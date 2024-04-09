Совет управляющих МАГАТЭ созовут из-за атак на ЗАЭС - 09.04.2024 Украина.ру
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Совет управляющих МАГАТЭ созовут из-за атак на ЗАЭС
Совет управляющих МАГАТЭ созовут из-за атак на ЗАЭС - 09.04.2024 Украина.ру
Совет управляющих МАГАТЭ созовут из-за атак на ЗАЭС
Внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по поводу опасной эскалации ситуации на Запорожской АЭС может быть созвана в четверг. Об этом 9 апреля сообщил в своем телеграм-канале представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
2024-04-09T14:20
2024-04-09T14:20
новости
россия
вена
михаил ульянов
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
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"По последней предварительной информации, внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по поводу опасной эскалации ситуации на Запорожской АЭС может быть созвана в четверг", - написал Ульянов.Запорожская атомная электростанция (АЭС) расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Осенью 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что после атаки беспилотника ЗАЭС оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман.
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новости, россия, вена, михаил ульянов, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси
Новости, Россия, Вена, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси

Совет управляющих МАГАТЭ созовут из-за атак на ЗАЭС

14:20 09.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРоссийская делегация принимает участие в конференции МАГАТЭ
Российская делегация принимает участие в конференции МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по поводу опасной эскалации ситуации на Запорожской АЭС может быть созвана в четверг. Об этом 9 апреля сообщил в своем телеграм-канале представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
"По последней предварительной информации, внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по поводу опасной эскалации ситуации на Запорожской АЭС может быть созвана в четверг", - написал Ульянов.
Запорожская атомная электростанция (АЭС) расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Осенью 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет.
Агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что после атаки беспилотника ЗАЭС оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман.
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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