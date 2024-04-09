"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ
Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над фронтом будет нависать Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Значит, российским военным необходимо что-то предпринять и на Сумском направлении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Даже если российские военные начнут более быстро двигаться к Днепру, над фронтом будут нависать Чернигов, Сумы и Харьков. Не говоря уже про обстрелы ВСУ по Белгородской области. С ними надо будет что-то делать, рассказал офицер.
Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над фронтом будет нависать Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Значит, военным надо что-то предпринять и на Сумском направлении, уточнил военный.
"Если мы пройдем 300 километров от Харькова на север, мы упираемся в трассу "Москва – Киев". А дальше – леса. По лесам не пройти. А кроме лесов, там реки Сейм, Десна и Днепр. По такой местности никто не наступает. Может, какими-то малыми силами и можно пройти. Но там проще сделать засаду", - подчеркнул Кутырь.
Короче говоря, тяжелее всего будет наступать с севера Черниговской и Сумской областей. Так что единственный вариант для наступления армии РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье. А для этого придется взять Великую Писаревку и Ахтырку, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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