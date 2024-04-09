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Кэмерон обсудит будущее Украины с Блинкеном и Трампом

Кэмерон обсудит будущее Украины с Блинкеном и Трампом - 09.04.2024 Украина.ру

Кэмерон обсудит будущее Украины с Блинкеном и Трампом

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в США для встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, сообщили журналисты Reuters

2024-04-09T10:52

2024-04-09T10:52

2024-04-09T10:52

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретится в США со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. Перед встречей с Блинкеном Кэмерон встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Представитель МИД Великобритании назвал это "стандартной практикой" общения с кандидатом от оппозиции.Кэмерон ранее заявил, что встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и призовет его принять пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, который он задерживает уже несколько месяцев, пишет Reuters. По данным МИД Великобритании, Кэмерон встретится с лидерами Конгресса как от Республиканской, так и от Демократической партии."Успех Украины и неудача Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности", - сказал Кэмерон в своем заявлении.Несмотря на то, что Великобритания активно финансирует деятельность Киева, Кэмерон подчеркнет, что именно Соединенные Штаты являются "краеугольным камнем", поскольку их темпы и масштабы поддержки Украины не имеют себе равных.Во время поездки Кэмерон рассчитывает убедить американцев в предоставлении Украине "военной и гуманитарной поддержки, необходимой ей для удержания линии фронта в этом году и перехода в наступление в 2025 году", говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт не ранее середины апреля.

https://ukraina.ru/20240408/1054388904.html

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