагаузская автономия уже заявила о своем намерении выйти из состава Молдавии в случае ее присоединения к Румынии. Разорвать последние связи с Кишиневом в таком случае может пожелать и второй "якорь молдавской независимости" - Приднестровская Молдавская Республика (ПМР).ПриднестровьеСвой выбор население Приднестровской Молдавской Республики сделало еще в 1990 году, после того, как Молдавская ССР объявила о суверенитете. В июне того года Молдавия объявила о выходе из состава СССР, а в сентябре ПМР провозгласила независимость от Молдавии.За 30 лет существования в состоянии "замороженного конфликта" в Молдавии и Приднестровье сформировались две разных идентичности, их население имеет разные ценностные ориентиры и стратегические приоритеты. Когда Кишинев захотел получить статус кандидата на присоединение к Евросоюзу, этот шаг никак не обсуждался и не согласовывался с Тирасполем.С другой стороны, в сентябре 2016 года вышел Указ президента ПМР о начале процесса приведения законодательной базы автономии в соответствие с российским законодательством с целью дальнейшего вхождения в состав РФ. С 2017 года Приднестровье использует флаг России как второй государственный, а на его территории проживает около 213 000 российских граждан (примерно половина населения).Направленность политики Тирасполя нисколько не смущает Кишинев, который упорно пытается аннексировать автономию. Одним из главных инструментов, которым в этих целях пользуются молдавские власти, является экономическая блокада Приднестровья. С начала 2024 года Кишинев стал наращивать экономическое давление на Тирасполь, наложив дополнительные пошлины на импорт товаров, поступающих в автономию.Молдавия также увеличивает силовое давление на Приднестровье. В конце марта молдавский парламент одобрил в первом чтении приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Приднестровский политолог Игорь Шорников ранее в интервью Украина.ру высказал мнение, согласно которому подобнее решение выглядит как демонстрация готовности Кишинева наращивать собственную армию для того, чтобы задействовать ее в боевых действиях, если появится такая возможность. При этом сложно представить, что Молдавия намерена вооружаться против Румынии или Украины. Остается только Приднестровье, отметил эксперт.Евросоюз со своей стороны поощряет стремление Кишинева поглотить Приднестровье, намекая на то, что в рядах организации будут рады видеть Молдавию только вместе с ПМР. При этом Тирасполь не видит своего будущего в Молдавии, особенно если она станет частью Румынии.С учетом настроений общества в двух молдавских автономиях – Гагаузии и Приднестровье, внезапное пробуждение румынских амбиций по отношению к Молдавии выглядит как очередная попытка держать в напряжении ситуацию на юго-западном фланге российской зоны влияния.

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https://ukraina.ru/20240319/1053968734.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, румыния, молдавия, кишинёв, санду, траян бэсеску, ес, нато, красная армия, бессарабия, приднестровская молдавская республика, гагаузия