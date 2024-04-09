https://ukraina.ru/20240409/1054398963.html

На Китай надейся, а сам не плошай. Как России решить проблемы с мигрантами

На Китай надейся, а сам не плошай. Как России решить проблемы с мигрантами - 09.04.2024 Украина.ру

На Китай надейся, а сам не плошай. Как России решить проблемы с мигрантами

В России продолжается наведение порядка в миграционной сфере. Разговоры об этом ходили еще до теракта в "Крокус Сити Холле", однако именно массовое убийство в Подмосковье показало, что закрывать глаза на эту проблему больше нельзя

2024-04-09T14:14

2024-04-09T14:14

2024-04-09T15:15

эксклюзив

россия

мигранты

трудовые мигранты

таджикистан

узбекистан

китай

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Обсуждение проблемы трудовой миграции в РФ необходимо разделить на две плоскости – социально-экономическую и этническо-политическую. Только так можно взглянуть на эту тему с точки зрения фактов и анализа, а не сиюминутных эмоций и конъюнктуры.Предпосылки для миграцииРост трудовой миграции в Россию, который начался в 1990-2000 гг. имел под собою конкретные демографические, экономические и социальные причины.Развал СССР привел к тому, что на политической карте мира образовались новые государства. Экономические и социальные реалии в ряде из них сложились так, что часть трудоспособного населения из-за безработицы была вынуждена в поисках лучшей доли податься за границу, в первую очередь в РФ.В России демографическая ситуация все последние годы складывается таким образом, что из года в год происходит сокращение рабочей силы и ее старение.Согласно данным Росстата, с 2000 по 2020 гг. ежегодное пополнение трудовых ресурсов за счет вступающей в трудоспособный возраст молодежи сократилось на 40%. Больше половины занятых, таким образом, - это лица старше 40 лет. Каждый четвертый в стране является пенсионером, то есть доля населения старше трудоспособного возраста равняется 25%. Убыль и старение населения не может полностью компенсироваться повышением пенсионного возраста.Из-за таких показателей, в стране наблюдается дефицит рабочей силы. Кроме описанных выше причин, на это также влияет дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. Предприятиям и бизнесу нужны кадры по профессиям, связанным с физическим трудом, в то время как предложения в основном формируются людьми с высшим образованием, которые хотят работать в сферах, связанных с интеллектуальным трудом.Все это в совокупности создает благоприятную почву для решения проблемы недостатка рабочей силы за счет привлечения работников-иностранцев. Такой путь имеет право на существование, более того, в той или иной степени он является неизбежным на каком-то этапе, однако далеко не главным и далеко не единственным.Решение данной проблемы должно рассматриваться в комплексе и требует от государства формирования структурного подхода к этой теме: меры по повышению рождаемости, повышение производительности труда, автоматизация рабочего процесса, реформирование профобразования под реалии рынка труда, перенос производства в другие страны, внедрение искусственного интеллекта и т.д.Ситуация на постсоветском пространствеВ 2023 году в России родились 1,264 млн детей – это худший результат с 1999-го, первого последефолтного года (тогда это число составило 1,214 млн). Хуже дела с рождаемостью в стране обстояли только во времена Великой Отечественной войны.В последние годы подавляющее большинство трудовых мигрантов приезжают в РФ из стран Центральной Азии – Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Там демографическая ситуация складывается ровно наоборот.С 1989 по 2019 гг. численность населения в Таджикистане выросла на более, чем 78%, Киргизии – на 64%, Узбекистане – на 67%.Есть несколько факторов, которые позволяют сделать предположение, что массового притока мигрантов из этих стран в Россию в ближайшие десятилетия все же не случится.Во-первых, несмотря на указанные цифры рождаемости, темпы эти замедляются. В том же Узбекистане, по данным ООН, коэффициент рождаемости на одну женщину с 4,2 ребенка в 1990-м сократился до 2,6 к концу 2010-х гг., доля детей до 14 лет снизилась до 28% с 40% в конце восьмидесятых. В среднесрочной перспективе трудовые ресурсы Узбекистана начнут сокращаться.Во-вторых, страны Центральной Азии в последние годы приняли различные госпрограммы и законы, чтобы удержать молодое трудоспособное население и снизить его отток за границу.Власти этих республик понимают, что зависимость местных экономик от мигрантов может иметь негативные последствия. В том же Таджикистане, например, денежные переводы в страну от мигрантов за 2022 год составили рекордные 3,2 млрд долларов. В разные годы до 40% ВВП этой страны составляли деньги, заработанные гражданами за рубежом. В случае ослабления этого потока по каким-либо причинам, Душанбе рискует столкнуться с серьезными экономическими вызовами.И, наконец, третье – это фактор Китая и других республик, которые активно переманивают мигрантов из Центральной Азии к себе. В настоящий момент в КНР фиксируется снижение численности населения, в том числе трудоспособного. По некоторым оценкам, дефицит рабочей силы в Китае к 2050 году составит без малого 100 млн человек.Отмечается также, что такой дефицит не приведет к сокращению объемов производства, так как китайская промышленность ориентирована на экспорт и не зависит от уровня потребления внутри страны, поэтому Пекин будет крайне заинтересован в привлечении трудовых мигрантов. Исходя из имеющихся условий, именно в Центральной Азии Китай сможет найти недостающие рабочие руки.В этом направлении работают и власти центрально-азиатских республик, которые в рамках многовекторности заинтересованы в распределении своих трудовых мигрантов по разным странам и направлениям.Питательная среда для экстремизмаВ декабре прошлого года во время прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что в России находятся порядка 10 млн трудовых мигрантов.По словам главы государства, мигранты должны соблюдать законы страны пребывания, уважать обычаи и традиции народов России.На практике проблемы есть как с соблюдением законов, так и с уважением чужих традиций. Причем, несоблюдение законов характерно не только для иностранцев, но и для тех россиян, которые, презрев эти самые законы, видят в мигрантах источник собственного обогащения.В последние дни после событий в "Крокусе" на лентах информагентств регулярно появляются новости о разоблачениях в миграционной службе и органах внутренних дел, сотрудники которых наладили свой преступный бизнес на мигрантах.Выстраивается следующая коррупционная цепочка – мелкий и средний бизнес входит в сговор с нечистыми на руку сотрудниками ФМС и МВД, организовывает завоз мигрантов, зачастую в обход легальных процедур, не обеспечивает их необходимыми социальными гарантиями и достойной заработной платой, после чего делает на них свой гешефт, платя за их труд копейки.Низкоквалифицированный иностранец, плохо или вовсе не говорящий по-русски, неадаптированный к местным реалиям, не имеющий подчас даже среднего образования (как доучившийся до 9 класса Саидакрам Раджабализода* – один из террористов, напавших на "Крокус") – идеальный объект для вербовки разного рода радикальных исламистов и экстремистов.Об этом же на недавней коллегии МВД говорил и Владимир Путин.В условиях проведения специальной военной операции дестабилизация межнациональной обстановки в России является одной из целей противника, важно не дать ему такой козырь в руки.Что можно сделать уже сейчасКак уже говорилось выше, решение миграционной проблемы требует комплексного подхода и внятной и четко сформулированной стратегии на десятилетия, однако некоторые меры нужно принимать уже сейчас.- Никаких этнических геттоВ свете заявления российского президента про питательную среду для террористов, следует не допускать в РФ появления этнических анклавов - своеобразных гетто, где де-факто не действуют российские законы, а всей организацией жизни ведают преступные кланы.- Урегулирования статуса диаспорИменно никак в законах не прописанные диаспоры претендуют на право вести диалог с государством от имени тех или иных иностранцев. Такие диаспоры зачастую имеют все признаки этнических ОПГ и рассадников русофобии. Чего стоит только история лидера межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, который в соцсетях оскорблял участников СВО и попал за это под уголовное дело.Грустная шутка про "дядю Турала", который "все порешал" должна навсегда уйти в прошлое.- Законодательные изменения, направленные на упорядочивание и ограничение миграцииДанная работа уже идет. Так, в начале апреля в МВД рассказали о завершении работы над новым законом: пребывание иностранцев в РФ сократят до 90 дней, их обяжут сдавать биометрические данные, предусмотрено введение цифрового профиля.В ряде регионов также введены ограничения на право иностранцев занимать рабочие места в некоторых сферах (например, пассажирские перевозки, розничная торговля и т.д.). Подобные меры уже приняты в Калининградской, Калужской, Новосибирской, Магаданской областях, в Якутии и т.д.- Прекращение бесконтрольной раздачи российских паспортовКак известно, многие мигранты стремятся получить российское гражданство, чтобы они, их родственники, дети и родители имели возможность пользоваться социальными гарантиями, выплатами и пенсиями, положенными гражданам РФ. Часто такие люди уезжают обратно на родину и живут там, в то же время получая деньги из российского бюджета.В то же самое время многие этнические русские, которые в начале 1990-х оказались гражданами других государств и искренне желающие связать свою судьбу с Россией, не могут этого сделать из-за несовершенства законодательства или бюрократических препонов. Такой несправедливости должен быть положен конец.- Поддержание межнационального мираНепростая ситуация с миграцией не должна быть предметом спекуляций и способом пиара для тех или иных сил.Особо рьяным националистам следует помнить, что трудовая миграция неизбежно появляется там, где коренное население по тем или иным причинам не хочет или не может "плодиться и размножаться". Вылезем из демографической ямы – забудем про проблемы с миграцией.*Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240408/1054375974.html

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таджикистан

узбекистан

китай

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, мигранты, трудовые мигранты, таджикистан, узбекистан, китай