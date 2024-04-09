https://ukraina.ru/20240409/1054387598.html

"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ

"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ - 09.04.2024 Украина.ру

"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ

Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над фронтом будет нависать Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Значит, российским военным необходимо что-то предпринять и на Сумском направлении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-04-09T04:40

2024-04-09T04:40

2024-04-09T04:40

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сумы

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украина

сво

наступление

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Даже если российские военные начнут более быстро двигаться к Днепру, над фронтом будут нависать Чернигов, Сумы и Харьков. Не говоря уже про обстрелы ВСУ по Белгородской области. С ними надо будет что-то делать, рассказал офицер.Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над фронтом будет нависать Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Значит, военным надо что-то предпринять и на Сумском направлении, уточнил военный.Короче говоря, тяжелее всего будет наступать с севера Черниговской и Сумской областей. Так что единственный вариант для наступления армии РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье. А для этого придется взять Великую Писаревку и Ахтырку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240408/1054378710.html

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новости, россия, харьков, днепр, сумы, вс рф, армия, украина, сво, наступление, чернигов, белгород