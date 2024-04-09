Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБами
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о боевой обстановке в районе Часова Яра и Донецка
В настоящий момент в районе этих двух населенных пунктов развернулись основные бои на донбасском фронте.
"Фактически сейчас начинает разворачиваться грандиозная битва за Часов Яр. Тактика освобождения города опробована нами в боях за Артемовск/Бахмут и Авдеевку: охват города по флангам, взятие его в огневой мешок, нанесение ударов по центру, а также удары ФАБами по опорникам и укрепам врага внутри городской застройки. Сейчас в основном это 250-е и 500-е ФАБы.
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По неподтверждённым данным наши уже выбили укропов из Богдановки, они отошли в Калиновку. После последней уже непосредственно и начинается Часов Яр. Со стороны Ивановского мы продвигаемся к каналу "Северский Донец – Донбасс", форсирование которого будет для нас очень сложной задачей. Поясню, почему.
Бетонированный канал в настоящий момент почти пересох, но его ширина это примерно 20 метров, а глубина метров шесть. Это достаточно глубокий и широкий ров, который и так тяжело преодолеть, а под огнем артиллерии это вообще практически невозможная задача", - отметил Матюшин.
В одних информационных сообщениях говорилось о том, что подразделения российской армии уже вошли в Часов Яр и смогли занять несколько улиц на его окраине. В других же сообщалось, что им только предстоит преодолеть водоканал, за которым и находится сам город.
Это противоречие в информационных подачах Матюшин разъяснил нам следующим образом:
"Информационные сообщения не противоречат друг другу. Дело в том, что наши вошли в городской микрорайон, который называется "Канал", а он находится перед самим каналом, а не за ним. Когда наши освободят микрорайон, то нам предстоит еще пересечь это почти высохшее водное препятствие. Микрорайон связывает с городом дамба. Никто из нас даже не сомневается, что как только укропы примут решение отойти за канал, то она будет ими взорвана".
Сейчас российские подразделения уже закрепились на улице Горбатого на востоке Часова Яра. ВСУ постоянно контратакуют, но под вражеским огнем бойцы ВС РФ продолжают расширение плацдарма. Трудность боев заключается еще и в том, что в этом микрорайоне неоднородная застройка: панельные дома перемежаются с частным сектором и двухэтажными строениями. Работа российской авиации затруднена, так как использование ФАБов из-за близости российских подразделений к украинским делает их применение невозможным.
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"Оборона у укропов в Часов Яре крепкая. К тому же внутри города очень много водных препятствий – ставки и речки", - сообщил нам Матюшин.
Итогом освобождения русскими Часова Яра станет то, что ВСУ отойдут к Константиновке, где находятся склады с б/к и резервы ВСУ. Падение же обороны Константиновки важно для российского командования не менее, чем овладение Часовым Яром.
"Мы сразу же нависнем с севера над группировкой укропов, которая сражается к западу от Горловки. Далее, мы должны помнить, что от Константиновки до Краматорско-Славянской агломерации 69 км", - пояснил наш собеседник значение освобождения Константиновки.
Что касается донецкого направления, то российское наступление там развивается не так стремительно.
"Но успехи есть. Первомайское уже наше. Укропы из него отступили в Нетайлово. Первомайское освобождала легендарная донецкая 9-я бригада во главе с ее комбригом, героем ДНР с позывным "Бойкот".
В районе Водяного, которое сейчас под нами, на Нетайлово, находящееся за речкой, наступает донецкая 1-я Славянская бригада. Она уничтожает украинские опорники в полях и посадках.
В Бердычах и Семеновке бои. Также бои идут и между занятым нами Тоненьким и Уманским", - описал боевую обстановку на севере от Донецка Матюшин.