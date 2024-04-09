Кэмерон обсудит будущее Украины с Блинкеном и Трампом - 09.04.2024 Украина.ру
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Кэмерон обсудит будущее Украины с Блинкеном и Трампом
Кэмерон обсудит будущее Украины с Блинкеном и Трампом - 09.04.2024 Украина.ру
Кэмерон обсудит будущее Украины с Блинкеном и Трампом
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в США для встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, сообщили журналисты Reuters
2024-04-09T10:52
2024-04-09T10:52
новости
великобритания
украина
сша
кэмерон
энтони блинкен
дональд трамп
reuters
мид
демократическая партия
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретится в США со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. Перед встречей с Блинкеном Кэмерон встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Представитель МИД Великобритании назвал это "стандартной практикой" общения с кандидатом от оппозиции.Кэмерон ранее заявил, что встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и призовет его принять пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, который он задерживает уже несколько месяцев, пишет Reuters. По данным МИД Великобритании, Кэмерон встретится с лидерами Конгресса как от Республиканской, так и от Демократической партии."Успех Украины и неудача Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности", - сказал Кэмерон в своем заявлении.Несмотря на то, что Великобритания активно финансирует деятельность Киева, Кэмерон подчеркнет, что именно Соединенные Штаты являются "краеугольным камнем", поскольку их темпы и масштабы поддержки Украины не имеют себе равных.Во время поездки Кэмерон рассчитывает убедить американцев в предоставлении Украине "военной и гуманитарной поддержки, необходимой ей для удержания линии фронта в этом году и перехода в наступление в 2025 году", говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт не ранее середины апреля.
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новости, великобритания, украина, сша, кэмерон, энтони блинкен, дональд трамп, reuters, мид, демократическая партия, республиканцы, республиканская партия, конгресс сша, зарубежье
Новости, Великобритания, Украина, США, Кэмерон, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, Reuters, МИД, Демократическая партия, республиканцы, Республиканская партия, Конгресс США, Зарубежье

Кэмерон обсудит будущее Украины с Блинкеном и Трампом

10:52 09.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в США для встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, сообщили журналисты Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретится в США со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.
Перед встречей с Блинкеном Кэмерон встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Представитель МИД Великобритании назвал это "стандартной практикой" общения с кандидатом от оппозиции.
Кэмерон ранее заявил, что встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и призовет его принять пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, который он задерживает уже несколько месяцев, пишет Reuters.
По данным МИД Великобритании, Кэмерон встретится с лидерами Конгресса как от Республиканской, так и от Демократической партии.
"Успех Украины и неудача Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности", - сказал Кэмерон в своем заявлении.
Несмотря на то, что Великобритания активно финансирует деятельность Киева, Кэмерон подчеркнет, что именно Соединенные Штаты являются "краеугольным камнем", поскольку их темпы и масштабы поддержки Украины не имеют себе равных.
Во время поездки Кэмерон рассчитывает убедить американцев в предоставлении Украине "военной и гуманитарной поддержки, необходимой ей для удержания линии фронта в этом году и перехода в наступление в 2025 году", говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт не ранее середины апреля.
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Вчера, 20:36
В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель Конгресс США может одобрить финансирование для помощи Киеву в течение нескольких следующих недель, "в ближайшее время". Об этом 8 апреля сообщила сенатор-республиканец Джони Эрнст
 
НовостиВеликобританияУкраинаСШАКэмеронЭнтони БлинкенДональд ТрампReutersМИДДемократическая партияреспубликанцыРеспубликанская партияКонгресс СШАЗарубежье
 
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