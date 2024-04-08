Литва готова передать свой хлам Украине на "восстановление энергосистемы"
Пятая ТЭЦ Харькова
Литва выразила готовность разобрать свои старые и закрытые теплоэнергостанции, чтобы передать запчасти Украине. По мнению Вильнюса, это поможет в восстановлении украинской энергосистемы, которая ежедневно подвергается ударам ВС России, передаёт портал Zaxid.net
Отмечается, что накануне состоялись переговоры министра энергетики Украины Германа Галущенко с литовским коллегой Даинюсом Крейвисом, в ходе которых прозвучало предложение передать запчасти из ТЭС Киеву.
"У меня был разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их как доноров, то есть разобрать и передать те запчасти, которые нам нужны", – уточнил Галущенко.
Напомним, только этой весной российская армия поразила более 80% украинских ТЭЦ для восстановления большей части которых необходимо эксклюзивное оборудование энергоблоков – турбин, генераторов. ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины, а строительство новых станций в стране осложнено долгами.
1 апреля, 04:00Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность УкраиныУдары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин