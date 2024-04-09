https://ukraina.ru/20240409/1054403794.html

Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБами

Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБами - 09.04.2024 Украина.ру

Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБами

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о боевой обстановке в районе Часова Яра и Донецка

2024-04-09T17:15

2024-04-09T17:15

2024-04-09T17:15

эксклюзив

сво

спецоперация

часов яр

донецк

артемовск

александр "варяг" матюшин

вооруженные силы украины

украина.ру

александр чаленко

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В настоящий момент в районе этих двух населенных пунктов развернулись основные бои на донбасском фронте."Фактически сейчас начинает разворачиваться грандиозная битва за Часов Яр. Тактика освобождения города опробована нами в боях за Артемовск/Бахмут и Авдеевку: охват города по флангам, взятие его в огневой мешок, нанесение ударов по центру, а также удары ФАБами по опорникам и укрепам врага внутри городской застройки. Сейчас в основном это 250-е и 500-е ФАБы.По неподтверждённым данным наши уже выбили укропов из Богдановки, они отошли в Калиновку. После последней уже непосредственно и начинается Часов Яр. Со стороны Ивановского мы продвигаемся к каналу "Северский Донец – Донбасс", форсирование которого будет для нас очень сложной задачей. Поясню, почему.Бетонированный канал в настоящий момент почти пересох, но его ширина это примерно 20 метров, а глубина метров шесть. Это достаточно глубокий и широкий ров, который и так тяжело преодолеть, а под огнем артиллерии это вообще практически невозможная задача", - отметил Матюшин.В одних информационных сообщениях говорилось о том, что подразделения российской армии уже вошли в Часов Яр и смогли занять несколько улиц на его окраине. В других же сообщалось, что им только предстоит преодолеть водоканал, за которым и находится сам город.Это противоречие в информационных подачах Матюшин разъяснил нам следующим образом:Сейчас российские подразделения уже закрепились на улице Горбатого на востоке Часова Яра. ВСУ постоянно контратакуют, но под вражеским огнем бойцы ВС РФ продолжают расширение плацдарма. Трудность боев заключается еще и в том, что в этом микрорайоне неоднородная застройка: панельные дома перемежаются с частным сектором и двухэтажными строениями. Работа российской авиации затруднена, так как использование ФАБов из-за близости российских подразделений к украинским делает их применение невозможным."Оборона у укропов в Часов Яре крепкая. К тому же внутри города очень много водных препятствий – ставки и речки", - сообщил нам Матюшин.Итогом освобождения русскими Часова Яра станет то, что ВСУ отойдут к Константиновке, где находятся склады с б/к и резервы ВСУ. Падение же обороны Константиновки важно для российского командования не менее, чем овладение Часовым Яром."Мы сразу же нависнем с севера над группировкой укропов, которая сражается к западу от Горловки. Далее, мы должны помнить, что от Константиновки до Краматорско-Славянской агломерации 69 км", - пояснил наш собеседник значение освобождения Константиновки.Что касается донецкого направления, то российское наступление там развивается не так стремительно."Но успехи есть. Первомайское уже наше. Укропы из него отступили в Нетайлово. Первомайское освобождала легендарная донецкая 9-я бригада во главе с ее комбригом, героем ДНР с позывным "Бойкот".В районе Водяного, которое сейчас под нами, на Нетайлово, находящееся за речкой, наступает донецкая 1-я Славянская бригада. Она уничтожает украинские опорники в полях и посадках.В Бердычах и Семеновке бои. Также бои идут и между занятым нами Тоненьким и Уманским", - описал боевую обстановку на севере от Донецка Матюшин.

https://ukraina.ru/20240406/1054349303.html

https://ukraina.ru/20240404/1054306657.html

https://ukraina.ru/20240329/1054198783.html

часов яр

донецк

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, часов яр, донецк, артемовск, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, украина.ру, александр чаленко