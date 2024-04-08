Литва готова передать свой хлам Украине на "восстановление энергосистемы" - 08.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240408/1054389046.html
Литва готова передать свой хлам Украине на "восстановление энергосистемы"
Литва готова передать свой хлам Украине на "восстановление энергосистемы" - 08.04.2024 Украина.ру
Литва готова передать свой хлам Украине на "восстановление энергосистемы"
Литва выразила готовность разобрать свои старые и закрытые теплоэнергостанции, чтобы передать запчасти Украине. По мнению Вильнюса, это поможет в восстановлении украинской энергосистемы, которая ежедневно подвергается ударам ВС России, передаёт портал Zaxid.net
2024-04-08T20:57
2024-04-08T20:57
новости
украина
литва
вильнюс
киев
энергосистема украины
сво
обстрелы
вс рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054133302_0:121:1264:832_1920x0_80_0_0_96a14bc87921feb5a4454549c1b79513.jpg.webp
Отмечается, что накануне состоялись переговоры министра энергетики Украины Германа Галущенко с литовским коллегой Даинюсом Крейвисом, в ходе которых прозвучало предложение передать запчасти из ТЭС Киеву. Напомним, только этой весной российская армия поразила более 80% украинских ТЭЦ для восстановления большей части которых необходимо эксклюзивное оборудование энергоблоков – турбин, генераторов. ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины, а строительство новых станций в стране осложнено долгами.
https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html
украина
литва
вильнюс
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054133302_0:2:1264:950_1920x0_80_0_0_f044744a3ceca9b882045bd04684366b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, литва, вильнюс, киев, энергосистема украины, сво, обстрелы, вс рф, всу
Новости, Украина, Литва, Вильнюс, Киев, Энергосистема Украины, СВО, обстрелы, ВС РФ, ВСУ

Литва готова передать свой хлам Украине на "восстановление энергосистемы"

20:57 08.04.2024
 
Пятая ТЭЦ Харькова
Пятая ТЭЦ Харькова
Читать в
Литва выразила готовность разобрать свои старые и закрытые теплоэнергостанции, чтобы передать запчасти Украине. По мнению Вильнюса, это поможет в восстановлении украинской энергосистемы, которая ежедневно подвергается ударам ВС России, передаёт портал Zaxid.net
Отмечается, что накануне состоялись переговоры министра энергетики Украины Германа Галущенко с литовским коллегой Даинюсом Крейвисом, в ходе которых прозвучало предложение передать запчасти из ТЭС Киеву.
"У меня был разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их как доноров, то есть разобрать и передать те запчасти, которые нам нужны", – уточнил Галущенко.
Напомним, только этой весной российская армия поразила более 80% украинских ТЭЦ для восстановления большей части которых необходимо эксклюзивное оборудование энергоблоков – турбин, генераторов. ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины, а строительство новых станций в стране осложнено долгами.
1 апреля, 04:00
Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность УкраиныУдары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
НовостиУкраинаЛитваВильнюсКиевЭнергосистема УкраиныСВОобстрелыВС РФВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:38В Госдепе назвали одно из условий для вступления Украины в НАТО
21:22Выгодополучатель от работы казино выступил против контроля над азартными играми на Украине
20:57Литва готова передать свой хлам Украине на "восстановление энергосистемы"
20:36В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель
20:10Российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ
19:58Российские войска готовятся к форсированию водных преград в зоне СВО
19:40Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов Яре
19:08Берлин передал Киеву меньше, чем обещал Шольц – Bild
18:56Украина вербует в Таджикистане наёмников. Почему в Душанбе это отрицают
18:45Ставка по Харькову. Итоги 8 апреля на Украине
18:39Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины
18:32Анатолий Шарий: кто он?
18:27Татьяна Монтян: кто она?
18:09В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина
18:01Дмитрий Ефимов: Если Иран ударит по Израилю, 54 врага России в СВО взвоют и объявят санкции
17:53На Украине заявили, что в ВСУ не будет циркачей
17:43Экспансия была заложена в саму природу НАТО. Дмитрий Киселев об истории и перспективах военного блока
17:42Сотрудников Института русского языка задержали в Москве по делу о незаконной миграции
17:36Зачем Киеву новый Чернобыль, за что сейчас воюют на Украине и насколько реален "Минск-3" – Фёдоров
17:32Годовой доход лидеров игорного бизнеса на Украине вырос в 28 раз
Лента новостейМолния