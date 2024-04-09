"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ - 09.04.2024 Украина.ру
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"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ
"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ - 09.04.2024 Украина.ру
"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ
Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над фронтом будет нависать Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Значит, российским военным необходимо что-то предпринять и на Сумском направлении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-04-09T04:40
2024-04-09T04:40
новости
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сумы
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армия
украина
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Даже если российские военные начнут более быстро двигаться к Днепру, над фронтом будут нависать Чернигов, Сумы и Харьков. Не говоря уже про обстрелы ВСУ по Белгородской области. С ними надо будет что-то делать, рассказал офицер.Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над фронтом будет нависать Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Значит, военным надо что-то предпринять и на Сумском направлении, уточнил военный.Короче говоря, тяжелее всего будет наступать с севера Черниговской и Сумской областей. Так что единственный вариант для наступления армии РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье. А для этого придется взять Великую Писаревку и Ахтырку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240408/1054378710.html
россия
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днепр
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новости, россия, харьков, днепр, сумы, вс рф, армия, украина, сво, наступление, чернигов, белгород
Новости, Россия, Харьков, Днепр, Сумы, ВС РФ, Армия, Украина, СВО, наступление, Чернигов, Белгород

"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ

04:40 09.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над фронтом будет нависать Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Значит, российским военным необходимо что-то предпринять и на Сумском направлении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Даже если российские военные начнут более быстро двигаться к Днепру, над фронтом будут нависать Чернигов, Сумы и Харьков. Не говоря уже про обстрелы ВСУ по Белгородской области. С ними надо будет что-то делать, рассказал офицер.
Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над фронтом будет нависать Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Значит, военным надо что-то предпринять и на Сумском направлении, уточнил военный.
"Если мы пройдем 300 километров от Харькова на север, мы упираемся в трассу "Москва – Киев". А дальше – леса. По лесам не пройти. А кроме лесов, там реки Сейм, Десна и Днепр. По такой местности никто не наступает. Может, какими-то малыми силами и можно пройти. Но там проще сделать засаду", - подчеркнул Кутырь.
Короче говоря, тяжелее всего будет наступать с севера Черниговской и Сумской областей. Так что единственный вариант для наступления армии РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье. А для этого придется взять Великую Писаревку и Ахтырку, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Драгана Трифкович
Вчера, 16:54
Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине Война на Украине обнажила лицемерие Запада, и в Сербии это тоже видят. Что может измениться после выборов в Европарламент и нужны ли Западу переговоры с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
05:00Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области
04:50Ветеран чеченской кампании рассказал, как ФАБы утюжат ВСУ, которые пытаются строить оборону за Авдеевкой
04:40"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ
04:30Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ
04:20Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"
04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
04:00Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
03:50Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
03:40Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
03:30Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
03:20Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье
03:10За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подполья
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