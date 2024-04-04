В Конгрессе вспомнят об Украине в середине апреля или позже – Bloomberg
Майк Джонсон
Голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт в середине апреля, а возможно, ещё позже, так как спикер палаты представителей Майк Джонсон всё ещё ищет способы смягчить оппозицию республиканцев, которые выступают против финансирования Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники
"Голосование в Палате представителей Конгресса США по вопросу помощи Украине маловероятно по крайней мере до середины апреля, а возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчить оппозицию республиканцев, придерживающихся жесткой линии", – говорится в публикации.
Вместе с тем, Джонсон надеется, что Палата представителей продвинется вперед в предоставлении помощи Украине “сразу же” после того, как законодатели вернутся на следующей неделе со своих пасхальных каникул.
Ранее спикер палаты представителей заявил, что на этой неделе Конгресс США после полугода застоя может одобрить законопроект о финансировании Киева. Примечательно, что сумма, зафиксированная в новом пакете для Украины, не оглашается.
Напомним, 22 апреля Палата представителей снова отправится на каникулы и сможет вернуться к голосованию по Украине не раньше мая.
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